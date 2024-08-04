https://ria.ru/20240804/kadyrov--1963998518.html

Кадыров заявил, что абсолютно здоров

Кадыров заявил, что абсолютно здоров - РИА Новости, 04.08.2024

Кадыров заявил, что абсолютно здоров

Глава Чечни Рамзан Кадыров, отвечая на вопрос о том, что он думает о вбросах западных СМИ о его болезнях и о том, что он готовит преемника, заявил, что... РИА Новости, 04.08.2024

2024-08-04T16:28

2024-08-04T16:28

2024-08-04T16:28

общество

россия

гудермес

украина

рамзан кадыров

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959867602_0:0:2996:1685_1920x0_80_0_0_37e9bde0a4917ccc7ebdec5e047aad71.jpg

ГРОЗНЫЙ, 4 авг - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров, отвечая на вопрос о том, что он думает о вбросах западных СМИ о его болезнях и о том, что он готовит преемника, заявил, что абсолютно здоров, каждый квартал обследуется. "Я живу, соблюдаю все религиозные нормативы, питаюсь правильным питанием. Утром физкультура, мало занимаюсь сейчас внутренними делами республики – больше отдал правительству (Чечни – ред.). Занимаюсь СВО – мы тратим очень большие средства, уже за 32-33 миллиарда денег потратили. Это не копейки из бюджета. И 45 тысяч человек мы обучили и отправили через наш РУС (Российский университет спецназа в Гудермесе – ред.) имени Владимира Владимировича Путина. Я абсолютно здоровый. Я каждые три месяца провожу обследование. У меня сейчас в последний раз чуть-чуть снижен был витамин D", - сказал Кадыров в эфире "России 1". Глава Чечни отжался около тридцати раз перед камерами и сказал, что не обращает внимание на новости в западных СМИ о своем здоровье. "Они придумывают это, чтобы у нас в республике был шум, паника. Им не нравится, что послевоенная республика встала на ноги. И эта республика сегодня как боевая единица защищает целостность России. Сегодняшняя Украина, вот как тогдашняя Ичкерия ("Чеченская Республика Ичкерия" - террористическая организация, запрещена в РФ)", - объяснил Кадыров.

https://ria.ru/20231001/zdorove-1899754991.html

https://ria.ru/20240507/kadyrov-1944432280.html

россия

гудермес

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, гудермес, украина, рамзан кадыров