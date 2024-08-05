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В Адыгее вынесли приговор охраннику монастыря за нападение на настоятеля - РИА Новости, 05.08.2024
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19:29 05.08.2024
https://ria.ru/20240805/prigovor-1964262007.html
В Адыгее вынесли приговор охраннику монастыря за нападение на настоятеля
В Адыгее вынесли приговор охраннику монастыря за нападение на настоятеля - РИА Новости, 05.08.2024
В Адыгее вынесли приговор охраннику монастыря за нападение на настоятеля
Суд Адыгеи назначал 3 года и 6 месяцев колонии общего режима охраннику мужского монастыря, который напал на настоятеля с кухонным ножом, сообщили в объединённой РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T19:29
2024-08-05T19:29
россия
происшествия
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КРАСНОДАР, 5 авг – РИА Новости. Суд Адыгеи назначал 3 года и 6 месяцев колонии общего режима охраннику мужского монастыря, который напал на настоятеля с кухонным ножом, сообщили в объединённой пресс-службе судов республики. "Майкопский районный суд рассмотрел материалы уголовного дела в отношении С., 40-летнего жителя поселка Победа … признал С. виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия) и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении. Согласно материалам дела, в ноябре 2023 года подсудимый работал охранником Свято-Михайло-Афонского мужского монастыря и на почве личных неприязненных отношений ударил настоятеля кухонным ножом в живот, причинив травмы брюшной полости, осложнившиеся внутренним кровотечением В судебном заседании С. вину в инкриминируемом ему преступлении признал в полном объеме, в содеянном раскаялся. Суд также учёл наличие смешанного расстройства личности у подсудимого. Приговор не вступил в законную силу.
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россия, происшествия
Россия, Происшествия
В Адыгее вынесли приговор охраннику монастыря за нападение на настоятеля

В Адыгее приговорили охранника монастыря к 3,5 года за нападение на настоятеля

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 5 авг – РИА Новости. Суд Адыгеи назначал 3 года и 6 месяцев колонии общего режима охраннику мужского монастыря, который напал на настоятеля с кухонным ножом, сообщили в объединённой пресс-службе судов республики.
"Майкопский районный суд рассмотрел материалы уголовного дела в отношении С., 40-летнего жителя поселка Победа … признал С. виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия) и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.
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Согласно материалам дела, в ноябре 2023 года подсудимый работал охранником Свято-Михайло-Афонского мужского монастыря и на почве личных неприязненных отношений ударил настоятеля кухонным ножом в живот, причинив травмы брюшной полости, осложнившиеся внутренним кровотечением
В судебном заседании С. вину в инкриминируемом ему преступлении признал в полном объеме, в содеянном раскаялся. Суд также учёл наличие смешанного расстройства личности у подсудимого.
Приговор не вступил в законную силу.
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