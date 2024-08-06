"Резкий разворот". Европа начала сближаться с союзником Москвы
Китаист Островский: ЕС решил сотрудничать с КНР для выхода из кризиса
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости, Михаил Катков. Лидеры ЕС все чаще обещают Китаю дружбу и стратегическое сотрудничество, в то время как США продолжают конфронтационную политику. Эксперты видят в этом свидетельство раскола в западном лагере. О том, как меняется мироустройство, — в материале РИА Новости.
От ненависти до любви
Глава правительства Италии Джорджа Мелони посетила Пекин. Она заверила Си Цзиньпина в желании укреплять взаимное сотрудничество и даже не вспомнила о том, что всего полтора месяца назад саммит G7 под ее председательством принял коммюнике, в котором обвинил Китай в военной поддержке России и создании прочих угроз международному сообществу. МИД КНР назвал этот документ "лживым, наполненным предрассудками и старыми клише, не имеющими юридического обоснования и какого-либо морального оправдания".
© AP Photo / Leon Neal/PoolПремьер-министр Италии Джорджа Мелони во время саммита G20 на Бали
© AP Photo / Leon Neal/Pool
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони во время саммита G20 на Бали
Си Цзиньпин в ответ дал понять, что рассматривает отношения с Римом как часть общего взаимодействия с Европой. "Надеемся, Италия поймет и поддержит концепцию развития Китая и сыграет конструктивную роль в продвижении диалога и сотрудничества КНР с ЕС", — отметил он.
А проблем накопилось много. Так, 4 июля в ЕС решили поднять пошлины на китайские электромобили с 17,4 до 37,6%. Пекин охарактеризовал это как типичный акт протекционизма, не способствующий "зеленой трансформации" ЕС и глобальным усилиям по противодействию климатическим изменениям.
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПредседатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин
Мелони провела в Пекине три дня. Приняла участие в китайско-итальянском экономическом форуме, пообещала подписать трехлетний план по "развитию новых форм сотрудничества". "Нестабильность усиливается на международном уровне, и я считаю, что Китай — важный посредник в решении всех этих проблем", — указала она.
Примечательно, что в 2019-м Италия стала первой и единственной страной из числа основателей Евросоюза, присоединившейся к китайской инициативе "Один пояс — один путь". Однако после прихода Мелони к власти Рим вышел из этого проекта, поскольку он, по ее словам, "не оправдал надежд".
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Парад друзей
В апреле в Пекине побывал Олаф Шольц. КНР для ФРГ — крупнейший экономический партнер. Однако под давлением Брюсселя в 2023-м Берлин принял специальную стратегию по Пекину, в которой сказано, что в критически важных областях нужно избавляться от китайской зависимости.
© AP Photo / Kay NietfeldКанцлер Германии Олаф Шольц и президент Китая Си Цзиньпин в Большом зале народных собраний в Пекине
© AP Photo / Kay Nietfeld
Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Китая Си Цзиньпин в Большом зале народных собраний в Пекине
В середине июля в КНР прилетела глава МИД Канады Мелани Жоли. Заявила китайскому коллеге Ван И, что Оттава стремится укреплять партнерство в экономике и торговле, туризме, борьбе с незаконным оборотом наркотиков, изменением климата, охране окружающей среды. Но уточнила, что по некоторым вопросам готова возражать Пекину.
В целом Жоли оценила переговоры как "очень продуктивные". При этом Оттава известна тем, что последовательно поддерживает позицию Вашингтона. В частности, в июле канадский военный корабль преследовал китайский ледокол в Беринговом проливе — Пекин пытается расширить и усилить свое присутствие в арктическом регионе. А 1 августа НОАК сообщила, что канадский фрегат нарушил границу в Тайваньском проливе.
© AP Photo / Mike BlakeМинистр иностранных дел Канады Мелани Жоли
© AP Photo / Mike Blake
Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли
Даже Украина старается наладить отношения с КНР. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба посетил Пекин в конце июля, чтобы обсудить "пути прекращения агрессии России и возможную роль Китая в достижении стабильного и справедливого мира", как сообщили в Киеве.
"Китайская сторона продолжит стоять на стороне мира, оказывать поддержку укреплению консенсуса в международном сообществе и совместно искать реальные пути урегулирования кризиса политическими методами", — отметила официальный представитель МИД КНР Мао Нин. И уточнила, что Пекин предлагает Москве и Киеву начать путь к миру с прекращения огня.
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Старая колея
И лишь Вашингтон упорно гнет свою антикитайскую линию. На Восточноазиатском саммите в Лаосе госсекретарь Энтони Блинкен даже устроил перепалку с Ван И. Речь о том, что КНР якобы поддерживает российский ВПК. "Он ясно дал понять, что, если Пекин не предпримет действий по решению этой угрожающей европейской безопасности проблемы, то США продолжат принимать необходимые меры", — заявили в Госдепе. В свою очередь, Ван И заверил, что "Китай продвигает мир и диалог", и призвал США "прекратить злоупотреблять односторонними санкциями".
© AP Photo / Jacquelyn MartinГоссекретарь США Энтони Блинкен на саммите НАТО в Вашингтоне
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Госсекретарь США Энтони Блинкен на саммите НАТО в Вашингтоне
Главный научный сотрудник Института Востоковедения РАН Андрей Островский объяснил РИА Новости: западные политики съезжаются в Китай, так как видят, что в текущем экономическом кризисе Пекин чувствует себя лучше других. "По внешней торговле КНР на первом месте в мире, и все ожидают еще более высоких показателей. Европа же блокирует китайские инициативы, в том числе "Один пояс — один путь". К примеру, Италия и Франция договорились с КНР об открытии портов для китайских кораблей, а затем отказались. Они боятся впасть в зависимость от Пекина", — говорит эксперт.
Другой переговорный трек, по его мнению, — попытки Запада ослабить взаимодействие Пекина с Москвой. Но у ЕС и США ничего не получается.
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин принимают участие в торжественном концерте по случаю 75-летия установления дипломатических отношений между Россией и Китаем
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин принимают участие в торжественном концерте по случаю 75-летия установления дипломатических отношений между Россией и Китаем
Руководитель Центра политических исследований и прогнозов Института Дальнего Востока РАН Андрей Виноградов предположил, что участившиеся визиты европейцев в КНР отражают процесс переформатирования мира, не способного существовать в прежнем виде.
"У Западной Европы и США появились разные интересы. Вашингтон верен политике сдерживания Китая, а лидеры ЕС хотят избежать экономических потерь. В Пекине это понимают и готовы развивать взаимодействие", — отмечает он.
По его словам, если США пойдут на сближение с ЕС, европейский дрейф в сторону Китая можно остановить. Но пока ничего подобного не происходит. И в Старом Свете все чаще возникают разговоры о необходимости собственной политики — вплоть до оборонной сферы.