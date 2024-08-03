https://ria.ru/20240803/sudno-1963910205.html

Британские ВМС сообщили о нападении на судно в Аденском заливе

Британские ВМС сообщили о нападении на судно в Аденском заливе - РИА Новости, 03.08.2024

Британские ВМС сообщили о нападении на судно в Аденском заливе

Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС сообщило о нападении на судно в Аденском заливе. РИА Новости, 03.08.2024

2024-08-03T21:48

2024-08-03T21:48

2024-08-03T23:45

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС сообщило о нападении на судно в Аденском заливе. "UKMTO получило сообщение об инциденте в 125 морских милях (около 232 километров - ред.) к востоку от Адена в Йемене", - говорится в сообщении управления в соцсети Х. Инцидент классифицирован как нападение. Власти ведут расследование, уточнили в ведомстве. UKMTO рекомендовало судам проходить в этом районе с осторожностью и сообщать о любой подозрительной активности. Спустя несколько часов управление сообщило о еще одном нападении на то же судно. По информации UKMTO, в судно попала ракета. Первоначальная информация о пожаре на судне не подтвердилась. Все члены экипажа находятся в безопасности.Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее заявило о своей поддержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом они заявили, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак в Красном море некоторые компании решили приостановить перевозки через Красное море.

https://ria.ru/20240112/khusity-1920977839.html

https://ria.ru/20240801/blizhniy_vostok-1963343435.html

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