https://ria.ru/20240805/krym-1964148947.html

В Крыму прокомментировали возможное введение дресс-кода для артистов

В Крыму прокомментировали возможное введение дресс-кода для артистов - РИА Новости, 05.08.2024

В Крыму прокомментировали возможное введение дресс-кода для артистов

Жалоб на внешний вид и содержание выступлений артистов – как местных, так и гастролирующих - в Крыму не поступало, но в регионе принят ряд профилактических мер... РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T13:31

2024-08-05T13:31

2024-08-05T13:32

культура

здоровье - общество

россия

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости. Жалоб на внешний вид и содержание выступлений артистов – как местных, так и гастролирующих - в Крыму не поступало, но в регионе принят ряд профилактических мер для исключения негативных проявлений, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства культуры региона. Ранее Минкультуры России поддержало предложение о введении дресс-кода для артистов на концертах. "На данный момент в ведомство не поступали сигналы или жалобы на тему внешнего вида и содержания выступления артистов, как местных, так и выступающих на коммерческой основе – на гастролях. Тем не менее мы внимательно отслеживаем то, что происходит в этой сфере в других регионах нашей страны и кто именно из артистов своим поведением вызывал обоснованную критику общественности", - сообщили в ведомстве. Принимать какие-либо документы на эту тему необходимости нет, отметили в министерстве культуры. "Министерство культуры своевременно предприняло ряд профилактических мер по недопущению негативных проявлений по этому поводу среди артистов, творческих коллективов и исполнителей крымских государственных учреждений культуры", - сообщили в пресс-службе, не уточнив, о каких мерах идет речь. В Крыму традиционно в курортный сезон выступают артисты из других регионов России с гастролями.

https://ria.ru/20240608/shvydkoy-1951577296.html

https://ria.ru/20240503/kultura-1943709759.html

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здоровье - общество, россия, республика крым