https://ria.ru/20240808/eksportery-1965006571.html

Лучших экспортеров в СЗФО выбрали на окружном этапе премии "Экспортер года"

Лучших экспортеров в СЗФО выбрали на окружном этапе премии "Экспортер года" - РИА Новости, 08.08.2024

Лучших экспортеров в СЗФО выбрали на окружном этапе премии "Экспортер года"

Единая окружная конкурсная комиссия Всероссийской премии "Экспортер года", которая состоит из представителей федеральных министерств, РЭЦ, ВЭБа, АНО... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T17:52

2024-08-08T17:52

2024-08-08T17:52

экономика

россия

вероника никишина

александр беглов

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Единая окружная конкурсная комиссия Всероссийской премии "Экспортер года", которая состоит из представителей федеральных министерств, РЭЦ, ВЭБа, АНО "Национальные приоритеты" и предпринимательских объединений, определила победителей в Северо-Западном федеральном округе, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).Премия присуждается организациям и индивидуальным предпринимателям, достигшим наибольших успехов в осуществлении экспорта несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности."В Северо-Западном федеральном округе расположены предприятия, активно экспортирующие продукцию металлургической и химической промышленности, машиностроения и лесопромышленного комплекса. Благодаря их профессионализму и умению адаптироваться к новым условиям Северо-Западный федеральный округ занимает второе место среди федеральных округов России по объемам несырьевого неэнергетического экспорта, значительный вклад в который вносит именно промпродукция. В частности, около трети всей продукции лесопромышленного комплекса и четверть всех минеральных удобрений Российской Федерации экспортируется из Северо-Западного федерального округа. Примечательно, что в 2023 году СЗФО удалось восстановить объемы экспорта цветной металлургии и минеральных удобрений до уровня 2018-2020 годов. Желаю нашим экспортерам продолжать открывать новые рынки и осваивать производство новой экспортоориентированной продукции, внося значимый вклад в экономику нашей страны", - сказал статс-секретарь, замминистра промышленности и торговли России Роман Чекушов."Каждый год мы видим и знакомые названия, и новые лица. Каждый год мы радуемся тому, что экспорт становится более разнообразным, сильным, перестает быть чем-то необычным или пугающим даже для маленьких и средних компаний. В этом году около полусотни компаний Северо-Запада заявили о своих достижениях в нашем конкурсе. Среди них как представители традиционных для этого региона отраслей, так и такие новаторские проекты, как, например, программное обеспечение для комплексных медицинских исследований и геоаналитическая платформа для управления городом. Истории каждого из участников конкурса - это источник вдохновения для всего предпринимательского сообщества", - отметила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.Самыми активными участниками конкурса стали компании из Санкт-Петербурга и Калининградской области. Регионы стали лидерами округа по экспортным результатам: петербургские компании заняли больше всего призовых мест - 19, а калининградские - 7."Петербургские компании из года в год подтверждают свои лидерские позиции в экспорте, завоевывая звание "Лучших экспортеров" округа во всех отраслях. Город уделяет особое внимание развитию экспортного потенциала петербургского бизнеса, который предлагает партнерам надежную продукцию и качественные услуги. Наши компании активно осваивают новые рынки, наращивают поставки в разные страны, реализуют стратегию устойчивого развития", - заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.По итогам заседания экспертной комиссии в номинации "Экспортер года в сфере промышленности" (крупный бизнес) первое место присудили АО "Апатит", Вологодская область, которое экспортирует фосфорсодержащие удобрения. Второе место у ООО "Акватория", город Санкт-Петербург, оно экспортирует фильтры для воды. На третьем месте - ООО "Комитекс гео" из Коми, оно экспортирует геосинтетические материалы для промышленного и частного ландшафтного дизайна.Победителем в этой же номинации у малого и среднего бизнеса стало ООО "Парабола" из Санкт-Петербурга, которое экспортирует оборудование для перемотки и разрезки различных рулонных материалов. Вторым стал индивидуальный предприниматель Русаков Вячеслав Игоревич (бренд bodo) из Новгородской области, который экспортирует детскую одежду. Третьим стало ООО "Печора Север Лес", Республика Коми, оно экспортирует пиломатериалы хвойных пород.Экспортером года в сфере машиностроения у крупного бизнеса стало ООО "Калининградский мотозавод", которое экспортирует мототехнику.