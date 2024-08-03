https://ria.ru/20240803/tagil-1963823478.html

Число пострадавших при обрушении подъездов в Нижнем Тагиле достигло 26

Число пострадавших при обрушении подъездов в Нижнем Тагиле достигло 26 - РИА Новости, 03.08.2024

Число пострадавших при обрушении подъездов в Нижнем Тагиле достигло 26

Общее число пострадавших при обрушении подъездов в Нижнем Тагиле составило 26, из них 10 погибли, трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, сообщил... РИА Новости, 03.08.2024

2024-08-03T08:52

2024-08-03T08:52

2024-08-03T09:05

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

взрыв газа в доме в нижнем тагиле

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 авг – РИА Новости. Общее число пострадавших при обрушении подъездов в Нижнем Тагиле составило 26, из них 10 погибли, трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, сообщил начальник свердловского главка МЧС Виктор Теряев на заседании комиссии по ликвидации чрезвычайной ситуации в Нижнем Тагиле. Видео опубликовано аппаратом полпредства."Из 26 человек пострадавших, к сожалению, 10 погибли, 16 человек госпитализированы. Из 16 человек в стационаре находятся на сегодняшний день 11 человек. Из них трое в тяжелом состоянии, остальные – в средней тяжести состоянии. Пять человек находятся на амбулаторном лечении", - сказал Теряев.

https://ria.ru/20240513/kurenkov-1945635014.html

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в доме в нижнем тагиле, происшествия