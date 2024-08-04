Кадыров заявил, что абсолютно здоров
Кадыров заявил, что абсолютно здоров, при обследовании был снижен витамин D
Рамзан Кадыров. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 4 авг - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров, отвечая на вопрос о том, что он думает о вбросах западных СМИ о его болезнях и о том, что он готовит преемника, заявил, что абсолютно здоров, каждый квартал обследуется.
"Я живу, соблюдаю все религиозные нормативы, питаюсь правильным питанием. Утром физкультура, мало занимаюсь сейчас внутренними делами республики – больше отдал правительству (Чечни – ред.). Занимаюсь СВО – мы тратим очень большие средства, уже за 32-33 миллиарда денег потратили. Это не копейки из бюджета. И 45 тысяч человек мы обучили и отправили через наш РУС (Российский университет спецназа в Гудермесе – ред.) имени Владимира Владимировича Путина. Я абсолютно здоровый. Я каждые три месяца провожу обследование. У меня сейчас в последний раз чуть-чуть снижен был витамин D", - сказал Кадыров в эфире "России 1".
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Глава Чечни отжался около тридцати раз перед камерами и сказал, что не обращает внимание на новости в западных СМИ о своем здоровье.
"Они придумывают это, чтобы у нас в республике был шум, паника. Им не нравится, что послевоенная республика встала на ноги. И эта республика сегодня как боевая единица защищает целостность России. Сегодняшняя Украина, вот как тогдашняя Ичкерия ("Чеченская Республика Ичкерия" - террористическая организация, запрещена в РФ)", - объяснил Кадыров.
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