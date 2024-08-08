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В Китае заявили, что украинский кризис нельзя решить в одночасье - РИА Новости, 08.08.2024
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06:50 08.08.2024
https://ria.ru/20240808/kitaj-1964809539.html
В Китае заявили, что украинский кризис нельзя решить в одночасье
В Китае заявили, что украинский кризис нельзя решить в одночасье - РИА Новости, 08.08.2024
В Китае заявили, что украинский кризис нельзя решить в одночасье
Украинский кризис не решить в одночасье, но и провоцирование блокового противостояния не поможет найти решение, заявил специальный представитель правительства... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T06:50
2024-08-08T06:50
в мире
китай
бразилия
юар
ли хуэй
си цзиньпин
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ПЕКИН, 8 авг - РИА Новости. Украинский кризис не решить в одночасье, но и провоцирование блокового противостояния не поможет найти решение, заявил специальный представитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй в интервью южноафриканской газете The Star и индонезийский газете Kompas. Текст интервью приводит МИД КНР."Не существует простого решения сложных проблем. Украинский кризис развивается и по сей день, его нельзя решить в одночасье. Некоторые государства рассматривают конфликт с позиции мышления "холодной войны", провоцируют блоковое противостояние, это не поможет решить кризис", - сказал Ли Хуэй. Он подчеркнул, что Китай готов делать то, что будет способствовать деэскалации и проведению переговоров. Ли Хуэй также указал на необходимость того, чтобы международное сообщество не переставало создавать условия для решения кризиса. "Это все равно что мирить поссорившихся. Какое-то время, возможно, не будет получаться, но это все равно надо делать. Чем больше людей это будут делать, тем вероятнее, что это увенчается успехом", - сказал Ли Хуэй. Ранее Ли Хуэй в рамках четвертого турне, направленного на поиск политического решения украинского кризиса, побывал в Бразилии, ЮАР и Индонезии. До этого, с 3 по 9 мая, он провел третий раунд "челночной дипломатии" по вопросу урегулирования украинского кризиса. Тогда он посетил Турцию, Египет, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты. Его второе турне завершилось 12 марта, тогда он посетил Россию, Бельгию, Польшу, Украину, Германию и Францию, где провел переговоры с официальными лицами. Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что объективная и справедливая позиция Китая и его конструктивная роль в вопросе урегулирования украинского кризиса получили широкое признание международного сообщества.
https://ria.ru/20240506/ukraina-1944199132.html
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в мире, китай, бразилия, юар, ли хуэй, си цзиньпин
В мире, Китай, Бразилия, ЮАР, Ли Хуэй, Си Цзиньпин
В Китае заявили, что украинский кризис нельзя решить в одночасье

Ли Хуэй: провоцирование блоковой конфронтации не решит украинский кризис

© AP Photo / Andy WongФлаги Китая на здании Дома народных собраний в Пекине
Флаги Китая на здании Дома народных собраний в Пекине - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© AP Photo / Andy Wong
Флаги Китая на здании Дома народных собраний в Пекине. Архивное фото
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ПЕКИН, 8 авг - РИА Новости. Украинский кризис не решить в одночасье, но и провоцирование блокового противостояния не поможет найти решение, заявил специальный представитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй в интервью южноафриканской газете The Star и индонезийский газете Kompas. Текст интервью приводит МИД КНР.
«
"Не существует простого решения сложных проблем. Украинский кризис развивается и по сей день, его нельзя решить в одночасье. Некоторые государства рассматривают конфликт с позиции мышления "холодной войны", провоцируют блоковое противостояние, это не поможет решить кризис", - сказал Ли Хуэй.
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
Китай не создавал украинский кризис, напомнил Си Цзиньпин
6 мая, 16:42
Он подчеркнул, что Китай готов делать то, что будет способствовать деэскалации и проведению переговоров. Ли Хуэй также указал на необходимость того, чтобы международное сообщество не переставало создавать условия для решения кризиса.
"Это все равно что мирить поссорившихся. Какое-то время, возможно, не будет получаться, но это все равно надо делать. Чем больше людей это будут делать, тем вероятнее, что это увенчается успехом", - сказал Ли Хуэй.
Ранее Ли Хуэй в рамках четвертого турне, направленного на поиск политического решения украинского кризиса, побывал в Бразилии, ЮАР и Индонезии. До этого, с 3 по 9 мая, он провел третий раунд "челночной дипломатии" по вопросу урегулирования украинского кризиса. Тогда он посетил Турцию, Египет, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты. Его второе турне завершилось 12 марта, тогда он посетил Россию, Бельгию, Польшу, Украину, Германию и Францию, где провел переговоры с официальными лицами.
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что объективная и справедливая позиция Китая и его конструктивная роль в вопросе урегулирования украинского кризиса получили широкое признание международного сообщества.
Министр иностранных дел Китая Ван И во время встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Пекине. 26 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
Ван И сообщил о риске усугубления украинского кризиса
26 апреля, 06:02
 
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