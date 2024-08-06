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Врач рассказала, кто находится в группе риска развития тромбоза - РИА Новости, 06.08.2024
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03:13 06.08.2024
https://ria.ru/20240806/flebolog-1964297792.html
Врач рассказала, кто находится в группе риска развития тромбоза
Врач рассказала, кто находится в группе риска развития тромбоза - РИА Новости, 06.08.2024
Врач рассказала, кто находится в группе риска развития тромбоза
В группе риска развития тромбов находятся мужчины после сорока лет, беременные и недавно родившие женщины, люди с онкологическими заболеваниями и страдающие... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T03:13
2024-08-06T03:13
общество
елена смирнова
россия
здоровье - общество
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. В группе риска развития тромбов находятся мужчины после сорока лет, беременные и недавно родившие женщины, люди с онкологическими заболеваниями и страдающие ожирением, а также девушки, принимающие гормональные контрацептивы, об этом рассказала РИА Новости кандидат медицинских наук, врач-флеболог Елена Смирнова. Смирнова пояснила, что существуют три основные причины тромбоза, которые принято называть " триада Вирхова". К ним относятся повышенная склонность крови к свертыванию, повреждение венозной стенки и замедление кровотока. "Можно выделить тех, кто находится в группе риска развития тромбов. Это мужчины после сорока лет, пациенты после травм и хирургических вмешательств, беременные и женщины после родов, люди, страдающие ожирением, девушки, кто принимает гормональные контрацептивы", - подчеркнула флеболог. Кроме того, она отметила, что отдельно можно выделить людей, страдающих онкологическими заболеваниями. По словам врача, иногда именно впервые выявленный тромбоз позволяет диагностировать рак у пациента. "Наследственность играет важную роль в развитии варикозной болезни. В большей степени ей подвержены женщины - около 30%, но варикоз может развиваться и у мужчин, примерно у 10-15%", - сказала Смирнова.
https://ria.ru/20240805/narkolog-1964130736.html
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общество, елена смирнова, россия, здоровье - общество
Общество, Елена Смирнова, Россия, Здоровье - Общество
Врач рассказала, кто находится в группе риска развития тромбоза

Флеболог Смирнова: в группе риска тромбоза находятся мужчины после 40 лет

© Depositphotos.com / luca9257Тромб
Тромб - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© Depositphotos.com / luca9257
Тромб. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. В группе риска развития тромбов находятся мужчины после сорока лет, беременные и недавно родившие женщины, люди с онкологическими заболеваниями и страдающие ожирением, а также девушки, принимающие гормональные контрацептивы, об этом рассказала РИА Новости кандидат медицинских наук, врач-флеболог Елена Смирнова.
Смирнова пояснила, что существуют три основные причины тромбоза, которые принято называть " триада Вирхова". К ним относятся повышенная склонность крови к свертыванию, повреждение венозной стенки и замедление кровотока.
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"Можно выделить тех, кто находится в группе риска развития тромбов. Это мужчины после сорока лет, пациенты после травм и хирургических вмешательств, беременные и женщины после родов, люди, страдающие ожирением, девушки, кто принимает гормональные контрацептивы", - подчеркнула флеболог.
Кроме того, она отметила, что отдельно можно выделить людей, страдающих онкологическими заболеваниями. По словам врача, иногда именно впервые выявленный тромбоз позволяет диагностировать рак у пациента.
"Наследственность играет важную роль в развитии варикозной болезни. В большей степени ей подвержены женщины - около 30%, но варикоз может развиваться и у мужчин, примерно у 10-15%", - сказала Смирнова.
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