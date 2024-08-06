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Муфтий Крганов назвал Бердиева настоящим лидером - РИА Новости, 06.08.2024
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Религия
 
01:00 06.08.2024 (обновлено: 01:03 06.08.2024)
https://ria.ru/20240806/muftiy-1964290992.html
Муфтий Крганов назвал Бердиева настоящим лидером
Муфтий Крганов назвал Бердиева настоящим лидером - РИА Новости, 06.08.2024
Муфтий Крганов назвал Бердиева настоящим лидером
Председатель Духовного собрания мусульман России (ДСМР), член Общественной палаты РФ муфтий Альбир Крганов выразил соболезнования по поводу смерти председателя... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T01:00
2024-08-06T01:03
религия
северный кавказ
россия
кавказ
альбир крганов
происшествия
религия
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Председатель Духовного собрания мусульман России (ДСМР), член Общественной палаты РФ муфтий Альбир Крганов выразил соболезнования по поводу смерти председателя Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаила Бердиева, назвав его настоящим лидером, всегда выступавшим за мир, единство и взаимопонимание. Председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа и Духовного управления мусульман Карачаево-Черкесской республики, член Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте России Бердиев скончался в понедельник вечером на 71 году жизни, сообщил ранее РИА Новости муфтий Северной Осетии. "​​Исмаил-хаджи Бердиев прожил жизнь мудрого религиозного деятеля и отзывчивого мусульманина и человека, оставив неоценимое духовное и культурно-просветительское наследие, которое навсегда сохранится в памяти потомков. Он был выдающимся религиозным лидером, посвятившим свою жизнь служению исламу и укреплению межрелигиозного диалога. Его мудрость, духовность и доброта снискали глубокое уважение среди мусульман Северного Кавказа и всей России", - написал Крганов в своем Telegram-канале. "Исмаил-хаджи внёс значительный вклад в развитие мусульманской уммы и укрепление исламских ценностей, активно работал над гармонизацией межнациональных отношений и сохранением мира на Кавказе. Он был настоящим лидером, всегда выступавшим за мир, единство и взаимопонимание. Был образцом мудрости, непреклонной веры и бесценного опыта, накопленного годами неустанного служения делу укрепления духовности и традиций мусульман Северного Кавказа. Жизненный путь Исмаила-хаджи был примером безупречной репутации и безграничного доверии со стороны уммы", - добавил он. Крганов сказал, что ДСМР и он лично искренне разделяют боль утраты и выражают поддержку родным и близким муфтия Бердиева, а также всем мусульманам Северного Кавказа.
https://ria.ru/20240806/muftiy-1964290655.html
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северный кавказ, россия, кавказ, альбир крганов, происшествия, религия
Религия, Северный Кавказ, Россия, Кавказ, Альбир Крганов, Происшествия, Религия
Муфтий Крганов назвал Бердиева настоящим лидером

Муфтий Крганов назвал Исмаила Бердиева настоящим лидером, выступавшим за мир

© Пресс-служба ДСМРГлава Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов
Глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© Пресс-служба ДСМР
Глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Председатель Духовного собрания мусульман России (ДСМР), член Общественной палаты РФ муфтий Альбир Крганов выразил соболезнования по поводу смерти председателя Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаила Бердиева, назвав его настоящим лидером, всегда выступавшим за мир, единство и взаимопонимание.
Председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа и Духовного управления мусульман Карачаево-Черкесской республики, член Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте России Бердиев скончался в понедельник вечером на 71 году жизни, сообщил ранее РИА Новости муфтий Северной Осетии.
Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
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"​​Исмаил-хаджи Бердиев прожил жизнь мудрого религиозного деятеля и отзывчивого мусульманина и человека, оставив неоценимое духовное и культурно-просветительское наследие, которое навсегда сохранится в памяти потомков. Он был выдающимся религиозным лидером, посвятившим свою жизнь служению исламу и укреплению межрелигиозного диалога. Его мудрость, духовность и доброта снискали глубокое уважение среди мусульман Северного Кавказа и всей России", - написал Крганов в своем Telegram-канале.
"Исмаил-хаджи внёс значительный вклад в развитие мусульманской уммы и укрепление исламских ценностей, активно работал над гармонизацией межнациональных отношений и сохранением мира на Кавказе. Он был настоящим лидером, всегда выступавшим за мир, единство и взаимопонимание. Был образцом мудрости, непреклонной веры и бесценного опыта, накопленного годами неустанного служения делу укрепления духовности и традиций мусульман Северного Кавказа. Жизненный путь Исмаила-хаджи был примером безупречной репутации и безграничного доверии со стороны уммы", - добавил он.
Крганов сказал, что ДСМР и он лично искренне разделяют боль утраты и выражают поддержку родным и близким муфтия Бердиева, а также всем мусульманам Северного Кавказа.
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