https://ria.ru/20240803/sudno-1963910205.html
Британские ВМС сообщили о нападении на судно в Аденском заливе
Британские ВМС сообщили о нападении на судно в Аденском заливе - РИА Новости, 03.08.2024
Британские ВМС сообщили о нападении на судно в Аденском заливе
Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС сообщило о нападении на судно в Аденском заливе. РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T21:48
2024-08-03T21:48
2024-08-03T23:45
в мире
красное море
аденский залив
аден
ансар алла
https://cdnn21.img.ria.ru/images/119055/91/1190559186_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_499d08dc0d262921eae18ea688fec947.jpg
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС сообщило о нападении на судно в Аденском заливе. "UKMTO получило сообщение об инциденте в 125 морских милях (около 232 километров - ред.) к востоку от Адена в Йемене", - говорится в сообщении управления в соцсети Х. Инцидент классифицирован как нападение. Власти ведут расследование, уточнили в ведомстве. UKMTO рекомендовало судам проходить в этом районе с осторожностью и сообщать о любой подозрительной активности. Спустя несколько часов управление сообщило о еще одном нападении на то же судно. По информации UKMTO, в судно попала ракета. Первоначальная информация о пожаре на судне не подтвердилась. Все члены экипажа находятся в безопасности.Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее заявило о своей поддержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом они заявили, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак в Красном море некоторые компании решили приостановить перевозки через Красное море.
https://ria.ru/20240112/khusity-1920977839.html
https://ria.ru/20240801/blizhniy_vostok-1963343435.html
красное море
аденский залив
аден
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/119055/91/1190559186_139:0:2362:1667_1920x0_80_0_0_96fe6651fca3897fe321fab4cae419b5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, красное море, аденский залив, аден, ансар алла
В мире, Красное море, Аденский залив, Аден, Ансар Алла
Британские ВМС сообщили о нападении на судно в Аденском заливе
UKMTO сообщило о нападении на судно к востоку от Адена в Йемене