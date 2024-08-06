https://ria.ru/20240806/mchs-1964318151.html

В России за сутки 12 человек погибли на водоемах

В России за сутки 12 человек погибли на водоемах - РИА Новости, 06.08.2024

В России за сутки 12 человек погибли на водоемах

Двенадцать человек погибли на водоемах в России за минувшие сутки, сообщает во вторник МЧС РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T08:41

2024-08-06T08:41

2024-08-06T08:41

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Двенадцать человек погибли на водоемах в России за минувшие сутки, сообщает во вторник МЧС РФ в Telegram-канале."Двенадцать человек погибли на водоемах страны за прошедшие сутки", - говорится в сообщении ведомства. Один из случаев произошел в Санкт-Петербурге на реке Малая Невка, где утонул 16-летний подросток. Кроме того, в Красноярском крае, на базе отдыха в Назаровском районе, женщина сообщила спасателям, что ее муж зашел в воду и не вернулся. "В Рязани спасатели достали из воды тело мужчины. Предварительно, он купался в необорудованном месте рядом с официальным пляжем. В Чувашской Республике спасатели завершили поиски тела 14-летнего подростка, утонувшего в пруду недалеко от села Ойкас-Асламасы", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20240702/telo-1956931841.html

россия

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)