В номинации "Экспортер года в сфере базовой продукции АПК" (крупный бизнес) победило ООО "ТК "Благо", Санкт-Петербург, которое экспортирует масложировую продукцию. Вторым стал "Великолукский мясокомбинат" из Псковской области, который экспортирует мясную продукцию.У малого бизнеса в этой номинации первым стал СППСК "Ягоды Карелии" из Ленинградской области, который экспортирует дикорастущие ягоды и грибы. Второе место у ООО "Вердэ", Санкт-Петербург, занимается экспортом специй и пряностей. Третье место у АО "Абиогрупп" из Вологодской области, которое экспортирует мясокостную кормовую муку и жиры животного происхождения.Экспортером года в сфере готовой продукции АПК (высокие переделы) у крупного бизнеса стало ООО "Рыбзавод "За Родину", Калининградская область, которое экспортирует рыбные консервы. Второе место у ООО ПК "Балтика", Санкт-Петербург, экспортирует пиво и энергетические напитки.Среди МСП в этой номинации первое место заняло ООО "Бейкери Продакшн", Ленинградская область, которое экспортирует кондитерские изделия. Второе - ООО "РТФ "Диана", Вологодская область, занимающееся экспортом черной икры. Третье место у ОАО "МРКК", Калининградская область, которое экспортирует рыбные консервы.Экспортером года в сфере услуг среди крупного бизнеса стало ООО "Восход", Санкт-Петербург, которое экспортирует услуги по таможенному оформлению. На втором месте - ГУП "Инпредсервис", тоже из Санкт-Петербурга, которое экспортирует услуги по заявкам Генеральных консульств и арендаторов.У малого бизнеса в той же номинации выиграло ООО "Дата менеджмент 365", Санкт-Петербург, которое экспортирует услуги по программному обеспечению для медицинских исследований. Второе место - ООО БАЛТМА ТУР, Калининградская область, которое экспортирует туристические услуги. Третье место у ООО "Мик-Авиа", Калининградская область, оно экспортирует туристические услуги.Трейдером года у крупного бизнеса стало ООО "ТД "Формат", Вологодская область, оно экспортирует бумагу для производства различных марок гофрокартона. На втором месте ООО "Новгородпродукт", которое экспортирует сахар свекловичный, а также предоставляет складские и логистические услуги.В сфере малого бизнеса трейдером года стало ООО "Зитрон", город Санкт-Петербург, которое занимается экспортом продукции агропромышленного комплекса.Прорывом года у малого и среднего бизнеса стало ООО "Дата менеджмент 365", второе место у ООО "Зитрон", третье - у ООО "Парабола" из Санкт-Петербурга, которое экспортирует оборудование для перемотки и разрезки различных рулонных материалов.В номинации "Новая география" (крупный бизнес) первое место у ООО ПК "Балтика", второе - у ООО "Акватория", третье место у ООО "Рыбзавод "За Родину", Калининградская область, которое экспортирует рыбные консервы.Ответственным экспортером ESG среди крупного бизнеса стало АО "Апатит", Вологодская область, которое экспортирует фосфорсодержащие удобрения. Вторым - ООО "ТД "Формат", третьим - ООО "Акватория".Среди представителей малого и среднего бизнеса в этой номинации победило ООО "ЗСМ Искадаз" из Новгородской области, которое экспортирует системы для внесения органических удобрений. Второе место у ООО "Зитрон".Лучшей женщиной-экспортером в крупном бизнесе стала Кузьмина Ольга Валентиновна, генеральный директор ОАО "Великолукский мясокомбинат". Второе место у Митрофановой Светланы Геннадьевны, замгендиректора ГУП "Инпредсервис".Победительницей в той же номинации у МСП стала Баринова Анастасия Юрьевна, генеральный директор ООО "ЗИТРОН". Вторая - Посеговская Екатерина Витальевна, директор и учредитель ООО "Мастерская "Белое море", Архангельская область, компания экспортирует игры и игрушки. На третьем месте Чанкина Наталия Вячеславовна, генеральный директор ООО "Вердэ"."Лучший молодой предприниматель-экспортер" у МСП - Пашкевич Алексей Владимирович (ИП), Калининградская область, который экспортирует услуги в сфере интернет-маркетинга и веб-разработки.Лучшим экспортером в сфере электронной торговли у малого бизнеса стало ООО "Бейкери Продакшн", второе место у индивидуального предпринимателя Русакова Вячеслава Игоревича (бренд bodo).Определение победителей и призеров "Экспортера года" проходит в два этапа: первый проходит на уровне каждого федерального округа, затем из числа компаний, занявших 1-е место по итогам окружного этапа, будут отобраны лучшие экспортеры страны.Конкурс проводится в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" при поддержке Минпромторга России, Минэкономразвития России, Минсельхоза России.

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https://ria.ru/20240806/rets-1964406141.html

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россия

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Артем Смирнов

экономика, россия, вероника никишина, александр беглов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), российский экспортный центр (рэц)