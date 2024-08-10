https://ria.ru/20240810/lenoblats-1965409601.html

Ленобласть может принять до 150 человек из Курской области

Ленобласть может принять до 150 человек из Курской области - РИА Новости, 10.08.2024

Ленобласть может принять до 150 человек из Курской области

Ленобласть может разместить у себя до 150 человек из районов Курской области, пострадавших от ВСУ, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T18:07

2024-08-10T18:07

2024-08-10T18:11

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россия

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валерий герасимов

александр дрозденко

владимир путин

вооруженные силы украины

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 авг - РИА Новости. Ленобласть может разместить у себя до 150 человек из районов Курской области, пострадавших от ВСУ, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. "Примем и разместим в Ленинградской области до 150 человек из районов проведения антитеррористической операции в Курской области", - написал Дрозденко в своем Telegram-канале. Также он добавил, что сейчас гуманитарную помощь для отправки в Курск собирает волонтерский штаб в Гатчине, а в ближайшее время к сбору присоединятся отделения партии "Единая Россия" во всех районах области. Ранее сообщалось, что Ленобласть формирует груз медикаментов для отправки в Курскую области. Кроме того, Дрозденко сообщал, что области будет оказана помощь по восстановлению инфраструктуры и медицине. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Суджанском районе Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Также во вторник приграничный город Суджа подвергся неоднократным массированным обстрелам со стороны Украины. В среду глава населенного пункта назвал обстановку в городе "очень напряженной". Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курскойобласти, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения терактов украинскими диверсионно-разведывательными формированиями ввели режим КТО.

https://ria.ru/20240724/boytsy-1961785239.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

курская область, россия, ленинградская область, валерий герасимов, александр дрозденко, владимир путин, вооруженные силы украины, единая россия