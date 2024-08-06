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В России за сутки 12 человек погибли на водоемах - РИА Новости, 06.08.2024
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08:41 06.08.2024
https://ria.ru/20240806/mchs-1964318151.html
В России за сутки 12 человек погибли на водоемах
В России за сутки 12 человек погибли на водоемах - РИА Новости, 06.08.2024
В России за сутки 12 человек погибли на водоемах
Двенадцать человек погибли на водоемах в России за минувшие сутки, сообщает во вторник МЧС РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T08:41
2024-08-06T08:41
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Двенадцать человек погибли на водоемах в России за минувшие сутки, сообщает во вторник МЧС РФ в Telegram-канале."Двенадцать человек погибли на водоемах страны за прошедшие сутки", - говорится в сообщении ведомства. Один из случаев произошел в Санкт-Петербурге на реке Малая Невка, где утонул 16-летний подросток. Кроме того, в Красноярском крае, на базе отдыха в Назаровском районе, женщина сообщила спасателям, что ее муж зашел в воду и не вернулся. "В Рязани спасатели достали из воды тело мужчины. Предварительно, он купался в необорудованном месте рядом с официальным пляжем. В Чувашской Республике спасатели завершили поиски тела 14-летнего подростка, утонувшего в пруду недалеко от села Ойкас-Асламасы", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20240702/telo-1956931841.html
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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В России за сутки 12 человек погибли на водоемах

МЧС: 12 человек погибли на водоемах в России за минувшие сутки

© РИА Новости / Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанкСпасатель
Спасатель - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Двенадцать человек погибли на водоемах в России за минувшие сутки, сообщает во вторник МЧС РФ в Telegram-канале.
«
"Двенадцать человек погибли на водоемах страны за прошедшие сутки", - говорится в сообщении ведомства.
Один из случаев произошел в Санкт-Петербурге на реке Малая Невка, где утонул 16-летний подросток. Кроме того, в Красноярском крае, на базе отдыха в Назаровском районе, женщина сообщила спасателям, что ее муж зашел в воду и не вернулся.
Рязани спасатели достали из воды тело мужчины. Предварительно, он купался в необорудованном месте рядом с официальным пляжем. В Чувашской Республике спасатели завершили поиски тела 14-летнего подростка, утонувшего в пруду недалеко от села Ойкас-Асламасы", - добавили в ведомстве.
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