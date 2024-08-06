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В Тюмени женщина попала в реанимацию после падения на нее остановки - РИА Новости, 06.08.2024
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14:52 06.08.2024
https://ria.ru/20240806/tyumen-1964425248.html
В Тюмени женщина попала в реанимацию после падения на нее остановки
В Тюмени женщина попала в реанимацию после падения на нее остановки - РИА Новости, 06.08.2024
В Тюмени женщина попала в реанимацию после падения на нее остановки
Женщина попала в реанимацию после падения на нее остановки в Тюмени, для выяснения обстоятельств происшествия организованы проверки. РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T14:52
2024-08-06T14:52
происшествия
здоровье - общество
тюмень
тюменская область
россия
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ТЮМЕНЬ, 6 авг – РИА Новости. Женщина попала в реанимацию после падения на нее остановки в Тюмени, для выяснения обстоятельств происшествия организованы проверки. Ранее в интернете появилась информация о том, что на улице Олимпийской в Тюмени незакрепленная остановка упала на женщину. В департаменте здравоохранения Тюменской области на запрос РИА Новости о состоянии пострадавшей сообщили, что женщина находится в тяжелом состоянии. "Вызов поступил 5 августа в 20.44, прибытие бригады скорой медицинской помощи - 20.58 (время местное). После осмотра и оказания помощи пациента доставили в ОКБ №2. Пациент находится в отделении реанимации, где оказывают всю необходимую помощь. Состояние тяжелое", - пояснили в депздраве. В пресс-службе администрации города РИА Новости сообщили, что обстоятельства происшествия устанавливаются. "Проводится проверка специалистами как управы, так и департамента дорожной инфраструктуры", - заявили в пресс-службе. По данным администрации города, на улице Олимпийской с мая по октябрь компания УСТЭК проводит капремонт сетей теплоснабжения, в связи с этим была изменена схема транспортного обслуживания населения, компания "Стиль жизни", работающая на подряде у УСТЭК, перенесла остановочный пункт с павильоном. По словам подрядчика, остановка была закреплена, но вчера ветром ее сорвало с крепления. "Вся информация проверяется", - подчеркнули в администрации города.
https://ria.ru/20240804/peterburg-1964005459.html
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происшествия, здоровье - общество, тюмень, тюменская область, россия
Происшествия, Здоровье - Общество, Тюмень, Тюменская область, Россия
В Тюмени женщина попала в реанимацию после падения на нее остановки

Женщина попала в реанимацию после падения на нее автобусной остановки в Тюмени

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Автомобили скорой помощи. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 6 авг – РИА Новости. Женщина попала в реанимацию после падения на нее остановки в Тюмени, для выяснения обстоятельств происшествия организованы проверки.
Ранее в интернете появилась информация о том, что на улице Олимпийской в Тюмени незакрепленная остановка упала на женщину. В департаменте здравоохранения Тюменской области на запрос РИА Новости о состоянии пострадавшей сообщили, что женщина находится в тяжелом состоянии.
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"Вызов поступил 5 августа в 20.44, прибытие бригады скорой медицинской помощи - 20.58 (время местное). После осмотра и оказания помощи пациента доставили в ОКБ №2. Пациент находится в отделении реанимации, где оказывают всю необходимую помощь. Состояние тяжелое", - пояснили в депздраве.
В пресс-службе администрации города РИА Новости сообщили, что обстоятельства происшествия устанавливаются. "Проводится проверка специалистами как управы, так и департамента дорожной инфраструктуры", - заявили в пресс-службе.
По данным администрации города, на улице Олимпийской с мая по октябрь компания УСТЭК проводит капремонт сетей теплоснабжения, в связи с этим была изменена схема транспортного обслуживания населения, компания "Стиль жизни", работающая на подряде у УСТЭК, перенесла остановочный пункт с павильоном. По словам подрядчика, остановка была закреплена, но вчера ветром ее сорвало с крепления.
"Вся информация проверяется", - подчеркнули в администрации города.
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