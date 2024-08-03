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Одна из онковакцин может стать доступной для пациентов уже в этом году - РИА Новости, 03.08.2024
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02:38 03.08.2024
https://ria.ru/20240803/vaktsina-1963806240.html
Одна из онковакцин может стать доступной для пациентов уже в этом году
Одна из онковакцин может стать доступной для пациентов уже в этом году - РИА Новости, 03.08.2024
Одна из онковакцин может стать доступной для пациентов уже в этом году
Научные организации Федерального медико-биологического агентства России разрабатывают онковакцины от ряда агрессивных опухолей, вакцина против колоректального... РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T02:38
2024-08-03T02:38
общество
вероника скворцова
здоровье
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
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МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Научные организации Федерального медико-биологического агентства России разрабатывают онковакцины от ряда агрессивных опухолей, вакцина против колоректального рака уже прошла все доклинические исследования и готова к применению у пациентов, заявила РИА Новости глава ФМБА Вероника Скворцова. &quot;Ведущие научные организации ФМБА России разрабатывают онковакцины для терапии колоректального рака, меланомы и глиобластомы – одних из наиболее агрессивных и быстро развивающихся форм злокачественных новообразований… Вакцина против колоректального рака уже прошла полный цикл доклинических исследований и готова к применению в клинической практике&quot;, - сказала Скворцова.Она отметила, что это стало возможным после внесения изменений в федеральный закон "Об обращении лекарственных средств", инициатором которых выступило ФМБА России. В пресс-службе ФМБА пояснили РИА Новости, что разрабатываемые онковакцины отнесены к биотехнологическим лекарственным препаратам, предназначенным для применения в соответствии с индивидуальным медицинским назначением и специально изготовленных для конкретного пациента. Таким образом, после вступления поправок в силу, что произойдет в текущем году, вакцина может стать доступной для пациентов, уточнили в ведомстве. Главным координатором проекта по разработке онковакцин стал Федеральный научно-клинический центр физико-химической медицины имени академика Ю.М. Лопухина ФМБА России. Заместитель генерального директора центра Василий Лазарев рассказал РИА Новости, что препарат предназначен для лечения путем активации специфического клеточного противоопухолевого иммунного ответа пациента, а не для профилактики появления онкозаболеваний. "Уникальность наших вакцин состоит не только в поиске индивидуальных опухолевых неоантигенов, но и в способе их доставки в организм. Способ доставки также определяется индивидуально для каждого пациента: это могут быть пептиды с адъювантом, пептиды, упакованные в белковые наночастицы. Неоантигены также могут доставляться в виде мРНК в липосомах, с помощью вирусных векторов и на дендритных клетках", - добавила Скворцова.
https://ria.ru/20240622/gintsburg-1954670130.html
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общество, вероника скворцова, здоровье, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
Общество, Вероника Скворцова, Здоровье, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)
Одна из онковакцин может стать доступной для пациентов уже в этом году

Скворцова: вакцина против колоректального рака готова к применению у пациентов

© iStock.com / blackredЛаборатория
Лаборатория - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
© iStock.com / blackred
Лаборатория. Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Научные организации Федерального медико-биологического агентства России разрабатывают онковакцины от ряда агрессивных опухолей, вакцина против колоректального рака уже прошла все доклинические исследования и готова к применению у пациентов, заявила РИА Новости глава ФМБА Вероника Скворцова.
«

"Ведущие научные организации ФМБА России разрабатывают онковакцины для терапии колоректального рака, меланомы и глиобластомы – одних из наиболее агрессивных и быстро развивающихся форм злокачественных новообразований… Вакцина против колоректального рака уже прошла полный цикл доклинических исследований и готова к применению в клинической практике", - сказала Скворцова.

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Она отметила, что это стало возможным после внесения изменений в федеральный закон "Об обращении лекарственных средств", инициатором которых выступило ФМБА России.
В пресс-службе ФМБА пояснили РИА Новости, что разрабатываемые онковакцины отнесены к биотехнологическим лекарственным препаратам, предназначенным для применения в соответствии с индивидуальным медицинским назначением и специально изготовленных для конкретного пациента. Таким образом, после вступления поправок в силу, что произойдет в текущем году, вакцина может стать доступной для пациентов, уточнили в ведомстве.
Главным координатором проекта по разработке онковакцин стал Федеральный научно-клинический центр физико-химической медицины имени академика Ю.М. Лопухина ФМБА России. Заместитель генерального директора центра Василий Лазарев рассказал РИА Новости, что препарат предназначен для лечения путем активации специфического клеточного противоопухолевого иммунного ответа пациента, а не для профилактики появления онкозаболеваний.
"Уникальность наших вакцин состоит не только в поиске индивидуальных опухолевых неоантигенов, но и в способе их доставки в организм. Способ доставки также определяется индивидуально для каждого пациента: это могут быть пептиды с адъювантом, пептиды, упакованные в белковые наночастицы. Неоантигены также могут доставляться в виде мРНК в липосомах, с помощью вирусных векторов и на дендритных клетках", - добавила Скворцова.
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