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В Крыму прокомментировали возможное введение дресс-кода для артистов - РИА Новости, 05.08.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
13:31 05.08.2024 (обновлено: 13:32 05.08.2024)
https://ria.ru/20240805/krym-1964148947.html
В Крыму прокомментировали возможное введение дресс-кода для артистов
В Крыму прокомментировали возможное введение дресс-кода для артистов - РИА Новости, 05.08.2024
В Крыму прокомментировали возможное введение дресс-кода для артистов
Жалоб на внешний вид и содержание выступлений артистов – как местных, так и гастролирующих - в Крыму не поступало, но в регионе принят ряд профилактических мер... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T13:31
2024-08-05T13:32
культура
здоровье - общество
россия
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости. Жалоб на внешний вид и содержание выступлений артистов – как местных, так и гастролирующих - в Крыму не поступало, но в регионе принят ряд профилактических мер для исключения негативных проявлений, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства культуры региона. Ранее Минкультуры России поддержало предложение о введении дресс-кода для артистов на концертах. "На данный момент в ведомство не поступали сигналы или жалобы на тему внешнего вида и содержания выступления артистов, как местных, так и выступающих на коммерческой основе – на гастролях. Тем не менее мы внимательно отслеживаем то, что происходит в этой сфере в других регионах нашей страны и кто именно из артистов своим поведением вызывал обоснованную критику общественности", - сообщили в ведомстве. Принимать какие-либо документы на эту тему необходимости нет, отметили в министерстве культуры. "Министерство культуры своевременно предприняло ряд профилактических мер по недопущению негативных проявлений по этому поводу среди артистов, творческих коллективов и исполнителей крымских государственных учреждений культуры", - сообщили в пресс-службе, не уточнив, о каких мерах идет речь. В Крыму традиционно в курортный сезон выступают артисты из других регионов России с гастролями.
https://ria.ru/20240608/shvydkoy-1951577296.html
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республика крым
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здоровье - общество, россия, республика крым
Культура, Здоровье - Общество, Россия, Республика Крым
В Крыму прокомментировали возможное введение дресс-кода для артистов

Минкультуры: в Крыму не было жалоб на внешний вид артистов, но ряд мер принят

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЗамок "Ласточкино гнездо" в поселке Гаспра в Крыму Крыма
Замок Ласточкино гнездо в поселке Гаспра в Крыму Крыма - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Замок "Ласточкино гнездо" в поселке Гаспра в Крыму Крыма. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости. Жалоб на внешний вид и содержание выступлений артистов – как местных, так и гастролирующих - в Крыму не поступало, но в регионе принят ряд профилактических мер для исключения негативных проявлений, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства культуры региона.
Ранее Минкультуры России поддержало предложение о введении дресс-кода для артистов на концертах.
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"На данный момент в ведомство не поступали сигналы или жалобы на тему внешнего вида и содержания выступления артистов, как местных, так и выступающих на коммерческой основе – на гастролях. Тем не менее мы внимательно отслеживаем то, что происходит в этой сфере в других регионах нашей страны и кто именно из артистов своим поведением вызывал обоснованную критику общественности", - сообщили в ведомстве.
Принимать какие-либо документы на эту тему необходимости нет, отметили в министерстве культуры.
"Министерство культуры своевременно предприняло ряд профилактических мер по недопущению негативных проявлений по этому поводу среди артистов, творческих коллективов и исполнителей крымских государственных учреждений культуры", - сообщили в пресс-службе, не уточнив, о каких мерах идет речь.
В Крыму традиционно в курортный сезон выступают артисты из других регионов России с гастролями.
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КультураЗдоровье - ОбществоРоссияРеспублика Крым
 
 
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