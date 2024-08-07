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На Украине зафиксировали смерть от нового штамма COVID-19 FLiRT
На Украине зафиксировали смерть от нового штамма COVID-19 FLiRT - РИА Новости, 07.08.2024
На Украине зафиксировали смерть от нового штамма COVID-19 FLiRT
В Ивано-Франковской области Украины умерла пациентка с новым штаммом коронавируса FLiRT, сообщил директор областного центра контроля и профилактики заболеваний... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T21:48
2024-08-07T21:48
2024-08-07T22:31
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. В Ивано-Франковской области Украины умерла пациентка с новым штаммом коронавируса FLiRT, сообщил директор областного центра контроля и профилактики заболеваний Министерства охраны здоровья страны Руслан Савчук."В Ивано-Франковской области от нового штамма COVID-19 FLiRT умерла 80-летняя женщина. Ее инфицирование подтвердили в лаборатории", — приводит слова Савчука украинский телеканал "Общественное".По словам чиновника, женщину госпитализировали с высокой температурой в тяжелом состоянии. После того как состояние стабилизировалось, пациентку перевели в терапевтическое отделение. Через несколько дней она умерла.Савчук уточнил, что всего с момента госпитализации прошло 20 дней, в течение которых медики оказывали пациентке всю возможную помощь.Других случаев заболевания новым штаммом коронавируса в регионе пока нет, уточнил специалист.Главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин 5 августа сообщил, что в стране зарегистрировали первые три случая заболевания новым штаммом коронавируса FLiRT. Ранее о летальных исходах от этого варианта заболевания на Украине не сообщалось. По информации украинского издания "Страна", смерть пациентки в Ивано-Франковской области — первый случай.
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украина, ивано-франковская область, омикрон-штамм коронавируса, коронавирус covid-19, здоровье - общество
Украина, Ивано-Франковская область, Омикрон-штамм коронавируса, Коронавирус COVID-19, Здоровье - Общество
На Украине зафиксировали смерть от нового штамма COVID-19 FLiRT
В Ивано-Франковской области Украины зафиксировали смерть от COVID-19 FLiRT
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости.
В Ивано-Франковской области Украины умерла пациентка с новым штаммом коронавируса FLiRT, сообщил
директор областного центра контроля и профилактики заболеваний Министерства охраны здоровья страны Руслан Савчук.
«
"В Ивано-Франковской области от нового штамма COVID-19 FLiRT умерла 80-летняя женщина. Ее инфицирование подтвердили в лаборатории", — приводит слова Савчука украинский телеканал "Общественное".
По словам чиновника, женщину госпитализировали с высокой температурой в тяжелом состоянии. После того как состояние стабилизировалось, пациентку перевели в терапевтическое отделение. Через несколько дней она умерла.
Савчук уточнил, что всего с момента госпитализации прошло 20 дней, в течение которых медики оказывали пациентке всю возможную помощь.
Других случаев заболевания новым штаммом коронавируса в регионе пока нет, уточнил специалист.
Главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин 5 августа сообщил, что в стране зарегистрировали первые три случая заболевания новым штаммом коронавируса FLiRT.
Ранее о летальных исходах от этого варианта заболевания на Украине не сообщалось. По информации украинского издания "Страна", смерть пациентки в Ивано-Франковской области — первый случай.