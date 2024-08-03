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Подполье сообщило об ударе по расположению ВСУ в Днепропетровской области
Подполье сообщило об ударе по расположению ВСУ в Днепропетровской области - РИА Новости, 03.08.2024
Подполье сообщило об ударе по расположению ВСУ в Днепропетровской области
Российские войска нанесли удары по расположению украинских войск и артиллерийской системе в городе Покрове Днепропетровской области Украины, сообщил координатор РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T11:43
2024-08-03T11:43
2024-08-03T12:18
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покров
сергей лебедев
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Российские войска нанесли удары по расположению украинских войск и артиллерийской системе в городе Покрове Днепропетровской области Украины, сообщил координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев в Telegram-канале."Прилеты были, парочка очень хороших. Один прямо в располагу, говорят, на каком-то заводе обустроили <...> Второй был по артиллерийской системе, в рамках контрартиллерийской борьбы", — написал он.По словам подпольщика, поражена не только сама артиллерийская система, но и примерно 20 подготовленных к стрельбе снарядов, а также расчет орудия.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240625/bomby-1955106996.html
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днепропетровская область, покров, сергей лебедев, украина, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Покров, Сергей Лебедев, Украина, Безопасность
Подполье сообщило об ударе по расположению ВСУ в Днепропетровской области
Подполье: ВС РФ ударили по расположению ВСУ в Покрове Днепропетровской области