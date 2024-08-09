https://ria.ru/20240809/bolgar-1964925096.html

Ирина Болгар: Павел Дуров указан в графе "отец" в документах моих детей

Ирина Болгар: Павел Дуров указан в графе "отец" в документах моих детей - РИА Новости, 09.08.2024

Ирина Болгар: Павел Дуров указан в графе "отец" в документах моих детей

Живущая в Швейцарии Ирина Болгар рассказала в интервью РИА Новости о гражданском браке и детях от Павла Дурова, а также о его участии в донорских программах и... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T12:00

2024-08-09T12:00

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Живущая в Швейцарии Ирина Болгар рассказала в интервью РИА Новости о гражданском браке и детях от Павла Дурова, а также о его участии в донорских программах и своем отношении к его заявлению. Беседовала Дарья Медведева.— Ирина, расскажите, пожалуйста, как и при каких обстоятельствах вы познакомились с Павлом Дуровым? Как вы начали жить вместе, где? Это был гражданский брак?— Да, это был гражданский брак с совместным проживанием в Петербурге с 2013 по 2017 год, а затем с вынужденным раздельным проживанием по причине невозможности на тот момент легализовать детей, рожденных вне официального брака, в ОАЭ.— Были какие-то причины, по которым вы не регистрировали официальный брак?— Да, причины были у Павла, опасения по поводу вероятности раздела совместно нажитого имущества в случае возможного развода в будущем. Но, по моему мнению, Павел не учел, что существуют юрисдикции, где фактический брак практически приравнивается к официально зарегистрированному относительно имущественных прав. Затем по прошествии времени причины появились и у меня.— Павел Дуров официально отец ваших детей? Он записан в свидетельствах о рождении?— Да, он указан в графе "отец".— Вы писали, что у вас есть подтверждающие документы и совместные фотографии. Может быть, вы готовы что-то из них продемонстрировать?— Документы и совместная фотография были уже предоставлены.— Павел уехал из России в 2014 году, уже после рождения вашей дочери. Почему вы не переехали с ним и остались в Петербурге?— Совместное проживание в Петербурге продолжалось с 2013 по 2017 год. Независимо от того, что Павел проводил какую-то часть времени в деловых поездках и путешествиях по миру, он всегда возвращался. Кроме того, мы с детьми тоже много путешествовали, часто сопровождая его месяцами в других странах.— Вы дальше оставались парой? Как вы поддерживали отношения на расстоянии? Ездили друг к другу?— Во время раздельного проживания после 2017 года мы оставались парой, встречаясь и проводя время в Швейцарии, ОАЭ и других странах.— Ваши младшие дети родились уже после отъезда Павла? Как вы принимали решения? Почему не переезжали с детьми к Павлу?— Мои младшие дети родились в период совместного проживания в Петербурге, как я уже заявляла ранее.— Вы писали, что в 2018 году вы с детьми переехали в Европу. Почему было принято такое решение? Почему вы не стали жить в одной стране?– По причине невозможности на тот момент легализовать детей, рожденных вне официального брака, в ОАЭ, куда незадолго до этого переехал Павел.— Почему вы начали вести аккаунт в Instagram* (деятельность Meta (соцсети Facebook* и Instagram*) запрещена в России как экстремистская) только в июне? Раньше вы не пользовались соцсетями?— Я не афишировала информацию о нашей семье, так как не желала повышенного внимания к себе и детям со стороны общественности. По той же причине я не вела социальные сети. Сейчас, когда дети подросли и начали задавать вопросы, почему о них нет информации в интернете в отличие от двоих старших детей их отца, я приняла решение вынести эту информацию в свет.— А Telegram вы пользуетесь?— На данный момент нет ни одного активного Telegram-канала, имеющего отношение ко мне.— Как вы отнеслись к тому, что Павел рассказал о своем донорстве и своих биологических детях?— Наши дети носят фамилию Дуров. И все их одноклассники в школе знают, кто их отец. Я сожалею, что Павел, делая публичные заявления относительно того, что он является донором спермы, при этом не будучи женатым и предпочитая жить один, и видит это своей миссией, не принимает во внимание чувства наших детей, которые могут столкнуться с насмешками и комментариями от ровесников в школе. Кстати, быть донором в любом медицинском аспекте похвально. Я сама участвую в программах генетических и других медицинских исследований, потому что это — моя социально ответственная позиция. Однако это не отменяет истинной миссии родительства — поддерживать своих детей и ограждать их от информации, которая может ранить их чувства. Тем более Павел Дуров сделал это заявление сразу после того, как мы с детьми вышли в публичное пространство после многих лет нахождения "в тени".— Вы знали о его участии в донорских программах? Не были против? Когда и почему он закончил в них участвовать?— Мы все — свободные люди и вольны поступать так, как считаем нужным. Да, я знала о донорской программе Павла, он рассказывал мне о ней. Поскольку донорство генетического материала анонимно, я не имела ничего против его участия в ней. Участие Павла в донорской программе не оказывало никакого влияния на наши отношения и нашу семью, пока Павел не заявил о нем публично. Надо сказать, что моя жизненная позиция — с уважением относиться к любым решениям и жизненным выборам других людей, оставляя за собой право принять свое решение и сделать свой выбор.— После публикации этой информации не связывались ли с вами матери биологических детей Павла?— После открытия аккаунта в Instagram* мне написали многие люди, в том числе девушки, присылая фото и сканы переписки, свидетельствующие о параллельных отношениях. Но моей целью никогда не было разыскивать детей или выяснять другие детали из жизни Павла, так как я уже ответила ранее, я уважаю чужие жизненные выборы. И делаю свои.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://radiosputnik.ru/20240730/durov-1962976681.html

https://ria.ru/20240801/sostoyanie-1963358117.html

https://radiosputnik.ru/20240425/1942360837.html

https://ria.ru/20240730/mask-1962836174.html

https://ria.ru/20240730/durov-1962921480.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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общество, павел дуров, санкт-петербург, оаэ, швейцария, facebook, telegram, интервью