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В Петербурге ураганом снесло балкон жилого дома - РИА Новости, 10.08.2024
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23:57 10.08.2024
https://ria.ru/20240810/peterburg-1965447578.html
В Петербурге ураганом снесло балкон жилого дома
В Петербурге ураганом снесло балкон жилого дома - РИА Новости, 10.08.2024
В Петербурге ураганом снесло балкон жилого дома
Сильный порывистый ветер в субботу снес балконное ограждение в одной из квартир жилого дома в Невском районе Санкт-Петербурга, сообщили РИА Новости в районной... РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T23:57
2024-08-10T23:57
происшествия
санкт-петербург
ленинградская область
северная атлантика
александр колесов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 авг – РИА Новости. Сильный порывистый ветер в субботу снес балконное ограждение в одной из квартир жилого дома в Невском районе Санкт-Петербурга, сообщили РИА Новости в районной администрации. "Порывами ветра было снесено ограждение балкона. Управляющая компания вместе с собственником будут решать вопрос о восстановлении. В настоящее время территория огорожена", – сказала собеседница агентства. По ее словам, представители профильных служб также обследуют территорию Невского района, чтобы выявить все упавшие деревья, которые будут распилены и вывезены. Петербург и Ленинградская область в субботу попали под влиянием циклона Ottilie с Северной Атлантики, который принес кратковременные, но сильные дожди, а также усиление южного ветра, сообщил в своем Telegram-канале главный синоптик города Александр Колесов.
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происшествия, санкт-петербург, ленинградская область, северная атлантика, александр колесов
Происшествия, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Северная Атлантика, Александр Колесов
В Петербурге ураганом снесло балкон жилого дома

Сильный ветер в Петербурге оставил от балкона жилого дома только основание

© Фото : предоставлено пресс-службой администрации губернатора Санкт-ПетербургаЖилой район в Петербурге
Жилой район в Петербурге - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
© Фото : предоставлено пресс-службой администрации губернатора Санкт-Петербурга
Жилой район в Петербурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 авг – РИА Новости. Сильный порывистый ветер в субботу снес балконное ограждение в одной из квартир жилого дома в Невском районе Санкт-Петербурга, сообщили РИА Новости в районной администрации.
«
"Порывами ветра было снесено ограждение балкона. Управляющая компания вместе с собственником будут решать вопрос о восстановлении. В настоящее время территория огорожена", – сказала собеседница агентства.
По ее словам, представители профильных служб также обследуют территорию Невского района, чтобы выявить все упавшие деревья, которые будут распилены и вывезены.
Петербург и Ленинградская область в субботу попали под влиянием циклона Ottilie с Северной Атлантики, который принес кратковременные, но сильные дожди, а также усиление южного ветра, сообщил в своем Telegram-канале главный синоптик города Александр Колесов.
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ПроисшествияСанкт-ПетербургЛенинградская областьСеверная АтлантикаАлександр Колесов
 
 
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