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Минздрав рассказал о состоянии пострадавших в ЧП под Волгоградом

Минздрав рассказал о состоянии пострадавших в ЧП под Волгоградом - РИА Новости, 06.08.2024

Минздрав рассказал о состоянии пострадавших в ЧП под Волгоградом

Стационарное лечение в больницах проходят пятеро пострадавших при ЧП с пассажирским поездом в Волгоградской области, сообщила пресс-служба Минздрава РФ. РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T12:23

2024-08-06T12:23

2024-08-06T12:23

происшествия

волгоградская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Стационарное лечение в больницах проходят пятеро пострадавших при ЧП с пассажирским поездом в Волгоградской области, сообщила пресс-служба Минздрава РФ. "В больницах проходят стационарное лечение пятеро пострадавших в Волгоградской области", - говорится в сообщении. По данным министерства, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, врачи делают все возможное. В понедельник 29 июля на перегоне Гремячая - Котельниково в Волгоградской области водитель грузовика "Камаз" выехал на железнодорожный переезд на красный свет и столкнулся с пассажирским поездом №491 Казань - Адлер. По данным МЧС РФ, с рельсов сошли девять вагонов поезда, семь вагонов опрокинулись. Всего в поезде находились 803 пассажира. Около 140 человек получили ссадины и ушибы, 30 человек были госпитализированы, в том числе 15 детей. -0-

https://ria.ru/20240806/tagil-1964349456.html

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волгоградская область

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происшествия, волгоградская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом