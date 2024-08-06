https://ria.ru/20240806/kitay-1964209206.html

"Резкий разворот". Европа начала сближаться с союзником Москвы

"Резкий разворот". Европа начала сближаться с союзником Москвы - РИА Новости, 06.08.2024

"Резкий разворот". Европа начала сближаться с союзником Москвы

Лидеры ЕС все чаще обещают Китаю дружбу и стратегическое сотрудничество, в то время как США продолжают конфронтационную политику. Эксперты видят в этом... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T08:00

2024-08-06T08:00

2024-08-06T08:03

в мире

китай

пекин

сша

ван и (политик)

джорджа мелони

российская академия наук

си цзиньпин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812876432_0:0:3212:1807_1920x0_80_0_0_a1d85a35618d32b343a3d3388dfb040b.jpg

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости, Михаил Катков. Лидеры ЕС все чаще обещают Китаю дружбу и стратегическое сотрудничество, в то время как США продолжают конфронтационную политику. Эксперты видят в этом свидетельство раскола в западном лагере. О том, как меняется мироустройство, — в материале РИА Новости.От ненависти до любвиГлава правительства Италии Джорджа Мелони посетила Пекин. Она заверила Си Цзиньпина в желании укреплять взаимное сотрудничество и даже не вспомнила о том, что всего полтора месяца назад саммит G7 под ее председательством принял коммюнике, в котором обвинил Китай в военной поддержке России и создании прочих угроз международному сообществу. МИД КНР назвал этот документ "лживым, наполненным предрассудками и старыми клише, не имеющими юридического обоснования и какого-либо морального оправдания".Си Цзиньпин в ответ дал понять, что рассматривает отношения с Римом как часть общего взаимодействия с Европой. "Надеемся, Италия поймет и поддержит концепцию развития Китая и сыграет конструктивную роль в продвижении диалога и сотрудничества КНР с ЕС", — отметил он.А проблем накопилось много. Так, 4 июля в ЕС решили поднять пошлины на китайские электромобили с 17,4 до 37,6%. Пекин охарактеризовал это как типичный акт протекционизма, не способствующий "зеленой трансформации" ЕС и глобальным усилиям по противодействию климатическим изменениям.Мелони провела в Пекине три дня. Приняла участие в китайско-итальянском экономическом форуме, пообещала подписать трехлетний план по "развитию новых форм сотрудничества". "Нестабильность усиливается на международном уровне, и я считаю, что Китай — важный посредник в решении всех этих проблем", — указала она.Примечательно, что в 2019-м Италия стала первой и единственной страной из числа основателей Евросоюза, присоединившейся к китайской инициативе "Один пояс — один путь". Однако после прихода Мелони к власти Рим вышел из этого проекта, поскольку он, по ее словам, "не оправдал надежд".Парад друзейВ апреле в Пекине побывал Олаф Шольц. КНР для ФРГ — крупнейший экономический партнер. Однако под давлением Брюсселя в 2023-м Берлин принял специальную стратегию по Пекину, в которой сказано, что в критически важных областях нужно избавляться от китайской зависимости.В середине июля в КНР прилетела глава МИД Канады Мелани Жоли. Заявила китайскому коллеге Ван И, что Оттава стремится укреплять партнерство в экономике и торговле, туризме, борьбе с незаконным оборотом наркотиков, изменением климата, охране окружающей среды. Но уточнила, что по некоторым вопросам готова возражать Пекину.В целом Жоли оценила переговоры как "очень продуктивные". При этом Оттава известна тем, что последовательно поддерживает позицию Вашингтона. В частности, в июле канадский военный корабль преследовал китайский ледокол в Беринговом проливе — Пекин пытается расширить и усилить свое присутствие в арктическом регионе. А 1 августа НОАК сообщила, что канадский фрегат нарушил границу в Тайваньском проливе.Даже Украина старается наладить отношения с КНР. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба посетил Пекин в конце июля, чтобы обсудить "пути прекращения агрессии России и возможную роль Китая в достижении стабильного и справедливого мира", как сообщили в Киеве."Китайская сторона продолжит стоять на стороне мира, оказывать поддержку укреплению консенсуса в международном сообществе и совместно искать реальные пути урегулирования кризиса политическими методами", — отметила официальный представитель МИД КНР Мао Нин. И уточнила, что Пекин предлагает Москве и Киеву начать путь к миру с прекращения огня.Старая колеяИ лишь Вашингтон упорно гнет свою антикитайскую линию. На Восточноазиатском саммите в Лаосе госсекретарь Энтони Блинкен даже устроил перепалку с Ван И. Речь о том, что КНР якобы поддерживает российский ВПК. "Он ясно дал понять, что, если Пекин не предпримет действий по решению этой угрожающей европейской безопасности проблемы, то США продолжат принимать необходимые меры", — заявили в Госдепе. В свою очередь, Ван И заверил, что "Китай продвигает мир и диалог", и призвал США "прекратить злоупотреблять односторонними санкциями".Главный научный сотрудник Института Востоковедения РАН Андрей Островский объяснил РИА Новости: западные политики съезжаются в Китай, так как видят, что в текущем экономическом кризисе Пекин чувствует себя лучше других. "По внешней торговле КНР на первом месте в мире, и все ожидают еще более высоких показателей. Европа же блокирует китайские инициативы, в том числе "Один пояс — один путь". К примеру, Италия и Франция договорились с КНР об открытии портов для китайских кораблей, а затем отказались. Они боятся впасть в зависимость от Пекина", — говорит эксперт.Другой переговорный трек, по его мнению, — попытки Запада ослабить взаимодействие Пекина с Москвой. Но у ЕС и США ничего не получается.Руководитель Центра политических исследований и прогнозов Института Дальнего Востока РАН Андрей Виноградов предположил, что участившиеся визиты европейцев в КНР отражают процесс переформатирования мира, не способного существовать в прежнем виде."У Западной Европы и США появились разные интересы. Вашингтон верен политике сдерживания Китая, а лидеры ЕС хотят избежать экономических потерь. В Пекине это понимают и готовы развивать взаимодействие", — отмечает он.По его словам, если США пойдут на сближение с ЕС, европейский дрейф в сторону Китая можно остановить. Но пока ничего подобного не происходит. И в Старом Свете все чаще возникают разговоры о необходимости собственной политики — вплоть до оборонной сферы.

https://ria.ru/20240417/kitay-1940403327.html

https://ria.ru/20230822/briks-1891612184.html

китай

пекин

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, китай, пекин, сша, ван и (политик), джорджа мелони, российская академия наук, си цзиньпин, евросоюз