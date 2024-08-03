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Вернувшийся по обмену Селезнев заявил, что в тюрьме в США его чуть не убили - РИА Новости, 03.08.2024
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10:36 03.08.2024 (обновлено: 12:21 03.08.2024)
https://ria.ru/20240803/seleznev-1963834851.html
Вернувшийся по обмену Селезнев заявил, что в тюрьме в США его чуть не убили
Вернувшийся по обмену Селезнев заявил, что в тюрьме в США его чуть не убили - РИА Новости, 03.08.2024
Вернувшийся по обмену Селезнев заявил, что в тюрьме в США его чуть не убили
Один из вернувшихся по обмену россиян Роман Селезнев рассказал в эфире "Первого канала", что его дважды чуть не убили в американской тюрьме, которых за почти... РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T10:36
2024-08-03T12:21
сша
в мире
роман селезнев
россия
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Один из вернувшихся по обмену россиян Роман Селезнев рассказал в эфире "Первого канала", что его дважды чуть не убили в американской тюрьме, которых за почти десять лет он сменил несколько."Привезли, обращались очень плохо. Изначально посадили в карцер &lt;…&gt; Пару случаев было, когда меня чуть не убили", — сказал Селезнев.По его словам, условия в камерах были плохие, в том числе со стороны администраций учреждений. Селезнев пояснил, что его будили каждые два часа, заставляя отмечаться. Он подчеркнул, что до сих пор не верит, что вернулся домой."Всегда боюсь проснуться и быть опять в камере", — заключил Селезнев.Селезнева в 2014 году американские спецслужбы похитили на Мальдивах. В США его приговорили к 27 годам за кибермошенничество.Обмен заключеннымиВечером 2 августа состоялся крупнейший за последние годы обмен заключенными между Россией и странами Запада. Помимо Селезнева, на родину вернулись еще семь россиян: Многим из них вменялось сотрудничество с российской разведкой, рассказал заслуживающий доверия источник РИА Новости в одном из компетентных ведомств, но в большинстве случаев их вину так и не удалось доказать. Никто из россиян ни в суде, ни уже в тюрьме вину не признал. При обмене из России выехали трое американцев — Эван Гершкович, Пол Уилан и Алсу Курмашева, а также обладатель американского вида на жительство Владимир Кара-Мурза* и несколько россиян. Перед тем всех их помиловал президент Владимир Путин. Как отметил источник РИА Новости, на Западе проявили интерес к россиянам, которых представляли как оппозицию. Такое внимание к ним понятно и объяснимо, они были на связи с кураторами из западных спецслужб и работали на оппонентов, заключил собеседник агентства.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
https://ria.ru/20240801/operatsiya-1963549019.html
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сша, в мире, роман селезнев, россия
США, В мире, Роман Селезнев, Россия
Вернувшийся по обмену Селезнев заявил, что в тюрьме в США его чуть не убили

Селезнев заявил, что его сажали в карцер и пару раз чуть не убили в тюрьме в США

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкОсвобожденные в Турции россияне в аэропорту в Москве
Освобожденные в Турции россияне в аэропорту в Москве - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Освобожденные в Турции россияне в аэропорту в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Один из вернувшихся по обмену россиян Роман Селезнев рассказал в эфире "Первого канала", что его дважды чуть не убили в американской тюрьме, которых за почти десять лет он сменил несколько.
"Привезли, обращались очень плохо. Изначально посадили в карцер <…> Пару случаев было, когда меня чуть не убили", — сказал Селезнев.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
Своих не бросаем: завершена историческая операция по освобождению россиян
1 августа, 21:34
По его словам, условия в камерах были плохие, в том числе со стороны администраций учреждений. Селезнев пояснил, что его будили каждые два часа, заставляя отмечаться.
Он подчеркнул, что до сих пор не верит, что вернулся домой.
"Всегда боюсь проснуться и быть опять в камере", — заключил Селезнев.
Селезнева в 2014 году американские спецслужбы похитили на Мальдивах. В США его приговорили к 27 годам за кибермошенничество.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
Америка сделает с Германией то, что не захотела Россия
08:00

