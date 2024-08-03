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СМИ: Моссад нанял агентов для убийства главы политбюро ХАМАС - РИА Новости, 03.08.2024
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05:32 03.08.2024
https://ria.ru/20240803/smi-1963812615.html
СМИ: Моссад нанял агентов для убийства главы политбюро ХАМАС
СМИ: Моссад нанял агентов для убийства главы политбюро ХАМАС - РИА Новости, 03.08.2024
СМИ: Моссад нанял агентов для убийства главы политбюро ХАМАС
Взрывчатку для убийства главы политического бюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании заложили иранские агенты из Корпуса стражей исламской революции... РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T05:32
2024-08-03T05:32
в мире
израиль
иран
тегеран (город)
исмаил хания
али хаменеи
ибрахим раиси
хамас
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Взрывчатку для убийства главы политического бюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании заложили иранские агенты из Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) по заданию разведывательной службы Израиля "Моссад", утверждает газета Telegraph со ссылкой на неназванных сотрудников КСИР. Ранее американские СМИ сообщали, что Хания был убит с помощью взрывного устройства, тайно спрятанного около двух месяцев назад в тегеранском гостевом доме, где он остановился. При этом дом находится под управлением и защитой Корпуса стражей исламской революции. "Разведывательная служба Израиля "Моссад" наняла иранских агентов службы безопасности, чтобы заложить взрывные устройства в трех отдельных комнатах дома, где остановился лидер ХАМАС", - говорится в сообщении издания. Как отмечает газета, в ВС Ирана уверены, что "Моссад" наняла агентов из подразделения Корпуса стражей исламской революции "Ансар аль-Махди", ответственного за обеспечение безопасности высокопоставленных чиновников. В ходе расследования в двух других комнатах дома, где остановился Хания, были обнаружены еще два взрывных устройства. Сообщается, что убийство Хании планировалось еще в мае, когда он находился на похоронах бывшего президента Ирана Ибрахима Раиси. План не удалось осуществить из-за большого количества людей, присутствовавших на похоронах, и высокой вероятности провала. Источники рассказали Telegraph, что для иранских спецслужб убийство главы политбюро ХАМАС "стало унижением и огромной брешью в безопасности", а сейчас внутри КСИР проходят разбирательства, верховный лидер Ирана Али Хаменеи призывает к увольнениям, арестам и казням ответственных за провал сотрудников. По словам сотрудника КСИР, которые приводит газета, для Хаменеи "сейчас более важно разобраться с провалом служб безопасности", чем отомстить Израилю. В среду палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что ему нечего сказать на тему гибели главы политбюро ХАМАС и причастности к этому Израиля. Представители армии Израиля в свою очередь заявили, что "не реагируют на сообщения СМИ" об убийстве Хании. Jerusalem Post писала, что власти Израиля поручили министрам не высказываться об убийстве лидера ХАМАС. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов назвал гибель Хании абсолютно неприемлемым политическим убийством, которое грозит дальнейшей эскалацией в регионе. Вечером в среду New York Times со ссылкой на источники утверждала, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство Хании в Тегеране. Позднее постпред Ирана при ООН Амир Саид Ирвани на заседании СБ заявил, что Тегеран, следуя международному праву, оставляет за собой право на самооборону, чтобы отреагировать на убийство Хании тогда, когда посчитает это необходимым. Он также заявил, что этого убийства не произошло бы без поддержки Израиля со стороны разведки США. Миссия Ирана при ООН также призвала Совбез ввести санкции против Израиля за акты агрессии.
https://ria.ru/20240803/iran-1963805638.html
https://ria.ru/20240803/ssha-1963801901.html
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в мире, израиль, иран, тегеран (город), исмаил хания, али хаменеи, ибрахим раиси, хамас, моссад, корпус стражей исламской революции, убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране
В мире, Израиль, Иран, Тегеран (город), Исмаил Хания, Али Хаменеи, Ибрахим Раиси, ХАМАС, Моссад, Корпус стражей исламской революции, Убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране
СМИ: Моссад нанял агентов для убийства главы политбюро ХАМАС

Telegraph: взрывчатку для убийства главы ХАМАС заложили агенты Моссад в Иране

© AP Photo / Vahid SalemiИсмаил Хания
Исмаил Хания - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
© AP Photo / Vahid Salemi
Исмаил Хания. Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Взрывчатку для убийства главы политического бюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании заложили иранские агенты из Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) по заданию разведывательной службы Израиля "Моссад", утверждает газета Telegraph со ссылкой на неназванных сотрудников КСИР.
Ранее американские СМИ сообщали, что Хания был убит с помощью взрывного устройства, тайно спрятанного около двух месяцев назад в тегеранском гостевом доме, где он остановился. При этом дом находится под управлением и защитой Корпуса стражей исламской революции.
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"Разведывательная служба Израиля "Моссад" наняла иранских агентов службы безопасности, чтобы заложить взрывные устройства в трех отдельных комнатах дома, где остановился лидер ХАМАС", - говорится в сообщении издания.
Как отмечает газета, в ВС Ирана уверены, что "Моссад" наняла агентов из подразделения Корпуса стражей исламской революции "Ансар аль-Махди", ответственного за обеспечение безопасности высокопоставленных чиновников. В ходе расследования в двух других комнатах дома, где остановился Хания, были обнаружены еще два взрывных устройства.
Сообщается, что убийство Хании планировалось еще в мае, когда он находился на похоронах бывшего президента Ирана Ибрахима Раиси. План не удалось осуществить из-за большого количества людей, присутствовавших на похоронах, и высокой вероятности провала.
Источники рассказали Telegraph, что для иранских спецслужб убийство главы политбюро ХАМАС "стало унижением и огромной брешью в безопасности", а сейчас внутри КСИР проходят разбирательства, верховный лидер Ирана Али Хаменеи призывает к увольнениям, арестам и казням ответственных за провал сотрудников.
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По словам сотрудника КСИР, которые приводит газета, для Хаменеи "сейчас более важно разобраться с провалом служб безопасности", чем отомстить Израилю.
В среду палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана.
Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что ему нечего сказать на тему гибели главы политбюро ХАМАС и причастности к этому Израиля. Представители армии Израиля в свою очередь заявили, что "не реагируют на сообщения СМИ" об убийстве Хании. Jerusalem Post писала, что власти Израиля поручили министрам не высказываться об убийстве лидера ХАМАС.
Замглавы МИД РФ Михаил Богданов назвал гибель Хании абсолютно неприемлемым политическим убийством, которое грозит дальнейшей эскалацией в регионе.
Вечером в среду New York Times со ссылкой на источники утверждала, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство Хании в Тегеране. Позднее постпред Ирана при ООН Амир Саид Ирвани на заседании СБ заявил, что Тегеран, следуя международному праву, оставляет за собой право на самооборону, чтобы отреагировать на убийство Хании тогда, когда посчитает это необходимым. Он также заявил, что этого убийства не произошло бы без поддержки Израиля со стороны разведки США. Миссия Ирана при ООН также призвала Совбез ввести санкции против Израиля за акты агрессии.
Лидер ХАМАС Исмаил Хания - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
Экс-глава КСИР пригрозил Израилю ответом за убийство главы политбюро ХАМАС
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В миреИзраильИранТегеран (город)Исмаил ХанияАли ХаменеиИбрахим РаисиХАМАСМоссадКорпус стражей исламской революцииУбийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране
 
 
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