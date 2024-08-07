https://ria.ru/20240807/fsb-1964572297.html

ФСБ обнародовала документы о создании атомной бомбы в гитлеровской Германии

ФСБ обнародовала документы о создании атомной бомбы в гитлеровской Германии - РИА Новости, 07.08.2024

ФСБ обнародовала документы о создании атомной бомбы в гитлеровской Германии

ФСБ рассекретила и обнародовала архивные документы о создании атомной бомбы в гитлеровской Германии и планах Берлина ударить этим оружием по СССР. РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T10:06

2024-08-07T10:06

2024-08-07T12:20

германия

ссср

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. ФСБ рассекретила и обнародовала архивные документы о создании атомной бомбы в гитлеровской Германии и планах Берлина ударить этим оружием по СССР. ФСБ публикует фотокопии документов по делу бывшего крупного нацистского чиновника группенфюрера Вернера Вехтера. Четырнадцатого сентября 1945 года начальник Оперативного сектора НКВД СССР города Берлина генерал-майор Алексей Сиднев направил заместителю наркома внутренних дел СССР генерал-полковнику Ивану Серову очередное специальное сообщение о следствии по делу Вехтера. Как выяснилось во время допросов, одновременно с должностью начальника штаба Главного управления пропаганды гитлеровской партии НСДАП Вехтер возглавлял в этом же ведомстве генеральный реферат вооружения и строительства. На следствии он дал показания о разработке нацистской Германией новых видов вооружений, и в частности об атомной бомбе. "Уже в 1943 году Вехтер в разговоре с шефом-инженером Министерства пропаганды Доминик узнал, что производятся большие работы по изобретению атомной бомбы", — сообщал Сиднев. Позже из разговоров с профессором, доктором Эрихом Шуманом и профессором Менцелем Вехтер выяснил, что работы над атомными бомбами велись в Институте кайзера Вильгельма в Берлине. За производство атомных бомб лично отвечали начальник производственного управления Министерства вооружений Зауэр и его заместитель Фельдман."Наиболее осведомлены в этом отношении должны быть генерал Дорнбергер и доктор Эрих Шуман, который специально работал над научно-исследовательскими вопросами, связанными с производством атомной бомбы", — добавлял генерал.При этом нацистская Германия планировала использовать атомное оружие против СССР.Как рассказал Вехтер, в 1944 году "были разработаны проекты бомбардировщиков очень дальнего радиуса действия, способных бомбить военно-строительные центры Советского Союза на Урале и промышленные объекты Северной Америки. Эти бомбардировщики предполагалось использовать для транспортировки атомных бомб".Основным руководителем всех работ по новейшим видам вооружения был генерал Дорнбергер, который отвечал за производство "Фау-1" и "Фау-2", а также атомных бомб.Как видно из материалов уголовного дела, 10 октября 1945 года Серов лично участвовал в допросе Вехтера по вопросу наличия в Германии атомной бомбы и ракетах "Фау-2" — первых в мире баллистических ракет дальнего действия. "Фау-2" была разработана немецким конструктором Вернером фон Брауном и принята на вооружение вермахта в конце Второй мировой войны.Как признавался Вехтер, ему было известно, что Министерство вооружений проводило практическую работу по подготовке к применению атомной бомбы. Об этом он узнал от своего знакомого редактора секретного правительственного бюллетеня Гертеля Ганса."Как рассказал мне Гертель, в феврале 1945 года по поручению министра пропаганды Геббельса он выезжал в командировку в город Целле и встречался там со своим знакомым — начальником военно-воздушной школы специального назначения полковником Германом Хайо, который в частной беседе рассказал ему, что школа имеет на вооружении самолеты новейшей конструкции. Эти самолеты обладают большим радиусом действия и будут вооружены атомной бомбой. Как заявил полковник Хайо Гертелю, новые самолеты предназначались для бомбардировки атомными бомбами индустриальных центров Советского Союза, расположенных в районе Урала и Средней Азии", — вспоминал Вехтер на допросе.Как добавил группенфюрер, на основании бесед с Домиником и Гертелем он пришел к выводу, что германским Министерством вооружения велась подготовка к применению атомных бомб в 1945 году.При этом, по словам Вехтера, сам он не располагал точными данными, что в определенный момент войны против Советского Союза были бы применены атомные бомбы.Но он рассказал следствию об отдельных признаках, которые давали ему "основание полагать о возможном применении атомной бомбы в войне против Советского Союза летом 1945 года"."В одной из бесед со мной государственный секретарь Министерства пропаганды, доктор Науман, говоря о военном и политическом положении Германии на последнем этапе войны, заявил, что в скором времени все должно измениться к лучшему, и сослался на слова Гитлера, который в узком кругу доверенных ему лиц заявил: "Да простит мне Бог последние 14 дней войны", — говорил Вехтер.Кроме того, он вспоминал, как в начале 1945-го встретился "с начальником управления вооружения Зауром — одним из руководителей германской промышленности и фактически заместителем министра вооружения Шпеера". "Заур по секрету сообщил мне, что в настоящее время ведется усиленная работа по изготовлению новейшего оружия, которое в ближайшее время будет применено на фронте. Об этом же весной 1945 года со мной говорил изобретатель научно-исследовательского совета Германии профессор Шуман, который заявил, что им ведется большая работа над секретным оружием, могущим изменить весь ход войны в пользу Германии", — отмечал Вехтер.В марте 1945-го рейхсминистр пропаганды Йозеф Геббельс в присутствии Вехтера "дал указания сотруднику Министерства пропаганды фон Борке поставить на июнь гороскопы, якобы предсказывающие судьбу Гитлера, так как июнь считался особенно благоприятным для Гитлера". По словам Вехтера, предсказания гороскопа, также по приказу Геббельса, "предполагалось распространить среди населения Германии".Как отметил Вехтер, при сопоставлении с другими данными он полагал, что за этим указанием скрывалась интенсивная подготовка к применению секретного вооружения, рассчитанного на июнь 1945 года."Бесчеловечным планам Гитлера применить против Советского Союза атомную бомбу не суждено было осуществиться. В мае 1945 года нацистская Германия капитулировала", — подчеркнули в Центре общественных связей ФСБ.В эти дни отмечается 79-я годовщина американских атомных бомбардировок японских городов Хиросима и Нагасаки. Германские ученые в конце 1930-х годов открыли деление ядер атомов урана и внесли большой вклад в создание основ атомной физики. Гитлеровская Германия была первым государством, запустившим собственный проект по созданию атомной бомбы.

https://ria.ru/20240720/arkhivy-1960857442.html

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https://ria.ru/20200404/1569563887.html

https://ria.ru/20240523/shpionazh-1947777905.html

https://ria.ru/20240720/gitler-1960870953.html

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германия

ссср

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германия, ссср, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)