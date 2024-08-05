https://ria.ru/20240805/armeniya-1964276166.html

Армения не примет участие в учении ОДКБ в Киргизии

Армения не примет участие в учении ОДКБ в Киргизии - РИА Новости, 05.08.2024

Армения не примет участие в учении ОДКБ в Киргизии

Армения не планирует принимать участие в Командно-штабных учениях с КСОР ОДКБ "Взаимодействие - 2024" в начале сентября, сообщили в организации. РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T21:38

2024-08-05T21:38

2024-08-05T22:00

армения

киргизия

одкб

в мире

таджикистан

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Армения не планирует принимать участие в Командно-штабных учениях с КСОР ОДКБ "Взаимодействие - 2024" в начале сентября, сообщили в организации.Отмечается, что Командно-штабные учения с КСОР ОДКБ "Взаимодействие - 2024" пройдут на территории Кыргызской Республики в период с 3 по 15 сентября."Армянская сторона проинформировала, что участие в учениях не планирует", - говорится в сообщении.В организации добавили, что в учениях примут участие контингенты вооруженных сил государств-членов ОДКБ, министерств внутренних дел Беларуси, Киргизии и Таджикистана, Нацгвардии Казахстана и Росгвардии, представители спецслужб Казахстана, Киргизии и Таджикистана, МЧС Беларуси, Киргизии, России и Таджикистана, а также оперативные группы Секретариата и Объединенного штаба ОДКБ.Командно-штабные учения с КСОР ОДКБ "Взаимодействие - 2024" проводятся по теме: "Подготовка и проведение совместной операции КСОР ОДКБ по разрешению вооруженного конфликта в Центральноазиатском регионе коллективной безопасности", в ходе предстоящих учений будут отработаны задачи с внедрением новых тактических приемов и опыта боевых действий, подчеркнули в ОДКБ."Организация противовоздушного прикрытия (в условиях применения противником БПЛА) соединений и частей КСОР ОДКБ в период их развертывания и применения с задействованием всего потенциала сил и средств ПВО, включая Силы воздушной обороны Вооруженных Сил Кыргызской Республики, а также из состава Объединенной системы ПВО СНГ; применение сил и средств РЭБ во взаимодействии с разведывательно-ударными БПЛА и ряд других", - заключили в организации.

https://ria.ru/20240713/odkb-1959382057.html

https://ria.ru/20240621/lavrov-1954455409.html

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армения, киргизия, одкб, в мире, таджикистан, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)