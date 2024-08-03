https://ria.ru/20240803/seleznev-1963834851.html

Вернувшийся по обмену Селезнев заявил, что в тюрьме в США его чуть не убили

Вернувшийся по обмену Селезнев заявил, что в тюрьме в США его чуть не убили - РИА Новости, 03.08.2024

Вернувшийся по обмену Селезнев заявил, что в тюрьме в США его чуть не убили

Один из вернувшихся по обмену россиян Роман Селезнев рассказал в эфире "Первого канала", что его дважды чуть не убили в американской тюрьме, которых за почти... РИА Новости, 03.08.2024

2024-08-03T10:36

2024-08-03T10:36

2024-08-03T12:21

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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Один из вернувшихся по обмену россиян Роман Селезнев рассказал в эфире "Первого канала", что его дважды чуть не убили в американской тюрьме, которых за почти десять лет он сменил несколько."Привезли, обращались очень плохо. Изначально посадили в карцер <…> Пару случаев было, когда меня чуть не убили", — сказал Селезнев.По его словам, условия в камерах были плохие, в том числе со стороны администраций учреждений. Селезнев пояснил, что его будили каждые два часа, заставляя отмечаться. Он подчеркнул, что до сих пор не верит, что вернулся домой."Всегда боюсь проснуться и быть опять в камере", — заключил Селезнев.Селезнева в 2014 году американские спецслужбы похитили на Мальдивах. В США его приговорили к 27 годам за кибермошенничество.Обмен заключеннымиВечером 2 августа состоялся крупнейший за последние годы обмен заключенными между Россией и странами Запада. Помимо Селезнева, на родину вернулись еще семь россиян: Многим из них вменялось сотрудничество с российской разведкой, рассказал заслуживающий доверия источник РИА Новости в одном из компетентных ведомств, но в большинстве случаев их вину так и не удалось доказать. Никто из россиян ни в суде, ни уже в тюрьме вину не признал. При обмене из России выехали трое американцев — Эван Гершкович, Пол Уилан и Алсу Курмашева, а также обладатель американского вида на жительство Владимир Кара-Мурза* и несколько россиян. Перед тем всех их помиловал президент Владимир Путин. Как отметил источник РИА Новости, на Западе проявили интерес к россиянам, которых представляли как оппозицию. Такое внимание к ним понятно и объяснимо, они были на связи с кураторами из западных спецслужб и работали на оппонентов, заключил собеседник агентства.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

https://ria.ru/20240801/operatsiya-1963549019.html

https://ria.ru/20240803/germaniya-1963771530.html

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сша, в мире, роман селезнев, россия