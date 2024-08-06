https://ria.ru/20240806/flebolog-1964297792.html

Врач рассказала, кто находится в группе риска развития тромбоза

Врач рассказала, кто находится в группе риска развития тромбоза - РИА Новости, 06.08.2024

Врач рассказала, кто находится в группе риска развития тромбоза

В группе риска развития тромбов находятся мужчины после сорока лет, беременные и недавно родившие женщины, люди с онкологическими заболеваниями и страдающие... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T03:13

2024-08-06T03:13

2024-08-06T03:13

общество

елена смирнова

россия

здоровье - общество

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. В группе риска развития тромбов находятся мужчины после сорока лет, беременные и недавно родившие женщины, люди с онкологическими заболеваниями и страдающие ожирением, а также девушки, принимающие гормональные контрацептивы, об этом рассказала РИА Новости кандидат медицинских наук, врач-флеболог Елена Смирнова. Смирнова пояснила, что существуют три основные причины тромбоза, которые принято называть " триада Вирхова". К ним относятся повышенная склонность крови к свертыванию, повреждение венозной стенки и замедление кровотока. "Можно выделить тех, кто находится в группе риска развития тромбов. Это мужчины после сорока лет, пациенты после травм и хирургических вмешательств, беременные и женщины после родов, люди, страдающие ожирением, девушки, кто принимает гормональные контрацептивы", - подчеркнула флеболог. Кроме того, она отметила, что отдельно можно выделить людей, страдающих онкологическими заболеваниями. По словам врача, иногда именно впервые выявленный тромбоз позволяет диагностировать рак у пациента. "Наследственность играет важную роль в развитии варикозной болезни. В большей степени ей подвержены женщины - около 30%, но варикоз может развиваться и у мужчин, примерно у 10-15%", - сказала Смирнова.

https://ria.ru/20240805/narkolog-1964130736.html

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общество, елена смирнова, россия, здоровье - общество