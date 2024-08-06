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Шойгу встретился с президентом Азербайджана в Баку
Шойгу встретился с президентом Азербайджана в Баку - РИА Новости, 06.08.2024
Шойгу встретился с президентом Азербайджана в Баку
Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в Баку с секретарем Совета безопасности России Сергеем Шойгу, сообщает официальный сайт главы азербайджанского... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T09:57
2024-08-06T09:57
2024-08-06T11:15
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БАКУ, 6 авг - РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в Баку с секретарем Совета безопасности России Сергеем Шойгу, сообщает официальный сайт главы азербайджанского государства."Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 6 августа принял секретаря Совета безопасности Российской Федерации Сергея Шойгу", - говорится в сообщении.Также Шойгу на Аллее почетного захоронения в Баку возложил цветы к могиле общенационального лидера республики, архитектора и создателя современного азербайджанского государства Гейдара Алиева. Шойгу почтил память и супруги Гейдара Алиева Зарифы Алиевой.
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азербайджан, баку, в мире, ильхам алиев, сергей шойгу, россия
Азербайджан, Баку, В мире, Ильхам Алиев, Сергей Шойгу, Россия
Шойгу встретился с президентом Азербайджана в Баку
Шойгу встретился с президентом Азербайджана Алиевым в Баку