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Генпрокуратура признала нежелательной НПО "Фонд имени Конрада Аденауэра" - РИА Новости, 05.08.2024
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16:43 05.08.2024
https://ria.ru/20240805/npo-1964219487.html
Генпрокуратура признала нежелательной НПО "Фонд имени Конрада Аденауэра"
Генпрокуратура признала нежелательной НПО "Фонд имени Конрада Аденауэра" - РИА Новости, 05.08.2024
Генпрокуратура признала нежелательной НПО "Фонд имени Конрада Аденауэра"
Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной деятельность в России немецкой НПО "Фонд имени Конрада Аденауэра", сообщил журналистам официальный... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T16:43
2024-08-05T16:43
россия
германия
андрей иванов
генеральная прокуратура рф
общество
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МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной деятельность в России немецкой НПО "Фонд имени Конрада Аденауэра", сообщил журналистам официальный представитель надзорного ведомства Андрей Иванов. "Генеральной прокуратурой Российской Федерации принято решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности международной неправительственной организации Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. (ФРГ). Она имеет 111 представительств по всему миру. Заявленные цели –продвижение демократии, поддержка европейского единства, талантливой молодежи и т.п." – сказал Иванов. По его словам, на деле фонд распространяет материалы, дискредитирующие руководство России, проводимую им внутреннюю и внешнюю политику, работу правоохранительных органов, судебную систему. Кроме того, объединение активно продвигает политику недружественных государств по теме специальной военной операции. "Информационная деятельность Konrad-Adenauer-Stiftung e.V., носящая открытый провокационный характер, нацелена на осложнение отношений между Россией и странами Запада, создание условий для политической и экономической изоляции РФ на международной арене, усиление военного противостояния в регионах проведения СВО", - добавил он.
https://ria.ru/20240718/minyust-1960547977.html
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россия, германия, андрей иванов, генеральная прокуратура рф, общество
Россия, Германия, Андрей Иванов, Генеральная прокуратура РФ, Общество
Генпрокуратура признала нежелательной НПО "Фонд имени Конрада Аденауэра"

Иванов: генпрокуратура признала нежелательной НПО "Фонд имени Конрада Аденауэра"

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной деятельность в России немецкой НПО "Фонд имени Конрада Аденауэра", сообщил журналистам официальный представитель надзорного ведомства Андрей Иванов.
"Генеральной прокуратурой Российской Федерации принято решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности международной неправительственной организации Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. (ФРГ). Она имеет 111 представительств по всему миру. Заявленные цели –продвижение демократии, поддержка европейского единства, талантливой молодежи и т.п." – сказал Иванов.
Здание министерства юстиции Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
The Moscow Times* и Фонд Карнеги* внесли в список нежелательных НПО
18 июля, 17:31
По его словам, на деле фонд распространяет материалы, дискредитирующие руководство России, проводимую им внутреннюю и внешнюю политику, работу правоохранительных органов, судебную систему. Кроме того, объединение активно продвигает политику недружественных государств по теме специальной военной операции.
"Информационная деятельность Konrad-Adenauer-Stiftung e.V., носящая открытый провокационный характер, нацелена на осложнение отношений между Россией и странами Запада, создание условий для политической и экономической изоляции РФ на международной арене, усиление военного противостояния в регионах проведения СВО", - добавил он.
Здание Министерства Юстиции России - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
Минюст включил канадскую, американскую и финскую НПО в список нежелательных
21 июня, 19:18
 
РоссияГерманияАндрей ИвановГенеральная прокуратура РФОбщество
 
 
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