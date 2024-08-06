https://ria.ru/20240806/mid-1964461311.html

МИД КНДР обвинил Германию в ухудшении ситуации на Корейском полуострове

МИД КНДР обвинил Германию в ухудшении ситуации на Корейском полуострове - РИА Новости, 06.08.2024

МИД КНДР обвинил Германию в ухудшении ситуации на Корейском полуострове

Вступление ФРГ в так называемое "Командование объединенных наций", объединяющее союзников США по Корейской войне 1950-1953 годов, лишь ухудшит обстановку в... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T16:20

2024-08-06T16:20

2024-08-06T16:40

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Вступление ФРГ в так называемое "Командование объединенных наций", объединяющее союзников США по Корейской войне 1950-1953 годов, лишь ухудшит обстановку в регионе, и ответственность за это будет нести Германия, заявил МИД КНДР.""Командование объединенных наций" является многосторонним органом агрессии под руководством США... МИД КНДР считает вступление Германии в "Командование объединенных наций" актом разрушения мира и стабильности на Корейском полуострове, который обостряет обстановку... (Это) неизбежно ухудшит военно-политическую ситуацию на Корейском полуострове и во всем регионе... Вся ответственность за последствия будет полностью лежать на Германии", - приводит агентство Рёнхап заявление официального представителя внешнеполитического ведомства.В заявлении, опубликованном агентством ЦТАК, указывается, что решение Берлина присоединиться к военному вмешательству в дела Корейского полуострова, который является "самой горячей точкой в мире", станет "вредоносным фактором" для безопасности ФРГ и ее международного имиджа.В северокорейском МИД также назвали попытки США возродить функционирование командования, которое "должно было исчезнуть еще в прошлом веке" стремлением превратить его во "вторую "азиатскую НАТО". В ответ на это Пхеньян продолжит "более последовательно осуществлять меры по укреплению самостоятельной обороноспособности", подчеркнул представитель МИД КНДР.В северокорейском МИД также назвали попытки США возродить функционирование командования, которое "должно было исчезнуть еще в прошлом веке" стремлением превратить его во "вторую, азиатскую версию НАТО". В ответ на это Пхеньян продолжит "более последовательно осуществлять меры по укреплению самостоятельной обороноспособности", подчеркнул представитель МИД КНДРВ начале августа стало известно, что Германия присоединилась с "Командованию объединенных наций", созданному в свое время США для координации усилий союзников во время Корейской войны 1950-1953 годов. Министр обороны ФРГ Борис Писториус, принявший участие в официальной церемонии вступления, которая прошла на главной военной базе США в Южной Корее, заявил, что теперь Германия будет "разделять ответственность за охрану границ Корейского полуострова". Отвечая на вопрос о том, не станет ли решение ФРГ вступить в командование раздражителем для Северной Кореи и России, Писториус сказал, что причин для того, чтобы воспринимать это как провокацию нет, и нынешнее решение является "лишь соблюдением присяги" Берлина "в отношении международного порядка, основанного на правилах".ИСТОРИЯ ВОПРОСА"Командование Объединенных Наций" было создано США 7 июля 1950 года на основании резолюции СБ ООН, призывавшей все государства-члены предоставить свои вооруженные силы в распоряжение объединенного командования под руководством американских военных для срочной помощи Южной Корее. Эта резолюция была принята в отсутствие постпреда СССР, который бойкотировал заседания Совбеза в знак протеста против участия в его работе представителя Гоминьдана, а не контролировавшей весь материковый Китай КНР. Несмотря на спорность принятых решений, свои воинские формирования в Корею послали 16 государств и еще пять - медицинские подразделения.Западная Германия не была официальной участницей коалиции США во время Корейской войны, но за два месяца до ее окончания, в мае 1953 года, предложила направить в Южную Корею своих медиков. Спустя год в южнокорейском Пусане начала свою работу больница западногерманского отделения Красного креста, в течение следующих шести лет немецкие специалисты приняли порядка 300 тысяч пациентов. За эти заслуги Сеул решил в 2018 году дать Германии статус страны, оказывавшей медицинскую помощь в военное годы, после чего США начали продвигать вступление Берлина в "командование Объединенных Наций". Однако, в отличие от Италии, которая в 2013 году вернулась в состав участников командования с аналогичным статусом, заявка Германии в 2019 году была отклонена правительством Южной Кореи, рассчитывавшим заменить соглашение о перемирии в Корейской войне, подписанное от имени командования, на мирный договор, который бы формально завершил конфликт 70-летней давности.От имени "командования Объединенных Наций" с верховными главнокомандующими Корейской народной Армии и Китайских народных добровольцев в 1953 году было заключено соглашение о перемирии в Корейской войне, которое действует до сих пор. Южная Корея, не являвшаяся на тот момент членом ООН и участником "командования Объединенных Наций", подписывать соглашение отказалась, поэтому за соблюдение условий перемирия по-прежнему отвечает возглавляемое американским генералом командование. В 1959 году были официально распущены подразделения Китайских народных добровольцев, а в 1994 году после того, как США решили передать должность старшего представителя от так называемого "командования ООН" южнокорейской стороне, фактически прекратила свою работу Военная комиссия по перемирию в Корее, состоящая из представителей сторон-подписантов соглашения. Чуть позже завершила работу и Комиссия нейтральных стран, в которую со стороны КНДР ранее входили Чехия и Польша. В этой связи Пхеньян больше не считает себя связанным соглашением о перемирии и требует распустить "Командование войск ООН", как его называют в Южной Корее.До вступления Германии в командование входили 14 государств, отправлявших свои войска в Корею (США, Великобритания, Австралия, Нидерланды, Канада, Франция, Новая Зеландия, Филиппины, Турция, Таиланд, ЮАР, Греция, Бельгия, Колумбия) и 3 страны, оказывавшие союзникам медицинскую помощь (Дания, Норвегия, Италия). Индия, Швеция, Эфиопия и Люксембург впоследствии вышли из состава участников.В ноябре 2023 года 17 стран-участниц командования на встрече в Сеуле приняли заявление, в котором обязались дать "совместный ответ", если на Корейском полуострове возобновятся "вооруженные нападения или враждебные действия, угрожающие безопасности Республики Корея". Южная Корея тогда предложила сделать подобные встречи регулярными и постепенно расширять состав участников.Россия и КНДР в ходе визита Президента РФ Владимира Путина в Пхеньян 18-19 июня заключили межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения, медицинского образования и науки, соглашение о строительстве пограничного автомобильного моста через реку Туманная, а также новый Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Последний документ призван заменить базовый Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между РФ и КНДР от 9 февраля 2000 года. Новый документ будет бессрочным, он подлежит ратификации и вступит в силу с даты обмена ратификационными грамотами.Четвертая статья нового договора предполагает, что если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству РФ и КНДР.

https://ria.ru/20240229/voyna-1930098097.html

https://ria.ru/20240513/kndr-1945517865.html

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германия, сша, южная корея, оон, нато, красный крест, в мире