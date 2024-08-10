https://ria.ru/20240810/moskva-1965383265.html

В Москве потрясены ударом по школе в секторе Газа, заявила Захарова

В Москве потрясены ударом по школе в секторе Газа, заявила Захарова - РИА Новости, 10.08.2024

В Москве потрясены ударом по школе в секторе Газа, заявила Захарова

В Москве потрясены ударом по школе в секторе Газа, призывают израильскую сторону воздерживаться от атак на гражданские объекты, заявила официальный... РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T14:44

2024-08-10T14:44

2024-08-10T20:29

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. В Москве потрясены ударом по школе в секторе Газа, призывают израильскую сторону воздерживаться от атак на гражданские объекты, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее палестинские экстренные службы сообщили, что израильский самолет выпустил три ракеты по школе Аль-Табаин в Газе, где беженцы собрались на утреннюю молитву. По предварительным данным, погибли 100 человек. "В Москве глубоко потрясены произошедшим. Выражаем искренние соболезнования родственникам погибших. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Подтверждаем нашу принципиальную и последовательную позицию о необходимости строгого соблюдения норм международного гуманитарного права", - заявила Захарова, ее комментарий опубликован на сайте МИД РФ. Она отметила, что подобные удары в секторе Газа, жертвами которых становятся мирные жители, носят систематический характер. "Призываем израильскую сторону воздерживаться от атак на гражданские объекты. Считаем, что им нет и не может быть оправдания. По данным палестинской стороны, только за прошедший месяц бомбардировкам подверглись 13 центров для переселенцев", - добавила она. По ее оценке, подобные трагедии подрывают международные усилия, направленные на деэскалацию обстановки в зоне палестино-израильского конфликта и скорейшее прекращение огня, а также обмен удерживаемыми лицами. "Произошедшее стало прямым следствием невыполнения решений СБ и ГА ООН с требованием остановить боевые действия в секторе Газа и наладить беспрепятственный гуманитарный доступ в анклав. В связи с этим вновь подчеркиваем необходимость немедленного исполнения данных резолюций, как этого требует Устав ООН, что позволило бы обеспечить установление долгосрочного режима прекращения огня, оказать необходимое содействие жителям сектора Газа и создать условия для перевода усилий по урегулированию конфликта в политико-дипломатическую плоскость", - считает она.

https://ria.ru/20231102/izrail-1906892666.html

https://ria.ru/20240810/gaza-1965342578.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, здоровье - общество, москва, россия, мария захарова, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году