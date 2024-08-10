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Ленобласть может принять до 150 человек из Курской области - РИА Новости, 10.08.2024
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Ленинградская область
 
18:07 10.08.2024 (обновлено: 18:11 10.08.2024)
https://ria.ru/20240810/lenoblats-1965409601.html
Ленобласть может принять до 150 человек из Курской области
Ленобласть может принять до 150 человек из Курской области - РИА Новости, 10.08.2024
Ленобласть может принять до 150 человек из Курской области
Ленобласть может разместить у себя до 150 человек из районов Курской области, пострадавших от ВСУ, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T18:07
2024-08-10T18:11
ленинградская область
курская область
россия
ленинградская область
валерий герасимов
александр дрозденко
владимир путин
вооруженные силы украины
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 авг - РИА Новости. Ленобласть может разместить у себя до 150 человек из районов Курской области, пострадавших от ВСУ, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. "Примем и разместим в Ленинградской области до 150 человек из районов проведения антитеррористической операции в Курской области", - написал Дрозденко в своем Telegram-канале. Также он добавил, что сейчас гуманитарную помощь для отправки в Курск собирает волонтерский штаб в Гатчине, а в ближайшее время к сбору присоединятся отделения партии "Единая Россия" во всех районах области. Ранее сообщалось, что Ленобласть формирует груз медикаментов для отправки в Курскую области. Кроме того, Дрозденко сообщал, что области будет оказана помощь по восстановлению инфраструктуры и медицине. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Суджанском районе Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Также во вторник приграничный город Суджа подвергся неоднократным массированным обстрелам со стороны Украины. В среду глава населенного пункта назвал обстановку в городе "очень напряженной". Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курскойобласти, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения терактов украинскими диверсионно-разведывательными формированиями ввели режим КТО.
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курская область, россия, ленинградская область, валерий герасимов, александр дрозденко, владимир путин, вооруженные силы украины, единая россия
Ленинградская область , Курская область, Россия, Ленинградская область, Валерий Герасимов, Александр Дрозденко, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Единая Россия

Ленобласть может принять до 150 человек из Курской области

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 авг - РИА Новости. Ленобласть может разместить у себя до 150 человек из районов Курской области, пострадавших от ВСУ, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
«
"Примем и разместим в Ленинградской области до 150 человек из районов проведения антитеррористической операции в Курской области", - написал Дрозденко в своем Telegram-канале.
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Также он добавил, что сейчас гуманитарную помощь для отправки в Курск собирает волонтерский штаб в Гатчине, а в ближайшее время к сбору присоединятся отделения партии "Единая Россия" во всех районах области.
Ранее сообщалось, что Ленобласть формирует груз медикаментов для отправки в Курскую области. Кроме того, Дрозденко сообщал, что области будет оказана помощь по восстановлению инфраструктуры и медицине.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Суджанском районе Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Также во вторник приграничный город Суджа подвергся неоднократным массированным обстрелам со стороны Украины. В среду глава населенного пункта назвал обстановку в городе "очень напряженной".
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курскойобласти, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения терактов украинскими диверсионно-разведывательными формированиями ввели режим КТО.
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Ленинградская областьКурская областьРоссияЛенинградская областьВалерий ГерасимовАлександр ДрозденкоВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныЕдиная Россия
 
 
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