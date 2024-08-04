https://ria.ru/20240804/narkolog-1963931555.html
Главный нарколог Москвы рассказал, кому больше всего вреден алкоголь
Главный нарколог Москвы рассказал, кому больше всего вреден алкоголь - РИА Новости, 04.08.2024
Главный нарколог Москвы рассказал, кому больше всего вреден алкоголь
Алкоголь априори оказывает более токсическое действие на пожилого человека с заболеваниями, чем на молодого, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист... РИА Новости, 04.08.2024
2024-08-04T03:37
2024-08-04T03:37
2024-08-04T04:17
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Алкоголь априори оказывает более токсическое действие на пожилого человека с заболеваниями, чем на молодого, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист психиатр-нарколог департамента здравоохранения Москвы Антон Масякин. "Токсическое вещество влияет на всех одинаково. Понятное дело, что, если человек пожилой, его ресурсная база изначально ниже, чем у молодого, начиная от регенеративных способностей клеток, уровня кровотока, то есть у пожилого человека изначально уже имеется, как мы любим говорить, "букет" хронических заболеваний", - рассказал Масякин. Нарколог отметил, что наличие токсического вещества, которое прежде всего воздействует на печень, сердце, является дополнительным негативным фактором. "Поэтому, конечно, на пожилого человека с заболеваниями алкоголь априори оказывает более токсическое действие, чем на молодого", - добавил собеседник агентства.
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Общество, Москва, Здоровье - Общество, Россия
Главный нарколог Москвы рассказал, кому больше всего вреден алкоголь
Нарколог Масякин: алкоголь оказывает более токсическое действие на пожилых людей
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Алкоголь априори оказывает более токсическое действие на пожилого человека с заболеваниями, чем на молодого, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист психиатр-нарколог департамента здравоохранения Москвы Антон Масякин.
"Токсическое вещество влияет на всех одинаково. Понятное дело, что, если человек пожилой, его ресурсная база изначально ниже, чем у молодого, начиная от регенеративных способностей клеток, уровня кровотока, то есть у пожилого человека изначально уже имеется, как мы любим говорить, "букет" хронических заболеваний", - рассказал Масякин.
Нарколог отметил, что наличие токсического вещества, которое прежде всего воздействует на печень, сердце, является дополнительным негативным фактором. "Поэтому, конечно, на пожилого человека с заболеваниями алкоголь априори оказывает более токсическое действие, чем на молодого", - добавил собеседник агентства.