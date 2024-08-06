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"Резкий разворот". Европа начала сближаться с союзником Москвы - РИА Новости, 06.08.2024
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08:00 06.08.2024 (обновлено: 08:03 06.08.2024)
https://ria.ru/20240806/kitay-1964209206.html
"Резкий разворот". Европа начала сближаться с союзником Москвы
"Резкий разворот". Европа начала сближаться с союзником Москвы - РИА Новости, 06.08.2024
"Резкий разворот". Европа начала сближаться с союзником Москвы
Лидеры ЕС все чаще обещают Китаю дружбу и стратегическое сотрудничество, в то время как США продолжают конфронтационную политику. Эксперты видят в этом... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T08:00
2024-08-06T08:03
в мире
китай
пекин
сша
ван и (политик)
джорджа мелони
российская академия наук
си цзиньпин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812876432_0:0:3212:1807_1920x0_80_0_0_a1d85a35618d32b343a3d3388dfb040b.jpg
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости, Михаил Катков. Лидеры ЕС все чаще обещают Китаю дружбу и стратегическое сотрудничество, в то время как США продолжают конфронтационную политику. Эксперты видят в этом свидетельство раскола в западном лагере. О том, как меняется мироустройство, — в материале РИА Новости.От ненависти до любвиГлава правительства Италии Джорджа Мелони посетила Пекин. Она заверила Си Цзиньпина в желании укреплять взаимное сотрудничество и даже не вспомнила о том, что всего полтора месяца назад саммит G7 под ее председательством принял коммюнике, в котором обвинил Китай в военной поддержке России и создании прочих угроз международному сообществу. МИД КНР назвал этот документ "лживым, наполненным предрассудками и старыми клише, не имеющими юридического обоснования и какого-либо морального оправдания".Си Цзиньпин в ответ дал понять, что рассматривает отношения с Римом как часть общего взаимодействия с Европой. "Надеемся, Италия поймет и поддержит концепцию развития Китая и сыграет конструктивную роль в продвижении диалога и сотрудничества КНР с ЕС", — отметил он.А проблем накопилось много. Так, 4 июля в ЕС решили поднять пошлины на китайские электромобили с 17,4 до 37,6%. Пекин охарактеризовал это как типичный акт протекционизма, не способствующий "зеленой трансформации" ЕС и глобальным усилиям по противодействию климатическим изменениям.Мелони провела в Пекине три дня. Приняла участие в китайско-итальянском экономическом форуме, пообещала подписать трехлетний план по "развитию новых форм сотрудничества". "Нестабильность усиливается на международном уровне, и я считаю, что Китай — важный посредник в решении всех этих проблем", — указала она.Примечательно, что в 2019-м Италия стала первой и единственной страной из числа основателей Евросоюза, присоединившейся к китайской инициативе "Один пояс — один путь". Однако после прихода Мелони к власти Рим вышел из этого проекта, поскольку он, по ее словам, "не оправдал надежд".Парад друзейВ апреле в Пекине побывал Олаф Шольц. КНР для ФРГ — крупнейший экономический партнер. Однако под давлением Брюсселя в 2023-м Берлин принял специальную стратегию по Пекину, в которой сказано, что в критически важных областях нужно избавляться от китайской зависимости.В середине июля в КНР прилетела глава МИД Канады Мелани Жоли. Заявила китайскому коллеге Ван И, что Оттава стремится укреплять партнерство в экономике и торговле, туризме, борьбе с незаконным оборотом наркотиков, изменением климата, охране окружающей среды. Но уточнила, что по некоторым вопросам готова возражать Пекину.В целом Жоли оценила переговоры как "очень продуктивные". При этом Оттава известна тем, что последовательно поддерживает позицию Вашингтона. В частности, в июле канадский военный корабль преследовал китайский ледокол в Беринговом проливе — Пекин пытается расширить и усилить свое присутствие в арктическом регионе. А 1 августа НОАК сообщила, что канадский фрегат нарушил границу в Тайваньском проливе.Даже Украина старается наладить отношения с КНР. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба посетил Пекин в конце июля, чтобы обсудить "пути прекращения агрессии России и возможную роль Китая в достижении стабильного и справедливого мира", как сообщили в Киеве."Китайская сторона продолжит стоять на стороне мира, оказывать поддержку укреплению консенсуса в международном сообществе и совместно искать реальные пути урегулирования кризиса политическими методами", — отметила официальный представитель МИД КНР Мао Нин. И уточнила, что Пекин предлагает Москве и Киеву начать путь к миру с прекращения огня.Старая колеяИ лишь Вашингтон упорно гнет свою антикитайскую линию. На Восточноазиатском саммите в Лаосе госсекретарь Энтони Блинкен даже устроил перепалку с Ван И. Речь о том, что КНР якобы поддерживает российский ВПК. "Он ясно дал понять, что, если Пекин не предпримет действий по решению этой угрожающей европейской безопасности проблемы, то США продолжат принимать необходимые меры", — заявили в Госдепе. В свою очередь, Ван И заверил, что "Китай продвигает мир и диалог", и призвал США "прекратить злоупотреблять односторонними санкциями".Главный научный сотрудник Института Востоковедения РАН Андрей Островский объяснил РИА Новости: западные политики съезжаются в Китай, так как видят, что в текущем экономическом кризисе Пекин чувствует себя лучше других. "По внешней торговле КНР на первом месте в мире, и все ожидают еще более высоких показателей. Европа же блокирует китайские инициативы, в том числе "Один пояс — один путь". К примеру, Италия и Франция договорились с КНР об открытии портов для китайских кораблей, а затем отказались. Они боятся впасть в зависимость от Пекина", — говорит эксперт.Другой переговорный трек, по его мнению, — попытки Запада ослабить взаимодействие Пекина с Москвой. Но у ЕС и США ничего не получается.Руководитель Центра политических исследований и прогнозов Института Дальнего Востока РАН Андрей Виноградов предположил, что участившиеся визиты европейцев в КНР отражают процесс переформатирования мира, не способного существовать в прежнем виде."У Западной Европы и США появились разные интересы. Вашингтон верен политике сдерживания Китая, а лидеры ЕС хотят избежать экономических потерь. В Пекине это понимают и готовы развивать взаимодействие", — отмечает он.По его словам, если США пойдут на сближение с ЕС, европейский дрейф в сторону Китая можно остановить. Но пока ничего подобного не происходит. И в Старом Свете все чаще возникают разговоры о необходимости собственной политики — вплоть до оборонной сферы.
https://ria.ru/20240417/kitay-1940403327.html
https://ria.ru/20230822/briks-1891612184.html
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пекин
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в мире, китай, пекин, сша, ван и (политик), джорджа мелони, российская академия наук, си цзиньпин, евросоюз
В мире, Китай, Пекин, США, Ван И (политик), Джорджа Мелони, Российская академия наук, Си Цзиньпин, Евросоюз
"Резкий разворот". Европа начала сближаться с союзником Москвы

