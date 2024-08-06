https://ria.ru/20240806/shoygu-1964417992.html

Киев обманул сам себя, отказавшись от переговоров в 2022 году, заявил Шойгу

Киев обманул сам себя, отказавшись от переговоров в 2022 году, заявил Шойгу - РИА Новости, 06.08.2024

Киев обманул сам себя, отказавшись от переговоров в 2022 году, заявил Шойгу

Киев, отказавшись в 2022 году урегулировать ситуацию на Украине, в итоге обманул сам себя, понес многочисленные человеческие жертвы и утратил контроль над... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T14:33

2024-08-06T14:33

2024-08-06T14:33

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БАКУ, 6 авг - РИА Новости. Киев, отказавшись в 2022 году урегулировать ситуацию на Украине, в итоге обманул сам себя, понес многочисленные человеческие жертвы и утратил контроль над значительной территорией, заявил журналистам секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. "Трижды в современной истории власти Украины имели возможность обеспечить долгосрочный мир и стабильность в своей стране. И трижды ее упускали, каждый раз принимая решения по указке извне и теряя контроль над территориями, доставшимися им по воле случая после 1991 года", - сказал Шойгу журналистам. Первый раз это было в феврале 2014 года, отметил он. "Напомню, что тогда политические силы на Украине подписали соглашение об урегулировании внутриполитического кризиса, которое засвидетельствовали министры иностранных дел Германии Штайнмайер и Польши Сикорский, а также политдиректор МИД Франции Фурнье. Соглашение предполагало создание правительства национального единства и подготовку конституционной реформы", - сказал секретарь СБ РФ. "Однако, вместо того, чтобы его исполнять, на Украине предпочли реализовать срежиссированный западниками сценарий государственного переворота, предполагавшего, в том числе, жертвы среди сограждан и физическое устранение законно избранного президента страны", - добавил Шойгу. По его словам, против населения в то время еще восточных регионов страны, требовавших всего лишь уважения своего конституционного права на использование родного русского языка, была развернута полномасштабная силовая операция с задействованием регулярной армии и националистических бандформирований, состоявших преимущественно из неонацистов и других радикальных элементов. "Европейцы, несмотря на свою прямую причастность к произошедшему, сделали вид, что никаких договоренностей не было и в помине. В итоге от пришедших в результате майдана киевских властей стал отворачиваться собственный народ, включая жителей Крыма", - сказал Шойгу. Второй раз – через год, в феврале 2015 года – при посредничестве тогдашних лидеров Германии Ангелы Меркель и Франции Франсуа Олланда был подписан комплекс мер по выполнению минских соглашений. Его ключевые положения были связаны с решением вопросов безопасности, в первую очередь прекращением огня в Донбассе, отметил Шойгу. "Впоследствии сами протагонисты минских соглашений – бывший президент Украины Порошенко и их так называемые гаранты Олланд и Меркель – признали, что выполнять договоренности не планировалось уже изначально, а их главная цель состояла в том, чтобы дать киевским властям время для накопления сил и последующего силового подавления восточных регионов", - добавил секретарь Совбеза РФ. По его словам, при этом западники не только закрывали глаза на невыполнение Киевом мирных соглашений, но и накачивали Украину вооружением и боеприпасами, попутно потворствуя укреплению нацистской идеологии киевского режима и подталкивая его к прямому конфликту с Москвой. "Именно так в 30-е годы прошлого столетия западными странами взращивался режим Гитлера в Германии. Но, видимо, уроки истории в школе новое поколение европейских и украинских политиков в свое время прогуляло. В результате, что получили украинцы с подачи Запада? Безвозвратную потерю регионов Донбасса", - сказал Шойгу. "Третий раз, весной 2022 года в Стамбуле, Россия вновь попыталась договориться. Были выработаны условия и принципы прекращения огня и последующего мирного урегулирования. Украина согласилась на этот разумный компромисс и даже парафировала проекты документов", - напомнил он. Россия, со своей стороны, отвела войска от Киева, сказал Шойгу. "А что в итоге? После указания украинским властям со стороны тогдашнего британского премьера Бориса Джонсона Киев отказался исполнять достигнутые соглашения. Подпись была отозвана, а один из переговорщиков с украинской стороны был убит украинскими спецслужбами", - добавил секретарь СБ РФ. "Кого же обманули в итоге? Нас? Нет, в первую очередь, самих себя. Результат известен – многочисленные человеческие жертвы и утрата Киевом контроля над значительной территорией", - резюмировал Шойгу.

https://ria.ru/20240806/shojgu-1964392124.html

https://ria.ru/20240806/shoygu-1964386549.html

https://ria.ru/20240806/zapad-1964383253.html

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в мире, украина, россия, сергей шойгу, ангела меркель, франсуа олланд