В Петербурге ураганом снесло балкон жилого дома
Сильный ветер в Петербурге оставил от балкона жилого дома только основание
© Фото : предоставлено пресс-службой администрации губернатора Санкт-ПетербургаЖилой район в Петербурге
© Фото : предоставлено пресс-службой администрации губернатора Санкт-Петербурга
Жилой район в Петербурге. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 авг – РИА Новости. Сильный порывистый ветер в субботу снес балконное ограждение в одной из квартир жилого дома в Невском районе Санкт-Петербурга, сообщили РИА Новости в районной администрации.
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"Порывами ветра было снесено ограждение балкона. Управляющая компания вместе с собственником будут решать вопрос о восстановлении. В настоящее время территория огорожена", – сказала собеседница агентства.
По ее словам, представители профильных служб также обследуют территорию Невского района, чтобы выявить все упавшие деревья, которые будут распилены и вывезены.
Петербург и Ленинградская область в субботу попали под влиянием циклона Ottilie с Северной Атлантики, который принес кратковременные, но сильные дожди, а также усиление южного ветра, сообщил в своем Telegram-канале главный синоптик города Александр Колесов.
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