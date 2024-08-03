https://ria.ru/20240803/vlah-1963908365.html

Экс-глава Гагаузии призвала Санду не проводить референдум по евроинтеграции

Экс-глава Гагаузии призвала Санду не проводить референдум по евроинтеграции - РИА Новости, 03.08.2024

Экс-глава Гагаузии призвала Санду не проводить референдум по евроинтеграции

Экс-глава Гагаузии, потенциальный кандидат на пост президента Молдавии Ирина Влах уверена, что нынешний глава государства Майя Санду должна отказаться от... РИА Новости, 03.08.2024

2024-08-03T21:18

2024-08-03T21:18

2024-08-03T21:18

в мире

молдавия

гагаузия

ирина влах

майя санду

урсула фон дер ляйен

евросоюз

еврокомиссия

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КИШИНЕВ, 3 авг - РИА Новости. Экс-глава Гагаузии, потенциальный кандидат на пост президента Молдавии Ирина Влах уверена, что нынешний глава государства Майя Санду должна отказаться от проведения референдума по евроинтеграции до выяснения всех обстоятельств нового статуса Евросоюза. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своей предвыборной программе отмечала, что намерена превратить Европейский союз в оборонное объединение. Она высказалась за создание Европейского оборонного фонда. Влах в эфире телеканала Exclusiv TV обратила внимание на то, что когда говорят о вступлении Молдавии в ЕС, все предполагают возможную интеграцию именно в европейский экономический и политический союз. Однако, по ее мнению, после заявления фон дер Ляйен о преобразовании Евросоюза в оборонное объединение, евроинтеграция в этом формате приобретает совершенно иной смысл. "Майя Санду втягивает нас в очень странную историю. Потому что фон дер Ляйен обещает Европейский союз сделать оборонным. Я против того, чтобы наша страна вступала в такой союз. И я предложила бы Майе Григорьевне отказаться от этой инициативы и отменить проведение референдума", - сказала Влах. По ее мнению, надо взять паузу и посмотреть, что за уставы будут приняты в связи с тем, что статус ЕС может поменяться, и на каких условиях Молдавии предлагают вступление в такой союз. "Мир в Республике Молдова – это нейтралитет. Нейтральный статус республики может гарантировать нам мир", - подчеркнула Влах. Санду 24 декабря прошлого года заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок. Кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Евросоюз. Референдум пройдет в один день с выборами президента 20 октября. На данный момент 13 политиков, включая Санду, заявили о своем желании баллотироваться на пост президента Молдавии. Среди них Ирина Влах, которая объявила о своем выдвижении на должность главы государства в качестве независимого кандидата. Референдум о евроинтеграции подвергся критике со стороны общественности и оппозиционных сил Молдавии. В частности, Тарлев, лидер блока "Победа" Илан Шор, экс-президент и лидер Партии социалистов Игорь Додон и другие политики неоднократно заявляли в СМИ, что за этим плебисцитом скрывается манипуляция общественным мнением. Оппозиция убеждена, что референдум не столько отражает стремления народа, сколько является инструментом для усиления позиций перед предстоящими выборами президента и парламента. Представители оппозиции считают, что такие меры могут подорвать доверие к демократическим процессам в стране.

https://ria.ru/20240405/gagauziya-1938133587.html

https://ria.ru/20240320/izvineniya-1934479264.html

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в мире, молдавия, гагаузия, ирина влах, майя санду, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия