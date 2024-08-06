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"Нас сливают": генерал ВСУ объяснил слова Зеленского о скором мире
"Нас сливают": генерал ВСУ объяснил слова Зеленского о скором мире - РИА Новости, 06.08.2024
"Нас сливают": генерал ВСУ объяснил слова Зеленского о скором мире
Руководство Украины хочет заключить мир, так как перестало верить в победу, заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос в интервью YouTube-каналу "Фабрика... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T16:56
2024-08-06T16:56
2024-08-06T20:24
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Руководство Украины хочет заключить мир, так как перестало верить в победу, заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос в интервью YouTube-каналу "Фабрика новостей".Так он прокомментировал слова Владимира Зеленского о подготовке основы для "справедливого" окончания конфликта уже в этом году."Я слышу желание мира, но я абсолютно не слышу слова "победа" из уст руководства Украины последние полгода", — сказал Кривонос.По словам генерала, Украина потеряла больше 20 процентов территории, вернуть которые она не сможет. В связи с этим закончить конфликт "победой Украины в этом году" невозможно, считает офицер."Подозреваю, что нас сливают, мягко говоря", — заключил он.Во вторник член Совета Федерации России Сергей Перминов отметил, что заявление Зеленского о мире в этом году — прямое следствие падения его рейтинга. Глава киевского режима находится в политическом цугцванге, считает он.Как заявил сенатор от Крыма Сергей Цеков, основа для справедливого окончания украинского конфликта уже готова, она состоит из пунктов, предложенных президентом России, поэтому Владимиру Зеленскому не стоит выдумывать велосипед.Владимир Путин в июне заявил о готовности к мирным переговорам по урегулированию украинского кризиса, назвав необходимые для этого условия: нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, ее демилитаризация и денацификация, вывод войск с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в их административных границах 1991 года.
https://ria.ru/20240806/ukraina-1964468725.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Донецкая Народная Республика, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Совет Федерации РФ
"Нас сливают": генерал ВСУ объяснил слова Зеленского о скором мире
Генерал ВСУ: Зеленский перестал говорить о победе Украины и хочет мира