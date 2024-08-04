https://ria.ru/20240804/yuar-1963934771.html

ЮАР поддержала китайско-бразильский консенсус по Украине

ЮАР поддержала китайско-бразильский консенсус по Украине - РИА Новости, 04.08.2024

ЮАР поддержала китайско-бразильский консенсус по Украине

Южно-Африканская республика поддержала китайско-бразильский консенсус по решению украинского кризиса и заявила, что странам Глобального Юга нужно усилить... РИА Новости, 04.08.2024

2024-08-04T05:27

2024-08-04T05:27

2024-08-04T07:56

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ПЕКИН, 4 авг - РИА Новости. Южно-Африканская республика поддержала китайско-бразильский консенсус по решению украинского кризиса и заявила, что странам Глобального Юга нужно усилить сотрудничество по созданию условий для достижения мира, сообщил МИД КНР. По информации ведомства, специальный представитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй 2 августа посетил ЮАР, где встретился с представителями властей и обсудил вопрос украинского кризиса. "Южно-Африканская республика высоко оценила "челночную дипломатию" Китая, выразила мнение о том, что странам Глобального Юга необходимо усилить сотрудничество, подать международному сообществу голос честности и справедливости, чтобы создать условия для содействия деэскалации и достижению, в конечном счете, мира", - говорится в сообщении МИД КНР. Отмечается, что Претория выразила принципиальную поддержку китайско-бразильского консенсуса из шести пунктов и готовность вместе с Китаем и Бразилией продвигать его в многосторонних форматах. "Международное сообщество повсеместно считает, что необходимо содействовать охлаждению обстановки на Украине", - сказал Ли Хуэй. Он отметил, что достигнутый Китаем и Бразилией консенсус из шести пунктов по вопросу политического урегулирования украинского кризиса получил положительные отклики более чем 110 стран. "Китай готов укреплять взаимодействие и координацию с ЮАР для того, чтобы на основе консенсуса из шести пунктов прийти к общему знаменателю, который поможет сформировать международный консенсус", - сказал Ли Хуэй. Ранее Ли Хуэй побывал в Бразилии, где, как сообщило внешнеполитическое ведомство Китая, стороны договорились укрепить координацию по продвижению политического урегулирования кризиса на Украине и создавать условия для этого. Ранее гонконгское издание South China Morning Post со ссылкой на аналитиков писало, что сейчас создаются благоприятные условия для того, чтобы министр иностранных дел Китая Ван И принял приглашение Украины и посетил Киев. Специалист по вопросам Европы из Народного университета Китая Ван Ивэй в интервью изданию допустил, что поездка главы МИД Китая на Украину может подготовить почву для встречи Владимира Зеленского с председателем КНР Си Цзиньпином. По мнению аналитика, вероятней всего она может произойти на полях международного мероприятия, такого как саммит АТЭС в Перу или саммит G20 в Бразилии в этом году. Кроме того, полагает он, Китай также может настоять на приглашении России принять участие в саммите G20, что, возможно, проложит путь к прямому общению между президентом России и некоторыми западными лидерами. Ранее официальный представитель МИД КНР Мао Нин сообщила, что Китай с 28 июля направит специального представителя правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэя с визитами в Бразилию, Южную Африку и Индонезию для проведения четвертого раунда "челночной дипломатии" по украинскому кризису. По словам Мао Нин, с момента обострения украинского кризиса прошло почти 2,5 года, конфликт продолжается, а перспективы мирных переговоров по-прежнему неясны. Она отметила, что международное сообщество, особенно страны Глобального Юга, обеспокоены риском эскалации и распространения конфликта, а призывы содействовать смягчению ситуации стали более настойчивыми.

https://ria.ru/20240801/ssha-1963306828.html

https://ria.ru/20240731/zapad-1963028353.html

https://ria.ru/20240730/ukraina-1962803491.html

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бразилия

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юар

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в мире, китай, бразилия, украина, ли хуэй, мао нин, ван и (политик), большая двадцатка, юар