https://ria.ru/20240809/zabajkale-1965095052.html

В Забайкалье начался сбор гумпомощи пострадавшим в Курской области

В Забайкалье начался сбор гумпомощи пострадавшим в Курской области - РИА Новости, 09.08.2024

В Забайкалье начался сбор гумпомощи пострадавшим в Курской области

Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края начало сбор гуманитарной помощи пострадавшим от обстрелов в Курской области, сообщается в... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T06:23

2024-08-09T06:23

2024-08-09T06:23

здоровье - общество

курская область

россия

забайкальский край

александр осипов

валерий герасимов

владимир путин

вооруженные силы украины

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ЧИТА, 9 авг – РИА Новости. Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края начало сбор гуманитарной помощи пострадавшим от обстрелов в Курской области, сообщается в Telegram-канале правительства региона. Ранее губернатор Забайкальского края Александр Осипов сообщил в своем Telegram-канале, что регион готов помочь Курской области. Также он назвал нападение ВСУ на мирных жителей очередным бесчеловечным преступлением неонацистов. "Министерство труда и социальной защиты населения Забайкалья объявило сбор гуманитарной помощи пострадавшим от обстрелов в Курской области. Требуются: предметы первой необходимости для детей до 3-х лет, одежда для детей от 0 до 18 лет, школьная форма и канцелярские принадлежности, игрушки. Вещи принимаются новые", - говорится в сообщении. Помощь принимают на базе государственного учреждения социального обслуживания "Ингодинский комплексный центр социального обслуживания населения "Милосердие" Забайкальского края в Чите по улице Лазо, 28. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за 2 дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.

https://ria.ru/20240808/evakuatsiya-1964874571.html

https://ria.ru/20240807/gumpomosch-1964745439.html

курская область

россия

забайкальский край

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здоровье - общество, курская область, россия, забайкальский край, александр осипов, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины