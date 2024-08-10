https://ria.ru/20240810/peterburg-1965447578.html

В Петербурге ураганом снесло балкон жилого дома

В Петербурге ураганом снесло балкон жилого дома - РИА Новости, 10.08.2024

В Петербурге ураганом снесло балкон жилого дома

Сильный порывистый ветер в субботу снес балконное ограждение в одной из квартир жилого дома в Невском районе Санкт-Петербурга, сообщили РИА Новости в районной... РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T23:57

2024-08-10T23:57

2024-08-10T23:57

происшествия

санкт-петербург

ленинградская область

северная атлантика

александр колесов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 авг – РИА Новости. Сильный порывистый ветер в субботу снес балконное ограждение в одной из квартир жилого дома в Невском районе Санкт-Петербурга, сообщили РИА Новости в районной администрации. "Порывами ветра было снесено ограждение балкона. Управляющая компания вместе с собственником будут решать вопрос о восстановлении. В настоящее время территория огорожена", – сказала собеседница агентства. По ее словам, представители профильных служб также обследуют территорию Невского района, чтобы выявить все упавшие деревья, которые будут распилены и вывезены. Петербург и Ленинградская область в субботу попали под влиянием циклона Ottilie с Северной Атлантики, который принес кратковременные, но сильные дожди, а также усиление южного ветра, сообщил в своем Telegram-канале главный синоптик города Александр Колесов.

https://ria.ru/20240701/kran-1956736615.html

санкт-петербург

ленинградская область

северная атлантика

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, санкт-петербург, ленинградская область, северная атлантика, александр колесов