Обмен заключенными

Вечером 2 августа состоялся крупнейший за последние годы обмен заключенными между Россией и странами Запада. Помимо Селезнева, на родину вернулись еще семь россиян:
  • Вадим Соколов (Красиков), приговоренный к пожизненному заключению в Германии по делу об убийстве Зелимхана Хангошвили, активного участника бандподполья на Северном Кавказе;
  • Владислав Клюшин, обвинявшийся в США в инсайдерской торговле ценными бумагами;
  • Артем и Анна Дульцевы, осужденные за шпионаж в Словении;
  • Павел Рубцов, задержанный в Польше по обвинению в шпионаже;
  • Вадим Конощёнок, выданный в США Эстонией и обвинявшийся в сговоре с целью обхода санкций;
  • Михаил Микушин, задержанный в Норвегии по обвинению в незаконной разведке и сборе данных.
Многим из них вменялось сотрудничество с российской разведкой, рассказал заслуживающий доверия источник РИА Новости в одном из компетентных ведомств, но в большинстве случаев их вину так и не удалось доказать. Никто из россиян ни в суде, ни уже в тюрьме вину не признал.
При обмене из России выехали трое американцев — Эван Гершкович, Пол Уилан и Алсу Курмашева, а также обладатель американского вида на жительство Владимир Кара-Мурза* и несколько россиян. Перед тем всех их помиловал президент Владимир Путин. Как отметил источник РИА Новости, на Западе проявили интерес к россиянам, которых представляли как оппозицию. Такое внимание к ним понятно и объяснимо, они были на связи с кураторами из западных спецслужб и работали на оппонентов, заключил собеседник агентства.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
Историческая операция: Россия и Запад провели обмен заключенными
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

В аэропорту Москвы прилетевших по обмену россиян встретил лично Владимир Путин. Президент заявил, что те, кто имеет отношение к военной службе, будут представлены к госнаградам.

Президент РФ Владимир Путин встречает в аэропорту Внуково граждан России, которые были освобождены в результате обмена

В аэропорту Москвы прилетевших по обмену россиян встретил лично Владимир Путин. Президент заявил, что те, кто имеет отношение к военной службе, будут представлены к госнаградам.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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1 из 10
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

В Россию вернулись восемь заключенных, содержавшихся в тюрьмах разных стран, а также двое детей.

Освобожденные в Турции россияне в аэропорту в Москве. 1 августа в Анкаре состоялся обмен 26 заключенными, содержавшимися в тюрьмах в семи разных странах (США, ФРГ, Польши, Словении, Норвегии, России и Белоруссии)

В Россию вернулись восемь заключенных, содержавшихся в тюрьмах разных стран, а также двое детей.

© РИА Новости / POOL
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2 из 10
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Как заявил источник в одном из компетентных ведомств, некоторых из вернувшихся в Москву заключенных обвиняли в сотрудничестве с российской разведкой, но их вина не была доказана.

Президент РФ Владимир Путин встречает в аэропорту Внуково граждан России, которые были освобождены в результате обмена

Как заявил источник в одном из компетентных ведомств, некоторых из вернувшихся в Москву заключенных обвиняли в сотрудничестве с российской разведкой, но их вина не была доказана.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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3 из 10
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя обмен, назвала его битвой самообладаний заключенных, политических властей и спецслужб. "По всем показателям наши лучшие", — подчеркнула Захарова.

Освобожденные в Турции россияне в аэропорту в Москве

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя обмен, назвала его битвой самообладаний заключенных, политических властей и спецслужб. "По всем показателям наши лучшие", — подчеркнула Захарова.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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4 из 10
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Среди отправленных в Россию — семейная пара Артем и Анна Дульцевы с детьми, Вадим Красиков, Павел Рубцов, Михаил Микушин, Роман Селезнев, Владислав Клюшин, Вадим Конощенок.

 Президент РФ Владимир Путин встречает в аэропорту Внуково граждан России, которые были освобождены в результате обмена

Среди отправленных в Россию — семейная пара Артем и Анна Дульцевы с детьми, Вадим Красиков, Павел Рубцов, Михаил Микушин, Роман Селезнев, Владислав Клюшин, Вадим Конощенок.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
5 из 10
© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ | Перейти в медиабанк

Всего в Анкаре обменяли 26 заключенных, 13 из них улетели в Германию, трое — в США.

Обмен 26 заключенными, содержавшимися в тюрьмах в семи разных странах (США, ФРГ, Польши, Словении, Норвегии, России и Белоруссии), в аэропорту Анкары

Всего в Анкаре обменяли 26 заключенных, 13 из них улетели в Германию, трое — в США.

© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
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6 из 10
© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ | Перейти в медиабанк

Корреспондент московского бюро Wall Street Journal Эван Гершкович, обвиненный в России в шпионаже в интересах правительства США, в аэропорту Москвы в сопровождении сотрудника спецслужб идет к самолету для вылета в Анкару.

Корреспондент московского бюро Wall Street Journal Эван Гершкович, обвиненный в России в шпионаже в интересах правительства США, в аэропорту Москвы идет к самолету для вылета в Анкару

Корреспондент московского бюро Wall Street Journal Эван Гершкович, обвиненный в России в шпионаже в интересах правительства США, в аэропорту Москвы в сопровождении сотрудника спецслужб идет к самолету для вылета в Анкару.

© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
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7 из 10
© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ | Перейти в медиабанк

Владимир Путин подписал указы о помиловании Пола Уилана, Кевина Лика, Эвана Гершковича, Демури Воронина, Владимира Кара-Мурзы*, Алсу Курмашевой, Лилии Чанышевой, Вадима Останина, Ксении Фадеевой, Александры Скочиленко, Ильи Яшина*, Андрея Пивоварова, Олега Орлова*.

Обмен 26 заключенными, содержавшимися в тюрьмах в семи разных странах (США, ФРГ, Польши, Словении, Норвегии, России и Белоруссии), в аэропорту Анкары

Владимир Путин подписал указы о помиловании Пола Уилана, Кевина Лика, Эвана Гершковича, Демури Воронина, Владимира Кара-Мурзы*, Алсу Курмашевой, Лилии Чанышевой, Вадима Останина, Ксении Фадеевой, Александры Скочиленко, Ильи Яшина*, Андрея Пивоварова, Олега Орлова*.

© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
Перейти в медиабанк
8 из 10
© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ | Перейти в медиабанк

Как сообщили в Кремле, переговоры по этому сложному обмену велись по линии ФСБ и ЦРУ, и вся их "внутренняя кухня" не может быть обнародована.

Обмен 26 заключенными, содержавшимися в тюрьмах в семи разных странах (США, ФРГ, Польши, Словении, Норвегии, России и Белоруссии), в аэропорту Анкары

Как сообщили в Кремле, переговоры по этому сложному обмену велись по линии ФСБ и ЦРУ, и вся их "внутренняя кухня" не может быть обнародована.

© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
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9 из 10
© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ | Перейти в медиабанк

На фото справа налево: Эван Гершкович и гражданин Германии Рико Кригер.

Свердловский областной суд приговорил Гершковича по делу о шпионаже к 16 годам колонии строгого режима.

Кригер был приговорен к смертной казни в Белоруссии за работу на СБУ.

Корреспондент московского бюро Wall Street Journal Эван Гершкович, обвиненный в России в шпионаже в интересах правительства США, и гражданин Германии Рико Кригер, помилованный после приговора к смертной казни в Белоруссии за работу на СБУ, в самолете в аэропорту Москвы перед вылетом в Анкару

На фото справа налево: Эван Гершкович и гражданин Германии Рико Кригер.

Свердловский областной суд приговорил Гершковича по делу о шпионаже к 16 годам колонии строгого режима.

Кригер был приговорен к смертной казни в Белоруссии за работу на СБУ.

© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
Перейти в медиабанк
10 из 10

В аэропорту Москвы прилетевших по обмену россиян встретил лично Владимир Путин. Президент заявил, что те, кто имеет отношение к военной службе, будут представлены к госнаградам.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
1 из 10

В Россию вернулись восемь заключенных, содержавшихся в тюрьмах разных стран, а также двое детей.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
2 из 10

Как заявил источник в одном из компетентных ведомств, некоторых из вернувшихся в Москву заключенных обвиняли в сотрудничестве с российской разведкой, но их вина не была доказана.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
3 из 10

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя обмен, назвала его битвой самообладаний заключенных, политических властей и спецслужб. "По всем показателям наши лучшие", — подчеркнула Захарова.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
4 из 10

Среди отправленных в Россию — семейная пара Артем и Анна Дульцевы с детьми, Вадим Красиков, Павел Рубцов, Михаил Микушин, Роман Селезнев, Владислав Клюшин, Вадим Конощенок.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
5 из 10

Всего в Анкаре обменяли 26 заключенных, 13 из них улетели в Германию, трое — в США.

© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
Перейти в медиабанк
6 из 10

Корреспондент московского бюро Wall Street Journal Эван Гершкович, обвиненный в России в шпионаже в интересах правительства США, в аэропорту Москвы в сопровождении сотрудника спецслужб идет к самолету для вылета в Анкару.

© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
Перейти в медиабанк
7 из 10

Владимир Путин подписал указы о помиловании Пола Уилана, Кевина Лика, Эвана Гершковича, Демури Воронина, Владимира Кара-Мурзы*, Алсу Курмашевой, Лилии Чанышевой, Вадима Останина, Ксении Фадеевой, Александры Скочиленко, Ильи Яшина*, Андрея Пивоварова, Олега Орлова*.

© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
Перейти в медиабанк
8 из 10

Как сообщили в Кремле, переговоры по этому сложному обмену велись по линии ФСБ и ЦРУ, и вся их "внутренняя кухня" не может быть обнародована.

© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
Перейти в медиабанк
9 из 10

На фото справа налево: Эван Гершкович и гражданин Германии Рико Кригер.

Свердловский областной суд приговорил Гершковича по делу о шпионаже к 16 годам колонии строгого режима.

Кригер был приговорен к смертной казни в Белоруссии за работу на СБУ.

© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
Перейти в медиабанк
10 из 10
 
СШАВ миреРоман СелезневРоссия
 
 
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