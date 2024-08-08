https://ria.ru/20240808/smirnov-1964980855.html

Глава Курской области доложил Путину о личной координации работы оперштаба

Глава Курской области доложил Путину о личной координации работы оперштаба - РИА Новости, 08.08.2024

Глава Курской области доложил Путину о личной координации работы оперштаба

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов доложил президенту России Владимиру Путину, что лично координирует работу оперативного штаба, который работает... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T16:51

2024-08-08T16:51

2024-08-08T16:59

курская область

специальная военная операция на украине

здоровье - общество

россия

владимир путин

алексей смирнов (политик)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов доложил президенту России Владимиру Путину, что лично координирует работу оперативного штаба, который работает в регионе."Оперативный штаб работает постоянно, и по мере необходимости мы собираемся очно. В телефонном режиме – ежедневно… Я вместе со всеми членами штаба фактически в круглосуточном режиме координирую эту работу", - сказал Смирнов.Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за 2 дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин.Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.

https://ria.ru/20240808/kursk-1964984501.html

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курская область

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курская область, здоровье - общество, россия, владимир путин, алексей смирнов (политик) , вооруженные силы украины