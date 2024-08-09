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В Забайкалье начался сбор гумпомощи пострадавшим в Курской области - РИА Новости, 09.08.2024
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06:23 09.08.2024
https://ria.ru/20240809/zabajkale-1965095052.html
В Забайкалье начался сбор гумпомощи пострадавшим в Курской области
В Забайкалье начался сбор гумпомощи пострадавшим в Курской области - РИА Новости, 09.08.2024
В Забайкалье начался сбор гумпомощи пострадавшим в Курской области
Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края начало сбор гуманитарной помощи пострадавшим от обстрелов в Курской области, сообщается в... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T06:23
2024-08-09T06:23
здоровье - общество
курская область
россия
забайкальский край
александр осипов
валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы украины
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ЧИТА, 9 авг – РИА Новости. Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края начало сбор гуманитарной помощи пострадавшим от обстрелов в Курской области, сообщается в Telegram-канале правительства региона. Ранее губернатор Забайкальского края Александр Осипов сообщил в своем Telegram-канале, что регион готов помочь Курской области. Также он назвал нападение ВСУ на мирных жителей очередным бесчеловечным преступлением неонацистов. "Министерство труда и социальной защиты населения Забайкалья объявило сбор гуманитарной помощи пострадавшим от обстрелов в Курской области. Требуются: предметы первой необходимости для детей до 3-х лет, одежда для детей от 0 до 18 лет, школьная форма и канцелярские принадлежности, игрушки. Вещи принимаются новые", - говорится в сообщении. Помощь принимают на базе государственного учреждения социального обслуживания "Ингодинский комплексный центр социального обслуживания населения "Милосердие" Забайкальского края в Чите по улице Лазо, 28. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за 2 дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
https://ria.ru/20240808/evakuatsiya-1964874571.html
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здоровье - общество, курская область, россия, забайкальский край, александр осипов, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины
Здоровье - Общество, Курская область, Россия, Забайкальский край, Александр Осипов, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
В Забайкалье начался сбор гумпомощи пострадавшим в Курской области

Забайкалье начало сбор гумпомощи пострадавшим от обстрелов в Курской области

© Фото : официальный Telegram-канал врио губернатора Курской областиПоследствия обстрела города Суджа в Курской области
Последствия обстрела города Суджа в Курской области - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© Фото : официальный Telegram-канал врио губернатора Курской области
Последствия обстрела города Суджа в Курской области
Читать ria.ru в
ЧИТА, 9 авг – РИА Новости. Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края начало сбор гуманитарной помощи пострадавшим от обстрелов в Курской области, сообщается в Telegram-канале правительства региона.
Ранее губернатор Забайкальского края Александр Осипов сообщил в своем Telegram-канале, что регион готов помочь Курской области. Также он назвал нападение ВСУ на мирных жителей очередным бесчеловечным преступлением неонацистов.
Пункт временного размещения в Курской области. 8 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
В Курской области развернули 21 ПВР
Вчера, 11:40
"Министерство труда и социальной защиты населения Забайкалья объявило сбор гуманитарной помощи пострадавшим от обстрелов в Курской области. Требуются: предметы первой необходимости для детей до 3-х лет, одежда для детей от 0 до 18 лет, школьная форма и канцелярские принадлежности, игрушки. Вещи принимаются новые", - говорится в сообщении.
Помощь принимают на базе государственного учреждения социального обслуживания "Ингодинский комплексный центр социального обслуживания населения "Милосердие" Забайкальского края в Чите по улице Лазо, 28.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за 2 дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
Последствия обстрела Курской области со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
В Пскове начался сбор гуманитарной помощи для жителей Курской области
7 августа, 18:53
 
Здоровье - ОбществоКурская областьРоссияЗабайкальский крайАлександр ОсиповВалерий ГерасимовВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
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