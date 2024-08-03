https://ria.ru/20240803/udar-1963840660.html

Подполье сообщило об ударе по расположению ВСУ в Днепропетровской области

Подполье сообщило об ударе по расположению ВСУ в Днепропетровской области - РИА Новости, 03.08.2024

Подполье сообщило об ударе по расположению ВСУ в Днепропетровской области

Российские войска нанесли удары по расположению украинских войск и артиллерийской системе в городе Покрове Днепропетровской области Украины, сообщил координатор РИА Новости, 03.08.2024

2024-08-03T11:43

2024-08-03T11:43

2024-08-03T12:18

специальная военная операция на украине

днепропетровская область

покров

сергей лебедев

украина

безопасность

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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Российские войска нанесли удары по расположению украинских войск и артиллерийской системе в городе Покрове Днепропетровской области Украины, сообщил координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев в Telegram-канале."Прилеты были, парочка очень хороших. Один прямо в располагу, говорят, на каком-то заводе обустроили <...> Второй был по артиллерийской системе, в рамках контрартиллерийской борьбы", — написал он.По словам подпольщика, поражена не только сама артиллерийская система, но и примерно 20 подготовленных к стрельбе снарядов, а также расчет орудия.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20240625/bomby-1955106996.html

днепропетровская область

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днепропетровская область, покров, сергей лебедев, украина, безопасность