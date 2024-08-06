https://ria.ru/20240806/muftiy-1964290655.html

Муфтий Татарстана оценил вклад Бердиева в развитие исламских ценностей

Муфтий Татарстана оценил вклад Бердиева в развитие исламских ценностей - РИА Новости, 06.08.2024

Муфтий Татарстана оценил вклад Бердиева в развитие исламских ценностей

Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин выразил соболезнования по поводу смерти председателя Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаила Бердиева,... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T00:59

2024-08-06T00:59

2024-08-06T01:04

религия

россия

камиль самигуллин

религия

происшествия

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин выразил соболезнования по поводу смерти председателя Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаила Бердиева, назвав его смерть тяжёлой утратой для мусульманской общины - уммы. Бердиев скончался в понедельник вечером, сообщил муфтий Северной Осетии РИА Новости. "Российскую умму постигла тяжелая утрата - этот бренный мир покинул уважаемый муфтий, глава Координационного Центра мусульман Северного Кавказа Исмаил хаджи Бердыев. За многие годы своего служения он внес весомый вклад в укрепление общечеловеческих и исламских ценностей в России, искренне любил Родину и выступал за сохранение мира и согласия между народами нашей страны", - сообщил муфтий Татарстана в своем Telegram-канале. "От имени Духовного управления мусульман Татарстана и от себя лично выражаю глубокие соболезнования семье и близким покойного. Я прошу у Всевышнего простить грехи Исмаила хаджи, не лишать его Своей милости и облагодетельствовать райскими обителями", - добавил он.

https://ria.ru/20240806/muftiy-1964289794.html

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россия, камиль самигуллин, религия, происшествия