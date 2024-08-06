https://ria.ru/20240806/poezda-1964527059.html

Поезда "Гранд Сервис Экспресс", задержанные в Крыму, возобновили движение

Поезда "Гранд Сервис Экспресс", задержанные в Крыму, возобновили движение - РИА Новости, 06.08.2024

Поезда "Гранд Сервис Экспресс", задержанные в Крыму, возобновили движение

Все поезда "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ), ранее задержанные из-за поступившего сигнала владельца инфраструктуры в Крыму, возобновили движение, сообщается в... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T22:47

2024-08-06T22:47

2024-08-06T22:47

симферополь

москва

санкт-петербург

гранд сервис экспресс

общество

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Все поезда "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ), ранее задержанные из-за поступившего сигнала владельца инфраструктуры в Крыму, возобновили движение, сообщается в Telegram-канале перевозчика. "Все поезда ГСЭ, ранее задержанные из-за поступившего сигнала владельца инфраструктуры, возобновили движение... Поезда, следующие из Крыма, постепенно будут нагонять отставание от расписания в пути", - говорится в сообщении. Возобновлено движение из Крыма поездов №27/28 Симферополь - Москва, отправлением 6 августа; №179/180 Евпатория - Санкт-Петербург, отправлением 6 августа; №007/008 Севастополь - Санкт-Петербург, отправлением 6 августа; №067/068 Симферополь - Москва, отправлением 6 августа; №585/586 Симферополь - Волгоград, отправлением 6 августа. В Крым: №175/176 Москва Павелецкая - Симферополь, отправлением 5 августа; №017/018 Москва - Симферополь, отправлением 5 августа; №067/068 Москва - Симферополь, отправлением 5 августа.

https://ria.ru/20240806/dtp-1964457805.html

симферополь

москва

санкт-петербург

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симферополь, москва, санкт-петербург, гранд сервис экспресс , общество