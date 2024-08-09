https://ria.ru/20240809/lechenie-1965210370.html

Глава НИИ Склифосовского рассказал об особенностях лечения ожоговой травмы

Глава НИИ Склифосовского рассказал об особенностях лечения ожоговой травмы - РИА Новости, 09.08.2024

Глава НИИ Склифосовского рассказал об особенностях лечения ожоговой травмы

Директор НИИ имени Склифосовского Сергей Петриков рассказал журналистам об особенностях лечения ожоговой травмы, отметив, что глубокие ожоги требуют постоянных... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T15:04

2024-08-09T15:04

2024-08-09T15:04

сергей петриков

здоровье - общество

россия

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Директор НИИ имени Склифосовского Сергей Петриков рассказал журналистам об особенностях лечения ожоговой травмы, отметив, что глубокие ожоги требуют постоянных перевязок и постоянной санации. "Ожоговая травма - это достаточно серьезная травма. Ожоги делятся на несколько степеней, соответственно более тяжелые - это глубокие ожоги, которые требуют постоянных перевязок, постоянных санаций, так называемой некрэктомией, когда убираются мертвые ткани", - сообщил Петриков. Он также добавил, что для лечения пациентов с глубокими ожогами врачи ждут регенерации ткани. По его словам, врачи принимают определенные методы лечения и потом при полном удалении некротизированных тканей, начинают образовываться новая ткань. "Ожоговые хирурги, комбустиологи, они приходят к этапу, когда проводят пластику кожным покровам определенными способами, но это такой отдаленный период, который наступает не через одну неделю, а достаточно долго, это может пройти несколько недель или месяц", - добавил Петриков.

https://ria.ru/20240805/narkolog-1964138535.html

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сергей петриков, здоровье - общество, россия