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Шойгу встретился с президентом Азербайджана в Баку - РИА Новости, 06.08.2024
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09:57 06.08.2024 (обновлено: 11:15 06.08.2024)
https://ria.ru/20240806/vstrecha-1964328123.html
Шойгу встретился с президентом Азербайджана в Баку
Шойгу встретился с президентом Азербайджана в Баку - РИА Новости, 06.08.2024
Шойгу встретился с президентом Азербайджана в Баку
Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в Баку с секретарем Совета безопасности России Сергеем Шойгу, сообщает официальный сайт главы азербайджанского... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T09:57
2024-08-06T11:15
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в мире
ильхам алиев
сергей шойгу
россия
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БАКУ, 6 авг - РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в Баку с секретарем Совета безопасности России Сергеем Шойгу, сообщает официальный сайт главы азербайджанского государства."Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 6 августа принял секретаря Совета безопасности Российской Федерации Сергея Шойгу", - говорится в сообщении.Также Шойгу на Аллее почетного захоронения в Баку возложил цветы к могиле общенационального лидера республики, архитектора и создателя современного азербайджанского государства Гейдара Алиева. Шойгу почтил память и супруги Гейдара Алиева Зарифы Алиевой.
https://ria.ru/20240703/putin-1957093653.html
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азербайджан, баку, в мире, ильхам алиев, сергей шойгу, россия
Азербайджан, Баку, В мире, Ильхам Алиев, Сергей Шойгу, Россия
Шойгу встретился с президентом Азербайджана в Баку

Шойгу встретился с президентом Азербайджана Алиевым в Баку

© Фото : пресс-служба президента АзербайджанаПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев и секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу во время встречи в Баку
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу во время встречи в Баку - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© Фото : пресс-служба президента Азербайджана
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу во время встречи в Баку
Читать ria.ru в
БАКУ, 6 авг - РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в Баку с секретарем Совета безопасности России Сергеем Шойгу, сообщает официальный сайт главы азербайджанского государства.
"Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 6 августа принял секретаря Совета безопасности Российской Федерации Сергея Шойгу", - говорится в сообщении.
Также Шойгу на Аллее почетного захоронения в Баку возложил цветы к могиле общенационального лидера республики, архитектора и создателя современного азербайджанского государства Гейдара Алиева. Шойгу почтил память и супруги Гейдара Алиева Зарифы Алиевой.
Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
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АзербайджанБакуВ миреИльхам АлиевСергей ШойгуРоссия
 
 
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