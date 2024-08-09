Рейтинг@Mail.ru
Глава НИИ Склифосовского рассказал об особенностях лечения ожоговой травмы - РИА Новости, 09.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:04 09.08.2024
https://ria.ru/20240809/lechenie-1965210370.html
Глава НИИ Склифосовского рассказал об особенностях лечения ожоговой травмы
Глава НИИ Склифосовского рассказал об особенностях лечения ожоговой травмы - РИА Новости, 09.08.2024
Глава НИИ Склифосовского рассказал об особенностях лечения ожоговой травмы
Директор НИИ имени Склифосовского Сергей Петриков рассказал журналистам об особенностях лечения ожоговой травмы, отметив, что глубокие ожоги требуют постоянных... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T15:04
2024-08-09T15:04
сергей петриков
здоровье - общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1935111345_0:299:3109:2047_1920x0_80_0_0_cddc5c2a7ab406f98aa52e86003e6c00.jpg
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Директор НИИ имени Склифосовского Сергей Петриков рассказал журналистам об особенностях лечения ожоговой травмы, отметив, что глубокие ожоги требуют постоянных перевязок и постоянной санации. "Ожоговая травма - это достаточно серьезная травма. Ожоги делятся на несколько степеней, соответственно более тяжелые - это глубокие ожоги, которые требуют постоянных перевязок, постоянных санаций, так называемой некрэктомией, когда убираются мертвые ткани", - сообщил Петриков. Он также добавил, что для лечения пациентов с глубокими ожогами врачи ждут регенерации ткани. По его словам, врачи принимают определенные методы лечения и потом при полном удалении некротизированных тканей, начинают образовываться новая ткань. "Ожоговые хирурги, комбустиологи, они приходят к этапу, когда проводят пластику кожным покровам определенными способами, но это такой отдаленный период, который наступает не через одну неделю, а достаточно долго, это может пройти несколько недель или месяц", - добавил Петриков.
https://ria.ru/20240805/narkolog-1964138535.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1935111345_103:0:2832:2047_1920x0_80_0_0_c92dca8e3df0a472ade64c0f8e4c570c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сергей петриков, здоровье - общество, россия
Сергей Петриков, Здоровье - Общество, Россия
Глава НИИ Склифосовского рассказал об особенностях лечения ожоговой травмы

Директор НИИ Склифосовского рассказал об особенностях лечения ожоговой травмы

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкМашина скорой помощи подъезжает к приемному отделению НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского
Машина скорой помощи подъезжает к приемному отделению НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Машина скорой помощи подъезжает к приемному отделению НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Директор НИИ имени Склифосовского Сергей Петриков рассказал журналистам об особенностях лечения ожоговой травмы, отметив, что глубокие ожоги требуют постоянных перевязок и постоянной санации.
«
"Ожоговая травма - это достаточно серьезная травма. Ожоги делятся на несколько степеней, соответственно более тяжелые - это глубокие ожоги, которые требуют постоянных перевязок, постоянных санаций, так называемой некрэктомией, когда убираются мертвые ткани", - сообщил Петриков.
Он также добавил, что для лечения пациентов с глубокими ожогами врачи ждут регенерации ткани. По его словам, врачи принимают определенные методы лечения и потом при полном удалении некротизированных тканей, начинают образовываться новая ткань.
«
"Ожоговые хирурги, комбустиологи, они приходят к этапу, когда проводят пластику кожным покровам определенными способами, но это такой отдаленный период, который наступает не через одну неделю, а достаточно долго, это может пройти несколько недель или месяц", - добавил Петриков.
Бутылки на конвейере - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
Нарколог рассказал, чего нельзя делать при лечении алкоголизма
5 августа, 12:58
 
Сергей ПетриковЗдоровье - ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала