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Поезда "Гранд Сервис Экспресс", задержанные в Крыму, возобновили движение
Поезда "Гранд Сервис Экспресс", задержанные в Крыму, возобновили движение - РИА Новости, 06.08.2024
Поезда "Гранд Сервис Экспресс", задержанные в Крыму, возобновили движение
Все поезда "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ), ранее задержанные из-за поступившего сигнала владельца инфраструктуры в Крыму, возобновили движение, сообщается в... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T22:47
2024-08-06T22:47
2024-08-06T22:47
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санкт-петербург
гранд сервис экспресс
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Все поезда "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ), ранее задержанные из-за поступившего сигнала владельца инфраструктуры в Крыму, возобновили движение, сообщается в Telegram-канале перевозчика. "Все поезда ГСЭ, ранее задержанные из-за поступившего сигнала владельца инфраструктуры, возобновили движение... Поезда, следующие из Крыма, постепенно будут нагонять отставание от расписания в пути", - говорится в сообщении. Возобновлено движение из Крыма поездов №27/28 Симферополь - Москва, отправлением 6 августа; №179/180 Евпатория - Санкт-Петербург, отправлением 6 августа; №007/008 Севастополь - Санкт-Петербург, отправлением 6 августа; №067/068 Симферополь - Москва, отправлением 6 августа; №585/586 Симферополь - Волгоград, отправлением 6 августа. В Крым: №175/176 Москва Павелецкая - Симферополь, отправлением 5 августа; №017/018 Москва - Симферополь, отправлением 5 августа; №067/068 Москва - Симферополь, отправлением 5 августа.
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симферополь, москва, санкт-петербург, гранд сервис экспресс , общество
Симферополь, Москва, Санкт-Петербург, Гранд Сервис Экспресс , Общество
Поезда "Гранд Сервис Экспресс", задержанные в Крыму, возобновили движение
Все поезда ГСЭ, ранее задержанные в Крыму из-за сигнала, возобновили движение