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В Минприроды назвали сроки утилизации полигона "Красный Бор"
В Минприроды назвали сроки утилизации полигона "Красный Бор" - РИА Новости, 07.08.2024
В Минприроды назвали сроки утилизации полигона "Красный Бор"
Утилизация полигона "Красный Бор" в Ленинградской области начнется в ноябре-декабре 2024 года и займет 14 месяцев, сообщил глава Минприроды РФ Александр Козлов. РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T15:35
2024-08-07T15:35
2024-08-07T15:35
ленинградская область
россия
санкт-петербург
александр козлов (глава минприроды)
владимир путин
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
экология
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Утилизация полигона "Красный Бор" в Ленинградской области начнется в ноябре-декабре 2024 года и займет 14 месяцев, сообщил глава Минприроды РФ Александр Козлов. "Полигон "Красный Бор" в Ленинградской области некогда был центром, куда свозили опасные отходы со всей страны. На протяжении 50 лет этот полигон функционировал, там захоронения до 25 метров вниз... В ноябре-декабре закончится пусконаладка построенного оборудования, мы финансировали за счет федерального центра, и начнется утилизация этих отходов. На всё про всё коллеги в рамках проектных решений берут 14 месяцев", - сказал Козлов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. "Красный бор" - один из крупнейших промышленных полигонов в России, расположенный в Ленинградской области, в 30 километрах от Санкт-Петербурга. Он был образован в 1969 году в качестве временной площадки размещения отходов, но в итоге стал постоянно действующим объектом. На полигоне размещали промышленные токсичные отходы I-IV классов опасности со всего постсоветского пространства вплоть до 2014 года.
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ленинградская область, россия, санкт-петербург, александр козлов (глава минприроды), владимир путин, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), экология
Ленинградская область, Россия, Санкт-Петербург, Александр Козлов (глава Минприроды), Владимир Путин, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Экология
В Минприроды назвали сроки утилизации полигона "Красный Бор"
Козлов: утилизация "Красного Бора" начнется в конце 2024 и займет 14 месяцев