Рейтинг@Mail.ru
Армения не примет участие в учении ОДКБ в Киргизии - РИА Новости, 05.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:38 05.08.2024 (обновлено: 22:00 05.08.2024)
https://ria.ru/20240805/armeniya-1964276166.html
Армения не примет участие в учении ОДКБ в Киргизии
Армения не примет участие в учении ОДКБ в Киргизии - РИА Новости, 05.08.2024
Армения не примет участие в учении ОДКБ в Киргизии
Армения не планирует принимать участие в Командно-штабных учениях с КСОР ОДКБ "Взаимодействие - 2024" в начале сентября, сообщили в организации. РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T21:38
2024-08-05T22:00
армения
киргизия
одкб
в мире
таджикистан
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/10/1759335993_0:93:1803:1107_1920x0_80_0_0_a40deb4465edb58ce7ebcbf64b620a8d.jpg
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Армения не планирует принимать участие в Командно-штабных учениях с КСОР ОДКБ "Взаимодействие - 2024" в начале сентября, сообщили в организации.Отмечается, что Командно-штабные учения с КСОР ОДКБ "Взаимодействие - 2024" пройдут на территории Кыргызской Республики в период с 3 по 15 сентября."Армянская сторона проинформировала, что участие в учениях не планирует", - говорится в сообщении.В организации добавили, что в учениях примут участие контингенты вооруженных сил государств-членов ОДКБ, министерств внутренних дел Беларуси, Киргизии и Таджикистана, Нацгвардии Казахстана и Росгвардии, представители спецслужб Казахстана, Киргизии и Таджикистана, МЧС Беларуси, Киргизии, России и Таджикистана, а также оперативные группы Секретариата и Объединенного штаба ОДКБ.Командно-штабные учения с КСОР ОДКБ "Взаимодействие - 2024" проводятся по теме: "Подготовка и проведение совместной операции КСОР ОДКБ по разрешению вооруженного конфликта в Центральноазиатском регионе коллективной безопасности", в ходе предстоящих учений будут отработаны задачи с внедрением новых тактических приемов и опыта боевых действий, подчеркнули в ОДКБ."Организация противовоздушного прикрытия (в условиях применения противником БПЛА) соединений и частей КСОР ОДКБ в период их развертывания и применения с задействованием всего потенциала сил и средств ПВО, включая Силы воздушной обороны Вооруженных Сил Кыргызской Республики, а также из состава Объединенной системы ПВО СНГ; применение сил и средств РЭБ во взаимодействии с разведывательно-ударными БПЛА и ряд других", - заключили в организации.
https://ria.ru/20240713/odkb-1959382057.html
https://ria.ru/20240621/lavrov-1954455409.html
армения
киргизия
таджикистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/10/1759335993_102:0:1702:1200_1920x0_80_0_0_ffe62193a3e3797ca40b700de848095e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
армения, киргизия, одкб, в мире, таджикистан, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Армения, Киргизия, ОДКБ, В мире, Таджикистан, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Армения не примет участие в учении ОДКБ в Киргизии

Армения не примет участие в учении ОДКБ в Киргизии в сентябре

© Фото : Аппарат Президента Республики АрменияАрмянские военнослужащие
Армянские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© Фото : Аппарат Президента Республики Армения
Армянские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Армения не планирует принимать участие в Командно-штабных учениях с КСОР ОДКБ "Взаимодействие - 2024" в начале сентября, сообщили в организации.
Отмечается, что Командно-штабные учения с КСОР ОДКБ "Взаимодействие - 2024" пройдут на территории Кыргызской Республики в период с 3 по 15 сентября.
"Армянская сторона проинформировала, что участие в учениях не планирует", - говорится в сообщении.
Вид на город Ереван - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
Запад пытается оттянуть Армению от ОДКБ, заявил постпред России
13 июля, 07:33
В организации добавили, что в учениях примут участие контингенты вооруженных сил государств-членов ОДКБ, министерств внутренних дел Беларуси, Киргизии и Таджикистана, Нацгвардии Казахстана и Росгвардии, представители спецслужб Казахстана, Киргизии и Таджикистана, МЧС Беларуси, Киргизии, России и Таджикистана, а также оперативные группы Секретариата и Объединенного штаба ОДКБ.
Командно-штабные учения с КСОР ОДКБ "Взаимодействие - 2024" проводятся по теме: "Подготовка и проведение совместной операции КСОР ОДКБ по разрешению вооруженного конфликта в Центральноазиатском регионе коллективной безопасности", в ходе предстоящих учений будут отработаны задачи с внедрением новых тактических приемов и опыта боевых действий, подчеркнули в ОДКБ.
"Организация противовоздушного прикрытия (в условиях применения противником БПЛА) соединений и частей КСОР ОДКБ в период их развертывания и применения с задействованием всего потенциала сил и средств ПВО, включая Силы воздушной обороны Вооруженных Сил Кыргызской Республики, а также из состава Объединенной системы ПВО СНГ; применение сил и средств РЭБ во взаимодействии с разведывательно-ударными БПЛА и ряд других", - заключили в организации.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
Лавров прокомментировал возможный выход Армении из ОДКБ
21 июня, 11:08
 
АрменияКиргизияОДКБВ миреТаджикистанФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала