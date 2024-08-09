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Мать троих детей Дурова рассказала, почему не состояла с ним в браке - РИА Новости, 09.08.2024
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11:50 09.08.2024
https://ria.ru/20240809/durov-1965139972.html
Мать троих детей Дурова рассказала, почему не состояла с ним в браке
Мать троих детей Дурова рассказала, почему не состояла с ним в браке - РИА Новости, 09.08.2024
Мать троих детей Дурова рассказала, почему не состояла с ним в браке
Мать троих детей основателя Telegram Павла Дурова Ирина Болгар рассказала в интервью РИА Новости, что они с Дуровым жили в гражданском браке с 2013 года в... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T11:50
2024-08-09T11:50
общество
санкт-петербург
болгар
оаэ
павел дуров
telegram
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Мать троих детей основателя Telegram Павла Дурова Ирина Болгар рассказала в интервью РИА Новости, что они с Дуровым жили в гражданском браке с 2013 года в Санкт-Петербурге, у предпринимателя были причины, чтобы не регистрировать отношения официально. "Это был гражданский брак с совместным проживанием в Петербурге с 2013 по 2017 годы, а затем с вынужденным раздельным проживанием по причине невозможности на тот момент легализовать детей, рожденных вне официального брака, в ОАЭ", - сказала она. Болгар отметила, что несмотря на то, что основатель Telegram с 2014 года проводил весомую часть времени в деловых поездках и путешествиях по миру, он всегда возвращался к семье в Северную столицу. "Кроме того, мы с детьми тоже много путешествовали, часто сопровождая его месяцами в других странах", - добавила она. Даже во время раздельного проживания, после 2017 года, Болгар и Дуров оставались парой, встречались и проводили время вместе в других странах, например, в ОАЭ и Швейцарии. Причиной расставания Болгар назвала опасения Дурова о возможном разделе совместно нажитого имущества в случае развода. "По моему мнению, Павел не учёл, что существуют юрисдикции, где фактический брак практически приравнивается к официально зарегистрированному относительно имущественных прав. Затем по прошествии времени причины появились и у меня", - поделилась она. Ранее Дуров сообщил, что у него более 100 биологических детей в 12 странах, которые появились на свет благодаря донорству спермы. По его словам, он начал ее сдавать 15 лет назад, также предприниматель планирует раскрыть исходный код своего ДНК, чтобы его дети при желании смогли найти друг друга.
https://ria.ru/20240730/durov-1962921480.html
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общество, санкт-петербург, болгар, оаэ, павел дуров, telegram
Общество, Санкт-Петербург, Болгар, ОАЭ, Павел Дуров, Telegram
Мать троих детей Дурова рассказала, почему не состояла с ним в браке

Мать троих детей Дурова рассказала, что они жили в гражданском браке с 2013 года

© Фото : @missbolgarИрина Болгар
Ирина Болгар - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© Фото : @missbolgar
Ирина Болгар. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Мать троих детей основателя Telegram Павла Дурова Ирина Болгар рассказала в интервью РИА Новости, что они с Дуровым жили в гражданском браке с 2013 года в Санкт-Петербурге, у предпринимателя были причины, чтобы не регистрировать отношения официально.
"Это был гражданский брак с совместным проживанием в Петербурге с 2013 по 2017 годы, а затем с вынужденным раздельным проживанием по причине невозможности на тот момент легализовать детей, рожденных вне официального брака, в ОАЭ", - сказала она.
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Болгар отметила, что несмотря на то, что основатель Telegram с 2014 года проводил весомую часть времени в деловых поездках и путешествиях по миру, он всегда возвращался к семье в Северную столицу.
"Кроме того, мы с детьми тоже много путешествовали, часто сопровождая его месяцами в других странах", - добавила она.
Даже во время раздельного проживания, после 2017 года, Болгар и Дуров оставались парой, встречались и проводили время вместе в других странах, например, в ОАЭ и Швейцарии.
Причиной расставания Болгар назвала опасения Дурова о возможном разделе совместно нажитого имущества в случае развода.
"По моему мнению, Павел не учёл, что существуют юрисдикции, где фактический брак практически приравнивается к официально зарегистрированному относительно имущественных прав. Затем по прошествии времени причины появились и у меня", - поделилась она.
Ранее Дуров сообщил, что у него более 100 биологических детей в 12 странах, которые появились на свет благодаря донорству спермы. По его словам, он начал ее сдавать 15 лет назад, также предприниматель планирует раскрыть исходный код своего ДНК, чтобы его дети при желании смогли найти друг друга.
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ОбществоСанкт-ПетербургБолгарОАЭПавел ДуровTelegram
 
 
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