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Муфтий Татарстана оценил вклад Бердиева в развитие исламских ценностей - РИА Новости, 06.08.2024
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Религия
 
00:59 06.08.2024 (обновлено: 01:04 06.08.2024)
https://ria.ru/20240806/muftiy-1964290655.html
Муфтий Татарстана оценил вклад Бердиева в развитие исламских ценностей
Муфтий Татарстана оценил вклад Бердиева в развитие исламских ценностей - РИА Новости, 06.08.2024
Муфтий Татарстана оценил вклад Бердиева в развитие исламских ценностей
Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин выразил соболезнования по поводу смерти председателя Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаила Бердиева,... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T00:59
2024-08-06T01:04
религия
россия
камиль самигуллин
религия
происшествия
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин выразил соболезнования по поводу смерти председателя Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаила Бердиева, назвав его смерть тяжёлой утратой для мусульманской общины - уммы. Бердиев скончался в понедельник вечером, сообщил муфтий Северной Осетии РИА Новости. "Российскую умму постигла тяжелая утрата - этот бренный мир покинул уважаемый муфтий, глава Координационного Центра мусульман Северного Кавказа Исмаил хаджи Бердыев. За многие годы своего служения он внес весомый вклад в укрепление общечеловеческих и исламских ценностей в России, искренне любил Родину и выступал за сохранение мира и согласия между народами нашей страны", - сообщил муфтий Татарстана в своем Telegram-канале. "От имени Духовного управления мусульман Татарстана и от себя лично выражаю глубокие соболезнования семье и близким покойного. Я прошу у Всевышнего простить грехи Исмаила хаджи, не лишать его Своей милости и облагодетельствовать райскими обителями", - добавил он.
https://ria.ru/20240806/muftiy-1964289794.html
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россия, камиль самигуллин, религия, происшествия
Религия, Россия, Камиль Самигуллин, Религия, Происшествия
Муфтий Татарстана оценил вклад Бердиева в развитие исламских ценностей

Муфтий Татарстана Самигуллин назвал смерть Бердиева тяжелой утратой для уммы

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкМуфтий Татарстана Камиль Самигуллин
Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
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Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин выразил соболезнования по поводу смерти председателя Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаила Бердиева, назвав его смерть тяжёлой утратой для мусульманской общины - уммы.
Бердиев скончался в понедельник вечером, сообщил муфтий Северной Осетии РИА Новости.
Председатель Совета муфтиев России, председатель Духовного управления мусульман Европейской части России муфтий шейх Равиль Гайнутдин - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
Глава ДУМ России выразил соболезнования в связи со смертью Бердиева
00:48
"Российскую умму постигла тяжелая утрата - этот бренный мир покинул уважаемый муфтий, глава Координационного Центра мусульман Северного Кавказа Исмаил хаджи Бердыев. За многие годы своего служения он внес весомый вклад в укрепление общечеловеческих и исламских ценностей в России, искренне любил Родину и выступал за сохранение мира и согласия между народами нашей страны", - сообщил муфтий Татарстана в своем Telegram-канале.
"От имени Духовного управления мусульман Татарстана и от себя лично выражаю глубокие соболезнования семье и близким покойного. Я прошу у Всевышнего простить грехи Исмаила хаджи, не лишать его Своей милости и облагодетельствовать райскими обителями", - добавил он.
Исмаил Бердиев - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
Муфтий Дагестана выразил соболезнования в связи с кончиной Бердиева
Вчера, 23:39
 
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