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Кадыров заявил, что абсолютно здоров - РИА Новости, 04.08.2024
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16:28 04.08.2024
https://ria.ru/20240804/kadyrov--1963998518.html
Кадыров заявил, что абсолютно здоров
Кадыров заявил, что абсолютно здоров - РИА Новости, 04.08.2024
Кадыров заявил, что абсолютно здоров
Глава Чечни Рамзан Кадыров, отвечая на вопрос о том, что он думает о вбросах западных СМИ о его болезнях и о том, что он готовит преемника, заявил, что... РИА Новости, 04.08.2024
2024-08-04T16:28
2024-08-04T16:28
общество
россия
гудермес
украина
рамзан кадыров
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ГРОЗНЫЙ, 4 авг - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров, отвечая на вопрос о том, что он думает о вбросах западных СМИ о его болезнях и о том, что он готовит преемника, заявил, что абсолютно здоров, каждый квартал обследуется. "Я живу, соблюдаю все религиозные нормативы, питаюсь правильным питанием. Утром физкультура, мало занимаюсь сейчас внутренними делами республики – больше отдал правительству (Чечни – ред.). Занимаюсь СВО – мы тратим очень большие средства, уже за 32-33 миллиарда денег потратили. Это не копейки из бюджета. И 45 тысяч человек мы обучили и отправили через наш РУС (Российский университет спецназа в Гудермесе – ред.) имени Владимира Владимировича Путина. Я абсолютно здоровый. Я каждые три месяца провожу обследование. У меня сейчас в последний раз чуть-чуть снижен был витамин D", - сказал Кадыров в эфире "России 1". Глава Чечни отжался около тридцати раз перед камерами и сказал, что не обращает внимание на новости в западных СМИ о своем здоровье. "Они придумывают это, чтобы у нас в республике был шум, паника. Им не нравится, что послевоенная республика встала на ноги. И эта республика сегодня как боевая единица защищает целостность России. Сегодняшняя Украина, вот как тогдашняя Ичкерия ("Чеченская Республика Ичкерия" - террористическая организация, запрещена в РФ)", - объяснил Кадыров.
https://ria.ru/20231001/zdorove-1899754991.html
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общество, россия, гудермес, украина, рамзан кадыров
Общество, Россия, Гудермес, Украина, Рамзан Кадыров
Кадыров заявил, что абсолютно здоров

Кадыров заявил, что абсолютно здоров, при обследовании был снижен витамин D

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкРамзан Кадыров
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Рамзан Кадыров. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 4 авг - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров, отвечая на вопрос о том, что он думает о вбросах западных СМИ о его болезнях и о том, что он готовит преемника, заявил, что абсолютно здоров, каждый квартал обследуется.
"Я живу, соблюдаю все религиозные нормативы, питаюсь правильным питанием. Утром физкультура, мало занимаюсь сейчас внутренними делами республики – больше отдал правительству (Чечни – ред.). Занимаюсь СВО – мы тратим очень большие средства, уже за 32-33 миллиарда денег потратили. Это не копейки из бюджета. И 45 тысяч человек мы обучили и отправили через наш РУС (Российский университет спецназа в Гудермесе – ред.) имени Владимира Владимировича Путина. Я абсолютно здоровый. Я каждые три месяца провожу обследование. У меня сейчас в последний раз чуть-чуть снижен был витамин D", - сказал Кадыров в эфире "России 1".
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
Кадыров высказался о тех, кто распускает слухи о его здоровье
1 октября 2023, 14:47
Глава Чечни отжался около тридцати раз перед камерами и сказал, что не обращает внимание на новости в западных СМИ о своем здоровье.
"Они придумывают это, чтобы у нас в республике был шум, паника. Им не нравится, что послевоенная республика встала на ноги. И эта республика сегодня как боевая единица защищает целостность России. Сегодняшняя Украина, вот как тогдашняя Ичкерия ("Чеченская Республика Ичкерия" - террористическая организация, запрещена в РФ)", - объяснил Кадыров.
Главный редактор телеканала RT и медиагруппы Россия сегодня Маргарита Симоньян и глава Чечни Рамзан Кадыров во время церемонии инаугурации Путина - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
Симоньян заявила об отменном здоровье Кадырова
7 мая, 15:25
 
ОбществоРоссияГудермесУкраинаРамзан Кадыров
 
 
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