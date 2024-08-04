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ЮАР поддержала китайско-бразильский консенсус по Украине - РИА Новости, 04.08.2024
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05:27 04.08.2024 (обновлено: 07:56 04.08.2024)
https://ria.ru/20240804/yuar-1963934771.html
ЮАР поддержала китайско-бразильский консенсус по Украине
ЮАР поддержала китайско-бразильский консенсус по Украине - РИА Новости, 04.08.2024
ЮАР поддержала китайско-бразильский консенсус по Украине
Южно-Африканская республика поддержала китайско-бразильский консенсус по решению украинского кризиса и заявила, что странам Глобального Юга нужно усилить... РИА Новости, 04.08.2024
2024-08-04T05:27
2024-08-04T07:56
в мире
китай
бразилия
украина
ли хуэй
мао нин
ван и (политик)
большая двадцатка
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ПЕКИН, 4 авг - РИА Новости. Южно-Африканская республика поддержала китайско-бразильский консенсус по решению украинского кризиса и заявила, что странам Глобального Юга нужно усилить сотрудничество по созданию условий для достижения мира, сообщил МИД КНР. По информации ведомства, специальный представитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй 2 августа посетил ЮАР, где встретился с представителями властей и обсудил вопрос украинского кризиса. "Южно-Африканская республика высоко оценила "челночную дипломатию" Китая, выразила мнение о том, что странам Глобального Юга необходимо усилить сотрудничество, подать международному сообществу голос честности и справедливости, чтобы создать условия для содействия деэскалации и достижению, в конечном счете, мира", - говорится в сообщении МИД КНР. Отмечается, что Претория выразила принципиальную поддержку китайско-бразильского консенсуса из шести пунктов и готовность вместе с Китаем и Бразилией продвигать его в многосторонних форматах. "Международное сообщество повсеместно считает, что необходимо содействовать охлаждению обстановки на Украине", - сказал Ли Хуэй. Он отметил, что достигнутый Китаем и Бразилией консенсус из шести пунктов по вопросу политического урегулирования украинского кризиса получил положительные отклики более чем 110 стран. "Китай готов укреплять взаимодействие и координацию с ЮАР для того, чтобы на основе консенсуса из шести пунктов прийти к общему знаменателю, который поможет сформировать международный консенсус", - сказал Ли Хуэй. Ранее Ли Хуэй побывал в Бразилии, где, как сообщило внешнеполитическое ведомство Китая, стороны договорились укрепить координацию по продвижению политического урегулирования кризиса на Украине и создавать условия для этого. Ранее гонконгское издание South China Morning Post со ссылкой на аналитиков писало, что сейчас создаются благоприятные условия для того, чтобы министр иностранных дел Китая Ван И принял приглашение Украины и посетил Киев. Специалист по вопросам Европы из Народного университета Китая Ван Ивэй в интервью изданию допустил, что поездка главы МИД Китая на Украину может подготовить почву для встречи Владимира Зеленского с председателем КНР Си Цзиньпином. По мнению аналитика, вероятней всего она может произойти на полях международного мероприятия, такого как саммит АТЭС в Перу или саммит G20 в Бразилии в этом году. Кроме того, полагает он, Китай также может настоять на приглашении России принять участие в саммите G20, что, возможно, проложит путь к прямому общению между президентом России и некоторыми западными лидерами. Ранее официальный представитель МИД КНР Мао Нин сообщила, что Китай с 28 июля направит специального представителя правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэя с визитами в Бразилию, Южную Африку и Индонезию для проведения четвертого раунда "челночной дипломатии" по украинскому кризису. По словам Мао Нин, с момента обострения украинского кризиса прошло почти 2,5 года, конфликт продолжается, а перспективы мирных переговоров по-прежнему неясны. Она отметила, что международное сообщество, особенно страны Глобального Юга, обеспокоены риском эскалации и распространения конфликта, а призывы содействовать смягчению ситуации стали более настойчивыми.
https://ria.ru/20240801/ssha-1963306828.html
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в мире, китай, бразилия, украина, ли хуэй, мао нин, ван и (политик), большая двадцатка, юар
В мире, Китай, Бразилия, Украина, Ли Хуэй, Мао Нин, Ван И (политик), Большая двадцатка, ЮАР
ЮАР поддержала китайско-бразильский консенсус по Украине