Китаист Островский: ЕС решил сотрудничать с КНР для выхода из кризиса

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости, Михаил Катков. Лидеры ЕС все чаще обещают Китаю дружбу и стратегическое сотрудничество, в то время как США продолжают конфронтационную политику. Эксперты видят в этом свидетельство раскола в западном лагере. О том, как меняется мироустройство, — в материале РИА Новости.

От ненависти до любви

Глава правительства Италии Джорджа Мелони посетила Пекин. Она заверила Си Цзиньпина в желании укреплять взаимное сотрудничество и даже не вспомнила о том, что всего полтора месяца назад саммит G7 под ее председательством принял коммюнике, в котором обвинил Китай в военной поддержке России и создании прочих угроз международному сообществу. МИД КНР назвал этот документ "лживым, наполненным предрассудками и старыми клише, не имеющими юридического обоснования и какого-либо морального оправдания".
© AP Photo / Leon Neal/PoolПремьер-министр Италии Джорджа Мелони во время саммита G20 на Бали
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони во время саммита G20 на Бали - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© AP Photo / Leon Neal/Pool
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони во время саммита G20 на Бали
Си Цзиньпин в ответ дал понять, что рассматривает отношения с Римом как часть общего взаимодействия с Европой. "Надеемся, Италия поймет и поддержит концепцию развития Китая и сыграет конструктивную роль в продвижении диалога и сотрудничества КНР с ЕС", — отметил он.
А проблем накопилось много. Так, 4 июля в ЕС решили поднять пошлины на китайские электромобили с 17,4 до 37,6%. Пекин охарактеризовал это как типичный акт протекционизма, не способствующий "зеленой трансформации" ЕС и глобальным усилиям по противодействию климатическим изменениям.
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПредседатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин
Мелони провела в Пекине три дня. Приняла участие в китайско-итальянском экономическом форуме, пообещала подписать трехлетний план по "развитию новых форм сотрудничества". "Нестабильность усиливается на международном уровне, и я считаю, что Китай — важный посредник в решении всех этих проблем", — указала она.
Примечательно, что в 2019-м Италия стала первой и единственной страной из числа основателей Евросоюза, присоединившейся к китайской инициативе "Один пояс — один путь". Однако после прихода Мелони к власти Рим вышел из этого проекта, поскольку он, по ее словам, "не оправдал надежд".
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Парад друзей

