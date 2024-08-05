https://ria.ru/20240805/krym-1964148947.html
В Крыму прокомментировали возможное введение дресс-кода для артистов
В Крыму прокомментировали возможное введение дресс-кода для артистов - РИА Новости, 05.08.2024
В Крыму прокомментировали возможное введение дресс-кода для артистов
Жалоб на внешний вид и содержание выступлений артистов – как местных, так и гастролирующих - в Крыму не поступало, но в регионе принят ряд профилактических мер... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T13:31
2024-08-05T13:31
2024-08-05T13:32
культура
здоровье - общество
россия
республика крым
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1e/1949319851_0:0:3289:1850_1920x0_80_0_0_b441f1a76dcad0eeb5b99e0c85d1f8fd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости. Жалоб на внешний вид и содержание выступлений артистов – как местных, так и гастролирующих - в Крыму не поступало, но в регионе принят ряд профилактических мер для исключения негативных проявлений, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства культуры региона. Ранее Минкультуры России поддержало предложение о введении дресс-кода для артистов на концертах. "На данный момент в ведомство не поступали сигналы или жалобы на тему внешнего вида и содержания выступления артистов, как местных, так и выступающих на коммерческой основе – на гастролях. Тем не менее мы внимательно отслеживаем то, что происходит в этой сфере в других регионах нашей страны и кто именно из артистов своим поведением вызывал обоснованную критику общественности", - сообщили в ведомстве. Принимать какие-либо документы на эту тему необходимости нет, отметили в министерстве культуры. "Министерство культуры своевременно предприняло ряд профилактических мер по недопущению негативных проявлений по этому поводу среди артистов, творческих коллективов и исполнителей крымских государственных учреждений культуры", - сообщили в пресс-службе, не уточнив, о каких мерах идет речь. В Крыму традиционно в курортный сезон выступают артисты из других регионов России с гастролями.
https://ria.ru/20240608/shvydkoy-1951577296.html
https://ria.ru/20240503/kultura-1943709759.html
россия
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1e/1949319851_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_4c12cd15136c2400159ed1756fc4de9f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, россия, республика крым
Культура, Здоровье - Общество, Россия, Республика Крым
В Крыму прокомментировали возможное введение дресс-кода для артистов
Минкультуры: в Крыму не было жалоб на внешний вид артистов, но ряд мер принят
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости. Жалоб на внешний вид и содержание выступлений артистов – как местных, так и гастролирующих - в Крыму не поступало, но в регионе принят ряд профилактических мер для исключения негативных проявлений, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства культуры региона.
Ранее Минкультуры России поддержало предложение о введении дресс-кода для артистов на концертах.
"На данный момент в ведомство не поступали сигналы или жалобы на тему внешнего вида и содержания выступления артистов, как местных, так и выступающих на коммерческой основе – на гастролях. Тем не менее мы внимательно отслеживаем то, что происходит в этой сфере в других регионах нашей страны и кто именно из артистов своим поведением вызывал обоснованную критику общественности", - сообщили в ведомстве.
Принимать какие-либо документы на эту тему необходимости нет, отметили в министерстве культуры.
"Министерство культуры своевременно предприняло ряд профилактических мер по недопущению негативных проявлений по этому поводу среди артистов, творческих коллективов и исполнителей крымских государственных учреждений культуры", - сообщили в пресс-службе, не уточнив, о каких мерах идет речь.
В Крыму традиционно в курортный сезон выступают артисты из других регионов России с гастролями.