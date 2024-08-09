Глава НИИ Склифосовского рассказал об особенностях лечения ожоговой травмы
Директор НИИ Склифосовского рассказал об особенностях лечения ожоговой травмы
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкМашина скорой помощи подъезжает к приемному отделению НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского
Машина скорой помощи подъезжает к приемному отделению НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. Архивное фото
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Директор НИИ имени Склифосовского Сергей Петриков рассказал журналистам об особенностях лечения ожоговой травмы, отметив, что глубокие ожоги требуют постоянных перевязок и постоянной санации.
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"Ожоговая травма - это достаточно серьезная травма. Ожоги делятся на несколько степеней, соответственно более тяжелые - это глубокие ожоги, которые требуют постоянных перевязок, постоянных санаций, так называемой некрэктомией, когда убираются мертвые ткани", - сообщил Петриков.
Он также добавил, что для лечения пациентов с глубокими ожогами врачи ждут регенерации ткани. По его словам, врачи принимают определенные методы лечения и потом при полном удалении некротизированных тканей, начинают образовываться новая ткань.
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"Ожоговые хирурги, комбустиологи, они приходят к этапу, когда проводят пластику кожным покровам определенными способами, но это такой отдаленный период, который наступает не через одну неделю, а достаточно долго, это может пройти несколько недель или месяц", - добавил Петриков.
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