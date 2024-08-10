https://ria.ru/20240810/pushkov-1965411549.html

Пушков назвал Харрис некомпетентной во всех сферах

Пушков назвал Харрис некомпетентной во всех сферах - РИА Новости, 10.08.2024

Пушков назвал Харрис некомпетентной во всех сферах

Глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков заявил, что кандидат в президенты от демократов Камала Харрис глубоко некомпетентна во всех сферах... РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T18:29

2024-08-10T18:29

2024-08-10T19:55

в мире

сша

чикаго

камала харрис

алексей пушков

дональд трамп

совет федерации рф

выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков заявил, что кандидат в президенты от демократов Камала Харрис глубоко некомпетентна во всех сферах общества, она говорит лозунгами и заготовками. "У Камалы Харрис - глубокая некомпетентность и отсутствие знаний в любой сфере, какую ни возьми, - экономической, юридической, военной-технической, технологической, медицинской... за возможным исключением прокурорской деятельности, которой она занималась в Калифорнии", - написал он в своем Telegram-канале. Пушков объяснил, что Харрис не способна на самостоятельные мысли, она говорит лозунгами и заготовками. Кроме того, РR-команда бережет ее от прессы, поэтому за 20 дней после объявления ее кандидатом она не дала ни одного интервью. Позднее сенатор добавил, что Харрис "весьма самоуверенна и авторитарна, в чем очень скоро придется убедиться американцам, если демократы протащат ее в Белый дом"."Камала Харрис - идеальный кандидат для установления полной либеральной диктатуры. Поэтому ее будут продвигать всеми способами на место президента стоящие за ней силы - от Обамы до Сороса, от адептов ИИ из Силиконовой долины, позволяющего манипулировать людьми, до сторонников бесконечной "ледяной войн" против России. Она сама, за неимением никакого опыты и никаких убеждений, кроме чужих, - идеальный персонаж для манипуляции. О таком лидеры либералов и кукловоды из "deep state" могли только мечтать", - резюмировал глава комиссии Совфеда.Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут Дональд Трамп. От демократов в выборах планирует участвовать действующая вице-президент Камала Харрис, которой еще предстоит получить формальную номинацию от партии на предстоящей конвенции в Чикаго позднее в августе.

https://ria.ru/20240801/pushkov-1963555144.html

https://ria.ru/20240514/kharris-1946018857.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, чикаго, камала харрис, алексей пушков, дональд трамп, совет федерации рф, выборы президента сша — 2024