В апреле в Пекине побывал Олаф Шольц. КНР для ФРГ — крупнейший экономический партнер. Однако под давлением Брюсселя в 2023-м Берлин принял специальную стратегию по Пекину, в которой сказано, что в критически важных областях нужно избавляться от китайской зависимости.
© AP Photo / Kay NietfeldКанцлер Германии Олаф Шольц и президент Китая Си Цзиньпин в Большом зале народных собраний в Пекине
Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Китая Си Цзиньпин в Большом зале народных собраний в Пекине - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© AP Photo / Kay Nietfeld
Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Китая Си Цзиньпин в Большом зале народных собраний в Пекине
В середине июля в КНР прилетела глава МИД Канады Мелани Жоли. Заявила китайскому коллеге Ван И, что Оттава стремится укреплять партнерство в экономике и торговле, туризме, борьбе с незаконным оборотом наркотиков, изменением климата, охране окружающей среды. Но уточнила, что по некоторым вопросам готова возражать Пекину.
В целом Жоли оценила переговоры как "очень продуктивные". При этом Оттава известна тем, что последовательно поддерживает позицию Вашингтона. В частности, в июле канадский военный корабль преследовал китайский ледокол в Беринговом проливе — Пекин пытается расширить и усилить свое присутствие в арктическом регионе. А 1 августа НОАК сообщила, что канадский фрегат нарушил границу в Тайваньском проливе.
© AP Photo / Mike BlakeМинистр иностранных дел Канады Мелани Жоли
Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© AP Photo / Mike Blake
Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли
Даже Украина старается наладить отношения с КНР. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба посетил Пекин в конце июля, чтобы обсудить "пути прекращения агрессии России и возможную роль Китая в достижении стабильного и справедливого мира", как сообщили в Киеве.
"Китайская сторона продолжит стоять на стороне мира, оказывать поддержку укреплению консенсуса в международном сообществе и совместно искать реальные пути урегулирования кризиса политическими методами", — отметила официальный представитель МИД КНР Мао Нин. И уточнила, что Пекин предлагает Москве и Киеву начать путь к миру с прекращения огня.
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Старая колея

И лишь Вашингтон упорно гнет свою антикитайскую линию. На Восточноазиатском саммите в Лаосе госсекретарь Энтони Блинкен даже устроил перепалку с Ван И. Речь о том, что КНР якобы поддерживает российский ВПК. "Он ясно дал понять, что, если Пекин не предпримет действий по решению этой угрожающей европейской безопасности проблемы, то США продолжат принимать необходимые меры", — заявили в Госдепе. В свою очередь, Ван И заверил, что "Китай продвигает мир и диалог", и призвал США "прекратить злоупотреблять односторонними санкциями".
© AP Photo / Jacquelyn MartinГоссекретарь США Энтони Блинкен на саммите НАТО в Вашингтоне
Госсекретарь США Энтони Блинкен на саммите НАТО в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Госсекретарь США Энтони Блинкен на саммите НАТО в Вашингтоне
Главный научный сотрудник Института Востоковедения РАН Андрей Островский объяснил РИА Новости: западные политики съезжаются в Китай, так как видят, что в текущем экономическом кризисе Пекин чувствует себя лучше других. "По внешней торговле КНР на первом месте в мире, и все ожидают еще более высоких показателей. Европа же блокирует китайские инициативы, в том числе "Один пояс — один путь". К примеру, Италия и Франция договорились с КНР об открытии портов для китайских кораблей, а затем отказались. Они боятся впасть в зависимость от Пекина", — говорит эксперт.
Другой переговорный трек, по его мнению, — попытки Запада ослабить взаимодействие Пекина с Москвой. Но у ЕС и США ничего не получается.
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин принимают участие в торжественном концерте по случаю 75-летия установления дипломатических отношений между Россией и Китаем
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин принимают участие в торжественном концерте по случаю 75-летия установления дипломатических отношений между Россией и Китаем - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин принимают участие в торжественном концерте по случаю 75-летия установления дипломатических отношений между Россией и Китаем
Руководитель Центра политических исследований и прогнозов Института Дальнего Востока РАН Андрей Виноградов предположил, что участившиеся визиты европейцев в КНР отражают процесс переформатирования мира, не способного существовать в прежнем виде.
"У Западной Европы и США появились разные интересы. Вашингтон верен политике сдерживания Китая, а лидеры ЕС хотят избежать экономических потерь. В Пекине это понимают и готовы развивать взаимодействие", — отмечает он.
По его словам, если США пойдут на сближение с ЕС, европейский дрейф в сторону Китая можно остановить. Но пока ничего подобного не происходит. И в Старом Свете все чаще возникают разговоры о необходимости собственной политики — вплоть до оборонной сферы.
 
В миреКитайПекинСШАВан И (политик)Джорджа МелониРоссийская академия наукСи ЦзиньпинЕвросоюз
 
 
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