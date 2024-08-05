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Харрис должна вернуть коалицию Обамы, заявила эксперт - РИА Новости, 05.08.2024
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16:56 05.08.2024
https://ria.ru/20240805/harris-1964223499.html
Харрис должна вернуть коалицию Обамы, заявила эксперт
Харрис должна вернуть коалицию Обамы, заявила эксперт - РИА Новости, 05.08.2024
Харрис должна вернуть коалицию Обамы, заявила эксперт
Вице-президент США, кандидат на пост главы государства Камала Харрис должна вернуть ту коалицию, которая помогла победить на выборах экс-президенту страны... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T16:56
2024-08-05T16:56
в мире
сша
камала харрис
джо байден
дональд трамп
российская академия наук
барак обама
выборы президента сша — 2024
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Вице-президент США, кандидат на пост главы государства Камала Харрис должна вернуть ту коалицию, которая помогла победить на выборах экс-президенту страны Бараку Обаме, а это очень сложная задача, так как они уже частично привыкли к другому кандидату в президенты, экс-президенту США Дональда Трампу, заявила заместитель директора по научной работе, руководитель Центра североамериканских исследований ИМЭМО имени Примакова РАН Виктория Журавлёва. "Здесь у неё очень сложная задача, потому что ей по факту на самом деле нужно вернуть коалицию Обамы. Та коалиция, которая привела Обаму в Белый дом, первого афроамериканского президента, которая помогла ему потом переизбраться. Пойдут ли за ней в таком масштабе афроамериканцы, латиноамериканцы, которые за время президентства Трампа успели к нему слегка, привыкнуть, часть латиноамериканцев даже полюбили и за него готовы голосовать, тут сложная ситуация", - сказала Журавлёва в ходе круглого стола об особенностях предвыборной кампании в США в 2024 году в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия Сегодня". Она добавила, что хотя Харрис со своими преимуществами в виде возраста, расово-этнического происхождения и пола в целом ближе к базовому электорату для Демократической партии, чем был действующий президент США Джо Байден, цифры показывают, что тот электорат, который голосовал за Байдена - пожилые белые граждане, не сильно готовы голосовать за Харрис. Эксперт подчеркнула, что Харрис будет бороться за сохранение демократии в США - так же, как это делал Байден в 2020 году, кроме того, вся предвыборная кампания Харрис, скорее всего, будет развиваться вокруг идеи, что Трамп - это угроза для страны, ее целостности и в целом - демократии. "И ещё как сложится экономика. Как мы помним, американский избиратель очень трепетно относится к экономическому положению в стране... от этого часто зависит, какой будет президент. Трамп точно будет пытаться, судя по тому, что он же сейчас говорит, показать, что Байден и его команда, соответственно, Харрис как его команда, не справились с экономическим управлением страны", - отметила Журавлёва. Также, Харрис в определённом смысле - "шлейф" администрации Байдена, это не "чистый кандидат", у которого своё только прошлое и свои заслуги, но ещё и прошлое Байдена, за которое её можно критиковать, что осложняет положение в предвыборной гонке, заключила эксперт. В свою очередь, научный сотрудник Сектора внешней и внутренней политики США Центра североамериканских исследований ИМЭМО имени Примакова РАН Александра Войтоловская выразила мнение, что во многом, предвыборную программу Харрис возьмут у Байдена. "Он носит достаточно такой популистский характер, там легализация прав на аборты, принятие реформ избирательного законодательства, которые всегда будут включать, если очень обобщать, уменьшение влияния доноров и партийных боссов... на избирательный процесс, расширение пенсионной реформы..., расширение системы страхования..., это что касается социалки, списание медицинских долгов, повышение минимальной оплаты труда, зеленая энергетика..., детские пособия, траты на медикаменты, то есть вот такой фокус, да, социальный, он останется", - добавила Войтоловская.
https://ria.ru/20240721/amerika-1961095794.html
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в мире, сша, камала харрис, джо байден, дональд трамп, российская академия наук, барак обама, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Камала Харрис, Джо Байден, Дональд Трамп, Российская академия наук, Барак Обама, Выборы президента США — 2024
Харрис должна вернуть коалицию Обамы, заявила эксперт

Журавлева: Харрис должна вернуть коалицию, которая помогла победить Обаме

© AP Photo / Stephanie ScarbroughКамала Харрис
Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© AP Photo / Stephanie Scarbrough
Камала Харрис. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Вице-президент США, кандидат на пост главы государства Камала Харрис должна вернуть ту коалицию, которая помогла победить на выборах экс-президенту страны Бараку Обаме, а это очень сложная задача, так как они уже частично привыкли к другому кандидату в президенты, экс-президенту США Дональда Трампу, заявила заместитель директора по научной работе, руководитель Центра североамериканских исследований ИМЭМО имени Примакова РАН Виктория Журавлёва.
"Здесь у неё очень сложная задача, потому что ей по факту на самом деле нужно вернуть коалицию Обамы. Та коалиция, которая привела Обаму в Белый дом, первого афроамериканского президента, которая помогла ему потом переизбраться. Пойдут ли за ней в таком масштабе афроамериканцы, латиноамериканцы, которые за время президентства Трампа успели к нему слегка, привыкнуть, часть латиноамериканцев даже полюбили и за него готовы голосовать, тут сложная ситуация", - сказала Журавлёва в ходе круглого стола об особенностях предвыборной кампании в США в 2024 году в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия Сегодня".
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Она добавила, что хотя Харрис со своими преимуществами в виде возраста, расово-этнического происхождения и пола в целом ближе к базовому электорату для Демократической партии, чем был действующий президент США Джо Байден, цифры показывают, что тот электорат, который голосовал за Байдена - пожилые белые граждане, не сильно готовы голосовать за Харрис.
Эксперт подчеркнула, что Харрис будет бороться за сохранение демократии в США - так же, как это делал Байден в 2020 году, кроме того, вся предвыборная кампания Харрис, скорее всего, будет развиваться вокруг идеи, что Трамп - это угроза для страны, ее целостности и в целом - демократии.
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"И ещё как сложится экономика. Как мы помним, американский избиратель очень трепетно относится к экономическому положению в стране... от этого часто зависит, какой будет президент. Трамп точно будет пытаться, судя по тому, что он же сейчас говорит, показать, что Байден и его команда, соответственно, Харрис как его команда, не справились с экономическим управлением страны", - отметила Журавлёва.
Также, Харрис в определённом смысле - "шлейф" администрации Байдена, это не "чистый кандидат", у которого своё только прошлое и свои заслуги, но ещё и прошлое Байдена, за которое её можно критиковать, что осложняет положение в предвыборной гонке, заключила эксперт.
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В свою очередь, научный сотрудник Сектора внешней и внутренней политики США Центра североамериканских исследований ИМЭМО имени Примакова РАН Александра Войтоловская выразила мнение, что во многом, предвыборную программу Харрис возьмут у Байдена.
"Он носит достаточно такой популистский характер, там легализация прав на аборты, принятие реформ избирательного законодательства, которые всегда будут включать, если очень обобщать, уменьшение влияния доноров и партийных боссов... на избирательный процесс, расширение пенсионной реформы..., расширение системы страхования..., это что касается социалки, списание медицинских долгов, повышение минимальной оплаты труда, зеленая энергетика..., детские пособия, траты на медикаменты, то есть вот такой фокус, да, социальный, он останется", - добавила Войтоловская.
Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
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В миреСШАКамала ХаррисДжо БайденДональд ТрампРоссийская академия наукБарак ОбамаВыборы президента США — 2024
 
 
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