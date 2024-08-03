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Ким Чен Ын назвал Южную Корею неизменным врагом

Ким Чен Ын назвал Южную Корею неизменным врагом - РИА Новости, 03.08.2024

Ким Чен Ын назвал Южную Корею неизменным врагом

Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал Южную Корею "неизменным врагом" и осудил попытки южнокорейских СМИ преувеличить масштаб ущерба от ливней в Северной Корее, передает РИА Новости, 03.08.2024

2024-08-03T21:13

2024-08-03T21:13

2024-08-03T21:13

в мире

южная корея

пхеньян

сеул

ким чен ын

красный крест

корейская народная армия

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СЕУЛ, 3 авг – РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал Южную Корею "неизменным врагом" и осудил попытки южнокорейских СМИ преувеличить масштаб ущерба от ливней в Северной Корее, передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК). Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын посетил пострадавшие от наводнения районы в городе Синыйчжу и уезде Ычжу провинции Пхёнан-Пукто и лично руководил работой по спасению и эвакуации жителей районов, пострадавших от мощного ливня и с риском затопления. Вертолетами и на водных средствах было спасено более 4,2 тысячи жителей. Ким Чен Ын приказал оказать всю возможную помощь пострадавшим жителям. В Южной Корее на фоне происходящего министерство объединения и Красный Крест заявили о готовности предоставить КНДР гуманитарную помощь, но Пхеньян проигнорировал предложение. В Сеуле назвали ущерб от затопления в КНДР "значительным". Сообщается, что Ким Чен Ын 2 августа нанес поздравительный визит в вертолетную часть ВВС Корейской народной армии, которая занималась спасением пострадавших. Этой части был вручен орден за "блестящие боевые подвиги в священной борьбе за защиту народа". Ким Чен Ын также выразил "глубокую благодарность" бойцам стрелковой бригады ВМС, морскому звену пограничных войск и Главного разведывательного управления, которые были задействованы в спасательной работе. Он добавил, что "ничтожные" южнокорейские СМИ распространяют "сфабрикованную дезинформацию" о том, что в пострадавших районах КНДР человеческие жертвы превысили 1-1,5 тысячи человек, и что ряд вертолетов потерпел крушение в ходе спасательной операции. "Ким Чен Ын отметил, что враг есть неизменный враг, и остро осудил привычку и гнусную сущность подонков из Республики Корея, которые прибегают к гнусной интриганской пропаганде, чтобы любой ценой очернить КНДР и исказить ее имидж", - передает ЦТАК. Лидер КНДР заявил, что всего за несколько часов вертолетами и по воде было спасено в общей сложности более пяти тысяч человек. "Товарищ Ким Чен Ын упомянул, что иначе, как чудом, нельзя назвать тот факт, что в районе Синыйчжу, который понес наибольший ущерб от затопления… не было ни одной человеческой жертвы", - передает ЦТАК. Ким Чен Ын добавил, что страна не будет отказываться от укрепления обороноспособности, но также и не перестанет уделять внимание жизни народа, ликвидации последствий стихийных бедствий. Он заявил также, что ВВС будут вносить "весомый вклад" в обеспечение безопасности государства, мира и стабильности в регионе.

https://ria.ru/20240729/konflikt-1962634148.html

https://ria.ru/20240724/ssha-1961598270.html

https://ria.ru/20240713/kndr-1959369094.html

южная корея

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в мире, южная корея, пхеньян, сеул, ким чен ын, красный крест, корейская народная армия