https://ria.ru/20240807/ikona-1964656313.html
Минкультуры объяснило правила возможной временной перевозки "Троицы"
Минкультуры объяснило правила возможной временной перевозки "Троицы" - РИА Новости, 07.08.2024
Минкультуры объяснило правила возможной временной перевозки "Троицы"
Икону "Святая Троица" Андрея Рублева смогут на время перевозить из Троице-Сергиевой лавры по согласованию с Минкультуры России, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T14:43
2024-08-07T14:43
2024-08-07T14:43
религия
россия
андрей рублев (художник)
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Икону "Святая Троица" Андрея Рублева смогут на время перевозить из Троице-Сергиевой лавры по согласованию с Минкультуры России, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. "Икона "Троица" - музейный предмет, включенный в состав Музейного фонда Российской Федерации. Любое перемещение каждого музейного предмета за пределы места хранения согласовывается с Минкультуры России в каждом отдельном случае", - рассказали в министерстве, отвечая на вопрос, будут ли икону временно перемещать из лавры в реставрационные центры в случае необходимости ее консервации или реставрации, а также в другие места для экспонирования. Икона "Святая Троица" была написана Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры. Власти изъяли ее у Церкви в 1929 году и передали в Государственную Третьяковскую галерею, где она хранилась до недавнего времени. В мае 2023 года президент России Владимир Путин распорядился вернуть Церкви этот шедевр древнерусской иконописи. В этом году после почти векового перерыва икона "Троица", которая была написана преподобным Андреем Рублевым для Троицкого собора, вернулась в этот храм, где будет пребывать постоянно. "Троицу" доставили в Троицкий собор из столичного храма Христа Спасителя 22 июня, ее установили в стационарный киот в иконостасе Троицкого собора на ее историческом месте, справа от царских врат (дверей в иконостас). По данным пресс-службы обители, это был специально изготовленный киот (витрина), оснащенный системой автоматического контроля и поддержания температурно-влажностного режима, а также бронированным стеклом, покрытым защитными слоями, в том числе от воздействия ультрафиолетовых лучей. Новую капсулу-киот с "Троицей" установили в иконостас Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры в конце июля. Её сделали в Германии по спецзаказу, сообщалось ранее. В новом киоте, сообщал источник, более тонкие регулировки микроклимата, также там применены и другие технологии для лучшей сохранности иконы.
https://ria.ru/20240725/sinod-1962030885.html
https://ria.ru/20240619/troitsa-1953969704.html
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россия, андрей рублев (художник)
Религия, Россия, Андрей Рублев (художник)
Минкультуры объяснило правила возможной временной перевозки "Троицы"
Икону "Троица" Рублева смогут временно перевозить из Троице-Сергиевой лавры
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Икону "Святая Троица" Андрея Рублева смогут на время перевозить из Троице-Сергиевой лавры по согласованию с Минкультуры России, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Икона "Троица" - музейный предмет, включенный в состав Музейного фонда Российской Федерации. Любое перемещение каждого музейного предмета за пределы места хранения согласовывается с Минкультуры России в каждом отдельном случае", - рассказали в министерстве, отвечая на вопрос, будут ли икону временно перемещать из лавры в реставрационные центры в случае необходимости ее консервации или реставрации, а также в другие места для экспонирования.
Икона "Святая Троица" была написана Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры. Власти изъяли ее у Церкви в 1929 году и передали в Государственную Третьяковскую галерею, где она хранилась до недавнего времени. В мае 2023 года президент России Владимир Путин
распорядился вернуть Церкви этот шедевр древнерусской иконописи.
В этом году после почти векового перерыва икона "Троица", которая была написана преподобным Андреем Рублевым для Троицкого собора, вернулась в этот храм, где будет пребывать постоянно. "Троицу" доставили в Троицкий собор из столичного храма Христа Спасителя 22 июня, ее установили в стационарный киот в иконостасе Троицкого собора на ее историческом месте, справа от царских врат (дверей в иконостас). По данным пресс-службы обители, это был специально изготовленный киот (витрина), оснащенный системой автоматического контроля и поддержания температурно-влажностного режима, а также бронированным стеклом, покрытым защитными слоями, в том числе от воздействия ультрафиолетовых лучей.
Новую капсулу-киот с "Троицей" установили в иконостас Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры в конце июля. Её сделали в Германии
по спецзаказу, сообщалось ранее. В новом киоте, сообщал источник, более тонкие регулировки микроклимата, также там применены и другие технологии для лучшей сохранности иконы.