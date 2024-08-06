https://ria.ru/20240806/tyumen-1964425248.html

В Тюмени женщина попала в реанимацию после падения на нее остановки

В Тюмени женщина попала в реанимацию после падения на нее остановки - РИА Новости, 06.08.2024

В Тюмени женщина попала в реанимацию после падения на нее остановки

Женщина попала в реанимацию после падения на нее остановки в Тюмени, для выяснения обстоятельств происшествия организованы проверки. РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T14:52

2024-08-06T14:52

2024-08-06T14:52

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здоровье - общество

тюмень

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ТЮМЕНЬ, 6 авг – РИА Новости. Женщина попала в реанимацию после падения на нее остановки в Тюмени, для выяснения обстоятельств происшествия организованы проверки. Ранее в интернете появилась информация о том, что на улице Олимпийской в Тюмени незакрепленная остановка упала на женщину. В департаменте здравоохранения Тюменской области на запрос РИА Новости о состоянии пострадавшей сообщили, что женщина находится в тяжелом состоянии. "Вызов поступил 5 августа в 20.44, прибытие бригады скорой медицинской помощи - 20.58 (время местное). После осмотра и оказания помощи пациента доставили в ОКБ №2. Пациент находится в отделении реанимации, где оказывают всю необходимую помощь. Состояние тяжелое", - пояснили в депздраве. В пресс-службе администрации города РИА Новости сообщили, что обстоятельства происшествия устанавливаются. "Проводится проверка специалистами как управы, так и департамента дорожной инфраструктуры", - заявили в пресс-службе. По данным администрации города, на улице Олимпийской с мая по октябрь компания УСТЭК проводит капремонт сетей теплоснабжения, в связи с этим была изменена схема транспортного обслуживания населения, компания "Стиль жизни", работающая на подряде у УСТЭК, перенесла остановочный пункт с павильоном. По словам подрядчика, остановка была закреплена, но вчера ветром ее сорвало с крепления. "Вся информация проверяется", - подчеркнули в администрации города.

https://ria.ru/20240804/peterburg-1964005459.html

https://ria.ru/20240726/kirovo-chepetsk-1962219897.html

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происшествия, здоровье - общество, тюмень, тюменская область, россия