В Китае заявили, что украинский кризис нельзя решить в одночасье
Ли Хуэй: провоцирование блоковой конфронтации не решит украинский кризис
© AP Photo / Andy WongФлаги Китая на здании Дома народных собраний в Пекине
© AP Photo / Andy Wong
Флаги Китая на здании Дома народных собраний в Пекине. Архивное фото
ПЕКИН, 8 авг - РИА Новости. Украинский кризис не решить в одночасье, но и провоцирование блокового противостояния не поможет найти решение, заявил специальный представитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй в интервью южноафриканской газете The Star и индонезийский газете Kompas. Текст интервью приводит МИД КНР.
«
"Не существует простого решения сложных проблем. Украинский кризис развивается и по сей день, его нельзя решить в одночасье. Некоторые государства рассматривают конфликт с позиции мышления "холодной войны", провоцируют блоковое противостояние, это не поможет решить кризис", - сказал Ли Хуэй.
Он подчеркнул, что Китай готов делать то, что будет способствовать деэскалации и проведению переговоров. Ли Хуэй также указал на необходимость того, чтобы международное сообщество не переставало создавать условия для решения кризиса.
"Это все равно что мирить поссорившихся. Какое-то время, возможно, не будет получаться, но это все равно надо делать. Чем больше людей это будут делать, тем вероятнее, что это увенчается успехом", - сказал Ли Хуэй.
Ранее Ли Хуэй в рамках четвертого турне, направленного на поиск политического решения украинского кризиса, побывал в Бразилии, ЮАР и Индонезии. До этого, с 3 по 9 мая, он провел третий раунд "челночной дипломатии" по вопросу урегулирования украинского кризиса. Тогда он посетил Турцию, Египет, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты. Его второе турне завершилось 12 марта, тогда он посетил Россию, Бельгию, Польшу, Украину, Германию и Францию, где провел переговоры с официальными лицами.
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что объективная и справедливая позиция Китая и его конструктивная роль в вопросе урегулирования украинского кризиса получили широкое признание международного сообщества.
Ван И сообщил о риске усугубления украинского кризиса
26 апреля, 06:02