МИД КНДР обвинил Германию в ухудшении ситуации на Корейском полуострове
МИД КНДР: вступление ФРГ в "Командование объединенных наций" ухудшит обстановку
Вид Пхеньяна. Архивное фото
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Вступление ФРГ в так называемое "Командование объединенных наций", объединяющее союзников США по Корейской войне 1950-1953 годов, лишь ухудшит обстановку в регионе, и ответственность за это будет нести Германия, заявил МИД КНДР.
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""Командование объединенных наций" является многосторонним органом агрессии под руководством США... МИД КНДР считает вступление Германии в "Командование объединенных наций" актом разрушения мира и стабильности на Корейском полуострове, который обостряет обстановку... (Это) неизбежно ухудшит военно-политическую ситуацию на Корейском полуострове и во всем регионе... Вся ответственность за последствия будет полностью лежать на Германии", - приводит агентство Рёнхап заявление официального представителя внешнеполитического ведомства.
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В заявлении, опубликованном агентством ЦТАК, указывается, что решение Берлина присоединиться к военному вмешательству в дела Корейского полуострова, который является "самой горячей точкой в мире", станет "вредоносным фактором" для безопасности ФРГ и ее международного имиджа.
В северокорейском МИД также назвали попытки США возродить функционирование командования, которое "должно было исчезнуть еще в прошлом веке" стремлением превратить его во "вторую "азиатскую НАТО". В ответ на это Пхеньян продолжит "более последовательно осуществлять меры по укреплению самостоятельной обороноспособности", подчеркнул представитель МИД КНДР.
В северокорейском МИД также назвали попытки США возродить функционирование командования, которое "должно было исчезнуть еще в прошлом веке" стремлением превратить его во "вторую, азиатскую версию НАТО". В ответ на это Пхеньян продолжит "более последовательно осуществлять меры по укреплению самостоятельной обороноспособности", подчеркнул представитель МИД КНДР
В начале августа стало известно, что Германия присоединилась с "Командованию объединенных наций", созданному в свое время США для координации усилий союзников во время Корейской войны 1950-1953 годов. Министр обороны ФРГ Борис Писториус, принявший участие в официальной церемонии вступления, которая прошла на главной военной базе США в Южной Корее, заявил, что теперь Германия будет "разделять ответственность за охрану границ Корейского полуострова". Отвечая на вопрос о том, не станет ли решение ФРГ вступить в командование раздражителем для Северной Кореи и России, Писториус сказал, что причин для того, чтобы воспринимать это как провокацию нет, и нынешнее решение является "лишь соблюдением присяги" Берлина "в отношении международного порядка, основанного на правилах".
ИСТОРИЯ ВОПРОСА
"Командование Объединенных Наций" было создано США 7 июля 1950 года на основании резолюции СБ ООН, призывавшей все государства-члены предоставить свои вооруженные силы в распоряжение объединенного командования под руководством американских военных для срочной помощи Южной Корее. Эта резолюция была принята в отсутствие постпреда СССР, который бойкотировал заседания Совбеза в знак протеста против участия в его работе представителя Гоминьдана, а не контролировавшей весь материковый Китай КНР. Несмотря на спорность принятых решений, свои воинские формирования в Корею послали 16 государств и еще пять - медицинские подразделения.
Западная Германия не была официальной участницей коалиции США во время Корейской войны, но за два месяца до ее окончания, в мае 1953 года, предложила направить в Южную Корею своих медиков. Спустя год в южнокорейском Пусане начала свою работу больница западногерманского отделения Красного креста, в течение следующих шести лет немецкие специалисты приняли порядка 300 тысяч пациентов. За эти заслуги Сеул решил в 2018 году дать Германии статус страны, оказывавшей медицинскую помощь в военное годы, после чего США начали продвигать вступление Берлина в "командование Объединенных Наций". Однако, в отличие от Италии, которая в 2013 году вернулась в состав участников командования с аналогичным статусом, заявка Германии в 2019 году была отклонена правительством Южной Кореи, рассчитывавшим заменить соглашение о перемирии в Корейской войне, подписанное от имени командования, на мирный договор, который бы формально завершил конфликт 70-летней давности.
От имени "командования Объединенных Наций" с верховными главнокомандующими Корейской народной Армии и Китайских народных добровольцев в 1953 году было заключено соглашение о перемирии в Корейской войне, которое действует до сих пор. Южная Корея, не являвшаяся на тот момент членом ООН и участником "командования Объединенных Наций", подписывать соглашение отказалась, поэтому за соблюдение условий перемирия по-прежнему отвечает возглавляемое американским генералом командование. В 1959 году были официально распущены подразделения Китайских народных добровольцев, а в 1994 году после того, как США решили передать должность старшего представителя от так называемого "командования ООН" южнокорейской стороне, фактически прекратила свою работу Военная комиссия по перемирию в Корее, состоящая из представителей сторон-подписантов соглашения. Чуть позже завершила работу и Комиссия нейтральных стран, в которую со стороны КНДР ранее входили Чехия и Польша. В этой связи Пхеньян больше не считает себя связанным соглашением о перемирии и требует распустить "Командование войск ООН", как его называют в Южной Корее.
До вступления Германии в командование входили 14 государств, отправлявших свои войска в Корею (США, Великобритания, Австралия, Нидерланды, Канада, Франция, Новая Зеландия, Филиппины, Турция, Таиланд, ЮАР, Греция, Бельгия, Колумбия) и 3 страны, оказывавшие союзникам медицинскую помощь (Дания, Норвегия, Италия). Индия, Швеция, Эфиопия и Люксембург впоследствии вышли из состава участников.
В ноябре 2023 года 17 стран-участниц командования на встрече в Сеуле приняли заявление, в котором обязались дать "совместный ответ", если на Корейском полуострове возобновятся "вооруженные нападения или враждебные действия, угрожающие безопасности Республики Корея". Южная Корея тогда предложила сделать подобные встречи регулярными и постепенно расширять состав участников.
Россия и КНДР в ходе визита Президента РФ Владимира Путина в Пхеньян 18-19 июня заключили межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения, медицинского образования и науки, соглашение о строительстве пограничного автомобильного моста через реку Туманная, а также новый Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Последний документ призван заменить базовый Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между РФ и КНДР от 9 февраля 2000 года. Новый документ будет бессрочным, он подлежит ратификации и вступит в силу с даты обмена ратификационными грамотами.
Четвертая статья нового договора предполагает, что если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству РФ и КНДР.