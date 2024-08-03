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Подполье сообщило об ударе по расположению ВСУ в Днепропетровской области - РИА Новости, 03.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:43 03.08.2024 (обновлено: 12:18 03.08.2024)
https://ria.ru/20240803/udar-1963840660.html
Подполье сообщило об ударе по расположению ВСУ в Днепропетровской области
Подполье сообщило об ударе по расположению ВСУ в Днепропетровской области - РИА Новости, 03.08.2024
Подполье сообщило об ударе по расположению ВСУ в Днепропетровской области
Российские войска нанесли удары по расположению украинских войск и артиллерийской системе в городе Покрове Днепропетровской области Украины, сообщил координатор РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T11:43
2024-08-03T12:18
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
покров
сергей лебедев
украина
безопасность
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Российские войска нанесли удары по расположению украинских войск и артиллерийской системе в городе Покрове Днепропетровской области Украины, сообщил координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев в Telegram-канале.&quot;Прилеты были, парочка очень хороших. Один прямо в располагу, говорят, на каком-то заводе обустроили &lt;...&gt; Второй был по артиллерийской системе, в рамках контрартиллерийской борьбы&quot;, — написал он.По словам подпольщика, поражена не только сама артиллерийская система, но и примерно 20 подготовленных к стрельбе снарядов, а также расчет орудия.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240625/bomby-1955106996.html
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днепропетровская область, покров, сергей лебедев, украина, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Покров, Сергей Лебедев, Украина, Безопасность
Подполье сообщило об ударе по расположению ВСУ в Днепропетровской области

Подполье: ВС РФ ударили по расположению ВСУ в Покрове Днепропетровской области

© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкРоссийский истребитель-бомбардировщик Су-34 в спецоперации
Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 в спецоперации - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 в спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Российские войска нанесли удары по расположению украинских войск и артиллерийской системе в городе Покрове Днепропетровской области Украины, сообщил координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев в Telegram-канале.
«

"Прилеты были, парочка очень хороших. Один прямо в располагу, говорят, на каком-то заводе обустроили <...> Второй был по артиллерийской системе, в рамках контрартиллерийской борьбы", — написал он.

По словам подпольщика, поражена не только сама артиллерийская система, но и примерно 20 подготовленных к стрельбе снарядов, а также расчет орудия.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Полет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России над аэродромом в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
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Специальная военная операция на УкраинеДнепропетровская областьПокровСергей ЛебедевУкраинаБезопасность
 
 
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