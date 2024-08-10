Из Владимирской в Курскую область доставили 12 тонн гумпомощи
Активисты МГЕР доставили из Владимирской в Курскую область 12 тонн гумпомощи
© Фото : официальный Telegram-канал врио губернатора Курской областиПоследствия обстрела города Суджа в Курской области
Последствия обстрела города Суджа в Курской области. Архивное фото
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Активисты "Молодой Гвардии Единой России" (МГЕР) доставили из Владимирской области 12 тонн гуманитарной помощи, в том числе лекарства, бытовая техника и продукты питания, сообщили в организации.
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"Активисты "Молодой Гвардии" из Владимирской области доставили в Курскую область 12 тонн гуманитарной помощи для жителей ПВР. В сборе помощи также приняли участие жители области, члены партии "Единая Россия" и общественные организации", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале МГЕР.
Отмечается, что в состав гуманитарной помощи вошли лекарственные препараты, бытовая техника, стиральные порошки, средства личной гигиены, продукты питания, бутилированная вода, средства реабилитации для инвалидов и вещи.
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"Жители Владимирской области объединились и оперативно откликнулись на призыв помочь жителям Курской области. Со всех уголков нашего региона люди продолжают привозить гуманитарную помощь. Именно в такие моменты люди объединяются, чтобы помочь друг другу. Спасибо всем, кто не остался в стороне", - приводятся в сообщении слова руководителя "МГЕР" во Владимирской области Павла Кутузова.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Суджанском районе Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Также во вторник приграничный город Суджа подвергся неоднократным массированным обстрелам со стороны Украины. В среду глава населенного пункта назвал обстановку в городе "очень напряженной".
В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за два дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курскойобласти, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения терактов украинскими диверсионно-разведывательными формированиями ввели режим КТО.