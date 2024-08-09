https://ria.ru/20240809/ssha-1965081592.html
Число жертв вспышки листериоза в США выросло до трех
Число жертв вспышки листериоза в США выросло до трех - РИА Новости, 09.08.2024
Число жертв вспышки листериоза в США выросло до трех
Число жертв вспышки листериоза в США выросло до трех, более 40 человек госпитализированы, сообщает Центр по контролю за заболеваниями. РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T02:01
2024-08-09T02:01
2024-08-09T11:50
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Число жертв вспышки листериоза в США выросло до трех, более 40 человек госпитализированы, сообщает Центр по контролю за заболеваниями. Ранее сообщалось о двух умерших и 28 заболевших. Согласно опубликованным данным, к летальным исходам в штатах Иллинойс и Нью-Джерси прибавился случай смерти в штате Виргиния. Вспышка инфекционного заболевания охватила 13 штатов, все 43 заболевших проходят стационарное лечение. Американский производитель мясных продуктов Boar's Head, продукция которого стала причиной вспышки, отозвала более 70 типов изделий, включая ливерную колбасу, ветчину, салями и болонскую колбасу, произведенные на заводе компании в Виргинии. Листериоз - сапрозоонозное инфекционное заболевание человека и животных, вызываемое микроорганизмами рода Listeria, характеризуется множеством источников и резервуаров инфекции, разнообразием путей и факторов передачи возбудителя, полиморфизмом клинических проявлений, высокой летальностью у новорожденных и лиц с иммунодефицитами. Иногда отмечается бессимптомное течение болезни.
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в мире, виргиния, сша, иллинойс
В мире, Виргиния, США, Иллинойс
Число жертв вспышки листериоза в США выросло до трех
Число жертв вспышки листериоза в США выросло до трех, более 40 госпитализированы
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Число жертв вспышки листериоза в США выросло до трех, более 40 человек госпитализированы, сообщает Центр по контролю за заболеваниями.
Ранее сообщалось о двух умерших и 28 заболевших.
Согласно опубликованным данным, к летальным исходам в штатах Иллинойс и Нью-Джерси прибавился случай смерти в штате Виргиния. Вспышка инфекционного заболевания охватила 13 штатов, все 43 заболевших проходят стационарное лечение.
Американский производитель мясных продуктов Boar's Head, продукция которого стала причиной вспышки, отозвала более 70 типов изделий, включая ливерную колбасу, ветчину, салями и болонскую колбасу, произведенные на заводе компании в Виргинии.
Листериоз - сапрозоонозное инфекционное заболевание человека и животных, вызываемое микроорганизмами рода Listeria, характеризуется множеством источников и резервуаров инфекции, разнообразием путей и факторов передачи возбудителя, полиморфизмом клинических проявлений, высокой летальностью у новорожденных и лиц с иммунодефицитами. Иногда отмечается бессимптомное течение болезни.