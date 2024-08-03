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Число пострадавших при обрушении подъездов в Нижнем Тагиле достигло 26 - РИА Новости, 03.08.2024
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08:52 03.08.2024 (обновлено: 09:05 03.08.2024)
https://ria.ru/20240803/tagil-1963823478.html
Число пострадавших при обрушении подъездов в Нижнем Тагиле достигло 26
Число пострадавших при обрушении подъездов в Нижнем Тагиле достигло 26 - РИА Новости, 03.08.2024
Число пострадавших при обрушении подъездов в Нижнем Тагиле достигло 26
Общее число пострадавших при обрушении подъездов в Нижнем Тагиле составило 26, из них 10 погибли, трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, сообщил... РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T08:52
2024-08-03T09:05
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв газа в доме в нижнем тагиле
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 авг – РИА Новости. Общее число пострадавших при обрушении подъездов в Нижнем Тагиле составило 26, из них 10 погибли, трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, сообщил начальник свердловского главка МЧС Виктор Теряев на заседании комиссии по ликвидации чрезвычайной ситуации в Нижнем Тагиле. Видео опубликовано аппаратом полпредства."Из 26 человек пострадавших, к сожалению, 10 погибли, 16 человек госпитализированы. Из 16 человек в стационаре находятся на сегодняшний день 11 человек. Из них трое в тяжелом состоянии, остальные – в средней тяжести состоянии. Пять человек находятся на амбулаторном лечении", - сказал Теряев.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в доме в нижнем тагиле, происшествия
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Взрыв газа в доме в Нижнем Тагиле, Происшествия
Число пострадавших при обрушении подъездов в Нижнем Тагиле достигло 26

Трое из 26 пострадавших при ЧП в Нижнем Тагиле находятся в тяжелом состоянии

© Фото : Главное управление МЧС России по Свердловской областиПоисково-спасательные работы на месте обрушения жилого дома в Нижнем Тагиле
Поисково-спасательные работы на месте обрушения жилого дома в Нижнем Тагиле - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
© Фото : Главное управление МЧС России по Свердловской области
Поисково-спасательные работы на месте обрушения жилого дома в Нижнем Тагиле
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 авг – РИА Новости. Общее число пострадавших при обрушении подъездов в Нижнем Тагиле составило 26, из них 10 погибли, трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, сообщил начальник свердловского главка МЧС Виктор Теряев на заседании комиссии по ликвидации чрезвычайной ситуации в Нижнем Тагиле. Видео опубликовано аппаратом полпредства.
«
"Из 26 человек пострадавших, к сожалению, 10 погибли, 16 человек госпитализированы. Из 16 человек в стационаре находятся на сегодняшний день 11 человек. Из них трое в тяжелом состоянии, остальные – в средней тяжести состоянии. Пять человек находятся на амбулаторном лечении", - сказал Теряев.
Спасатель МЧС РФ на месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Взрыв газа в доме в Нижнем ТагилеПроисшествия
 
 
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