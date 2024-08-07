https://ria.ru/20240807/covid-1964770377.html

На Украине зафиксировали смерть от нового штамма COVID-19 FLiRT

На Украине зафиксировали смерть от нового штамма COVID-19 FLiRT - РИА Новости, 07.08.2024

На Украине зафиксировали смерть от нового штамма COVID-19 FLiRT

В Ивано-Франковской области Украины умерла пациентка с новым штаммом коронавируса FLiRT, сообщил директор областного центра контроля и профилактики заболеваний... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T21:48

2024-08-07T21:48

2024-08-07T22:31

украина

ивано-франковская область

омикрон-штамм коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. В Ивано-Франковской области Украины умерла пациентка с новым штаммом коронавируса FLiRT, сообщил директор областного центра контроля и профилактики заболеваний Министерства охраны здоровья страны Руслан Савчук."В Ивано-Франковской области от нового штамма COVID-19 FLiRT умерла 80-летняя женщина. Ее инфицирование подтвердили в лаборатории", — приводит слова Савчука украинский телеканал "Общественное".По словам чиновника, женщину госпитализировали с высокой температурой в тяжелом состоянии. После того как состояние стабилизировалось, пациентку перевели в терапевтическое отделение. Через несколько дней она умерла.Савчук уточнил, что всего с момента госпитализации прошло 20 дней, в течение которых медики оказывали пациентке всю возможную помощь.Других случаев заболевания новым штаммом коронавируса в регионе пока нет, уточнил специалист.Главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин 5 августа сообщил, что в стране зарегистрировали первые три случая заболевания новым штаммом коронавируса FLiRT. Ранее о летальных исходах от этого варианта заболевания на Украине не сообщалось. По информации украинского издания "Страна", смерть пациентки в Ивано-Франковской области — первый случай.

https://ria.ru/20240807/covid-19-1964691590.html

https://ria.ru/20240722/italija-1961184641.html

украина

ивано-франковская область

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украина, ивано-франковская область, омикрон-штамм коронавируса, коронавирус covid-19, здоровье - общество