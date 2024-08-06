https://ria.ru/20240806/poezd-1964371092.html
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших в ЧП под Волгоградом
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших в ЧП под Волгоградом - РИА Новости, 06.08.2024
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших в ЧП под Волгоградом
Стационарное лечение в больницах проходят пятеро пострадавших при ЧП с пассажирским поездом в Волгоградской области, сообщила пресс-служба Минздрава РФ. РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T12:23
2024-08-06T12:23
2024-08-06T12:23
происшествия
волгоградская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1e/1962851538_0:126:2025:1265_1920x0_80_0_0_59cd44a5a28063d8b8260b1591428b45.jpg
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Стационарное лечение в больницах проходят пятеро пострадавших при ЧП с пассажирским поездом в Волгоградской области, сообщила пресс-служба Минздрава РФ. "В больницах проходят стационарное лечение пятеро пострадавших в Волгоградской области", - говорится в сообщении. По данным министерства, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, врачи делают все возможное. В понедельник 29 июля на перегоне Гремячая - Котельниково в Волгоградской области водитель грузовика "Камаз" выехал на железнодорожный переезд на красный свет и столкнулся с пассажирским поездом №491 Казань - Адлер. По данным МЧС РФ, с рельсов сошли девять вагонов поезда, семь вагонов опрокинулись. Всего в поезде находились 803 пассажира. Около 140 человек получили ссадины и ушибы, 30 человек были госпитализированы, в том числе 15 детей. -0-
https://ria.ru/20240806/tagil-1964349456.html
https://ria.ru/20240709/dtp-1958473900.html
волгоградская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1e/1962851538_170:0:2025:1391_1920x0_80_0_0_69534f0877f616aedc9e1920c2ad8695.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, волгоградская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
Происшествия, Волгоградская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших в ЧП под Волгоградом
Пять пострадавших при ЧП с поездом под Волгоградом проходят стационарное лечение