МИД КНР: ЮАР поддержала консенсус Бразилии и Китая по Украине из шести пунктов

© Fotolia / hperryВид на Кейптаун, ЮАР
Вид на Кейптаун, ЮАР - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
© Fotolia / hperry
Вид на Кейптаун, ЮАР. Архивное фото
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ПЕКИН, 4 авг - РИА Новости. Южно-Африканская республика поддержала китайско-бразильский консенсус по решению украинского кризиса и заявила, что странам Глобального Юга нужно усилить сотрудничество по созданию условий для достижения мира, сообщил МИД КНР.
По информации ведомства, специальный представитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй 2 августа посетил ЮАР, где встретился с представителями властей и обсудил вопрос украинского кризиса.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
Штаты готовятся воевать за Одессу
1 августа, 08:00
"Южно-Африканская республика высоко оценила "челночную дипломатию" Китая, выразила мнение о том, что странам Глобального Юга необходимо усилить сотрудничество, подать международному сообществу голос честности и справедливости, чтобы создать условия для содействия деэскалации и достижению, в конечном счете, мира", - говорится в сообщении МИД КНР.
Отмечается, что Претория выразила принципиальную поддержку китайско-бразильского консенсуса из шести пунктов и готовность вместе с Китаем и Бразилией продвигать его в многосторонних форматах.
"Международное сообщество повсеместно считает, что необходимо содействовать охлаждению обстановки на Украине", - сказал Ли Хуэй.
Он отметил, что достигнутый Китаем и Бразилией консенсус из шести пунктов по вопросу политического урегулирования украинского кризиса получил положительные отклики более чем 110 стран. "Китай готов укреплять взаимодействие и координацию с ЮАР для того, чтобы на основе консенсуса из шести пунктов прийти к общему знаменателю, который поможет сформировать международный консенсус", - сказал Ли Хуэй.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
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Ранее Ли Хуэй побывал в Бразилии, где, как сообщило внешнеполитическое ведомство Китая, стороны договорились укрепить координацию по продвижению политического урегулирования кризиса на Украине и создавать условия для этого.
Ранее гонконгское издание South China Morning Post со ссылкой на аналитиков писало, что сейчас создаются благоприятные условия для того, чтобы министр иностранных дел Китая Ван И принял приглашение Украины и посетил Киев. Специалист по вопросам Европы из Народного университета Китая Ван Ивэй в интервью изданию допустил, что поездка главы МИД Китая на Украину может подготовить почву для встречи Владимира Зеленского с председателем КНР Си Цзиньпином. По мнению аналитика, вероятней всего она может произойти на полях международного мероприятия, такого как саммит АТЭС в Перу или саммит G20 в Бразилии в этом году. Кроме того, полагает он, Китай также может настоять на приглашении России принять участие в саммите G20, что, возможно, проложит путь к прямому общению между президентом России и некоторыми западными лидерами.
Ранее официальный представитель МИД КНР Мао Нин сообщила, что Китай с 28 июля направит специального представителя правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэя с визитами в Бразилию, Южную Африку и Индонезию для проведения четвертого раунда "челночной дипломатии" по украинскому кризису. По словам Мао Нин, с момента обострения украинского кризиса прошло почти 2,5 года, конфликт продолжается, а перспективы мирных переговоров по-прежнему неясны. Она отметила, что международное сообщество, особенно страны Глобального Юга, обеспокоены риском эскалации и распространения конфликта, а призывы содействовать смягчению ситуации стали более настойчивыми.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
На Западе выяснили: Украины осталось на два года
30 июля, 08:00
 
В миреКитайБразилияУкраинаЛи ХуэйМао НинВан И (политик)Большая двадцаткаЮАР
 
 
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