Пушков назвал Харрис некомпетентной во всех сферах
Пушков: кандидат в президенты США Харрис говорит лозунгами и заготовками
© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкПредседатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков заявил, что кандидат в президенты от демократов Камала Харрис глубоко некомпетентна во всех сферах общества, она говорит лозунгами и заготовками.
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"У Камалы Харрис - глубокая некомпетентность и отсутствие знаний в любой сфере, какую ни возьми, - экономической, юридической, военной-технической, технологической, медицинской... за возможным исключением прокурорской деятельности, которой она занималась в Калифорнии", - написал он в своем Telegram-канале.
Пушков объяснил, что Харрис не способна на самостоятельные мысли, она говорит лозунгами и заготовками. Кроме того, РR-команда бережет ее от прессы, поэтому за 20 дней после объявления ее кандидатом она не дала ни одного интервью.
Позднее сенатор добавил, что Харрис "весьма самоуверенна и авторитарна, в чем очень скоро придется убедиться американцам, если демократы протащат ее в Белый дом".
"Камала Харрис - идеальный кандидат для установления полной либеральной диктатуры. Поэтому ее будут продвигать всеми способами на место президента стоящие за ней силы - от Обамы до Сороса, от адептов ИИ из Силиконовой долины, позволяющего манипулировать людьми, до сторонников бесконечной "ледяной войн" против России. Она сама, за неимением никакого опыты и никаких убеждений, кроме чужих, - идеальный персонаж для манипуляции. О таком лидеры либералов и кукловоды из "deep state" могли только мечтать", - резюмировал глава комиссии Совфеда.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут Дональд Трамп. От демократов в выборах планирует участвовать действующая вице-президент Камала Харрис, которой еще предстоит получить формальную номинацию от партии на предстоящей конвенции в Чикаго позднее в августе.