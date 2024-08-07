https://ria.ru/20240807/yugra-1964568496.html

Волонтеры культуры России в Югре обсудили развитие добровольчества

Волонтеры культуры России в Югре обсудили развитие добровольчества - РИА Новости, 07.08.2024

Волонтеры культуры России в Югре обсудили развитие добровольчества

Более ста участников Всероссийского форума волонтеров культуры, который проходил в Ханты-Мансийском автономном округе, разработали предложения в Стратегию... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T10:05

2024-08-07T10:05

2024-08-07T10:05

ханты-мансийский автономный округ

мария голубкина

ирина безрукова

президентский фонд культурных инициатив

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ТЮМЕНЬ, 7 авг – РИА Новости. Более ста участников Всероссийского форума волонтеров культуры, который проходил в Ханты-Мансийском автономном округе, разработали предложения в Стратегию развития культурного добровольчества до 2030 года, сообщается в Telegram-канале правительства округа. Всероссийский форум волонтеров культуры проходил в Югре на базе молодёжного образовательного центра "Добрино" с 1 по 5 августа. Участие в нем приняли более ста человек - руководители региональных отделений и Добро.Центров, представители учреждений культуры из 45 регионов России, также были представители из Белоруссии, Армении, Азербайджана, Таджикистана, Узбекистана и Казахстана. "Гости… участвовали в насыщенной образовательной программе, смогли получить ценные знания и навыки от федеральных экспертов, приобрели новых друзей, определили векторы дальнейшей деятельности и сотрудничества. Результатом работы стали предложения для пятилетней "дорожной карты" культурного добровольчества. Она включает сотни мероприятий, новые практики и инициативы для развития регионов и сохранения традиционных ценностей", - указано в сообщении. По данным всероссийского общественного движения "Волонтёры культуры", участники форума в Югре прорабатывали Стратегию развития культурного добровольчества до 2030 года по нескольким ключевым направлениям, а именно: развитие культуры на малых территориях, сохранение культурного наследия, вовлечение детей и молодёжи, семейные ценности, решение кадровых вопросов в сфере культуры. За несколько дней форумчане посетили более двадцати учебных модулей в сфере медиа и развития личного бренда, развития социального бизнеса, привлечения коммерческих средств для собственных инициатив, сохранения культурного наследия народов России, а также сессию с представителями Президентского фонда культурных инициатив с возможностью презентаций своих проектов. Отмечается, что состоявшийся в Югре форум волонтеров культуры - это первый самостоятельный форум для добровольческого движения, где участники смогли очно познакомиться друг с другом, поделиться обратной связью о работе и найти положительное подкрепление своим инициативам. Почетными гостями форума выступили актриса театра и кино, член Попечительского совета фонда "ВАНЯ" Мария Голубкина и актриса театра и кино, телеведущая Ирина Безрукова.

https://ria.ru/20240723/razvitie-1961556048.html

https://ria.ru/20240806/film-1964511610.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

мария голубкина, ирина безрукова, президентский фонд культурных инициатив