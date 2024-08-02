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Историческая операция: Россия и Запад провели обмен заключенными - РИА Новости, 02.08.2024
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15:01 02.08.2024
https://ria.ru/20240802/obmen-1963612154.html
Историческая операция: Россия и Запад провели обмен заключенными
Историческая операция: Россия и Запад провели обмен заключенными - РИА Новости, 02.08.2024
Историческая операция: Россия и Запад провели обмен заключенными
Крупнейший за последние годы обмен заключенными между Россией и рядом стран Запада прошел в Анкаре. Всего обменяли 26 человек. Подробности операции — в... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T15:01
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фото
владимир путин
мария захарова
эван гершкович
анкара (провинция)
москва
россия
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Крупнейший за последние годы обмен заключенными между Россией и рядом стран Запада прошел в Анкаре. Всего обменяли 26 человек. Подробности операции — в фотоленте Ria.ru.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
анкара (провинция)
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россия
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фото, фото, владимир путин, мария захарова, эван гершкович, анкара (провинция), москва, россия, обмен заключенными между россией и западом
Фото, Владимир Путин, Мария Захарова, Эван Гершкович, Анкара (провинция), Москва, Россия, Обмен заключенными между Россией и Западом

Историческая операция: Россия и Запад провели обмен заключенными

Читать ria.ru в
Крупнейший за последние годы обмен заключенными между Россией и рядом стран Запада прошел в Анкаре. Всего обменяли 26 человек. Подробности операции — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

В аэропорту Москвы прилетевших по обмену россиян встретил лично Владимир Путин. Президент заявил, что те, кто имеет отношение к военной службе, будут представлены к госнаградам.

Президент РФ Владимир Путин встречает в аэропорту Внуково граждан России, которые были освобождены в результате обмена

В аэропорту Москвы прилетевших по обмену россиян встретил лично Владимир Путин. Президент заявил, что те, кто имеет отношение к военной службе, будут представлены к госнаградам.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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1 из 10
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

В Россию вернулись восемь заключенных, содержавшихся в тюрьмах разных стран, а также двое детей.

Освобожденные в Турции россияне в аэропорту в Москве. 1 августа в Анкаре состоялся обмен 26 заключенными, содержавшимися в тюрьмах в семи разных странах (США, ФРГ, Польши, Словении, Норвегии, России и Белоруссии)

В Россию вернулись восемь заключенных, содержавшихся в тюрьмах разных стран, а также двое детей.

© РИА Новости / POOL
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2 из 10
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Как заявил источник в одном из компетентных ведомств, некоторых из вернувшихся в Москву заключенных обвиняли в сотрудничестве с российской разведкой, но их вина не была доказана.

Президент РФ Владимир Путин встречает в аэропорту Внуково граждан России, которые были освобождены в результате обмена

Как заявил источник в одном из компетентных ведомств, некоторых из вернувшихся в Москву заключенных обвиняли в сотрудничестве с российской разведкой, но их вина не была доказана.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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3 из 10
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя обмен, назвала его битвой самообладаний заключенных, политических властей и спецслужб. "По всем показателям наши лучшие", — подчеркнула Захарова.

Освобожденные в Турции россияне в аэропорту в Москве

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя обмен, назвала его битвой самообладаний заключенных, политических властей и спецслужб. "По всем показателям наши лучшие", — подчеркнула Захарова.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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4 из 10
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Среди отправленных в Россию — семейная пара Артем и Анна Дульцевы с детьми, Вадим Красиков, Павел Рубцов, Михаил Микушин, Роман Селезнев, Владислав Клюшин, Вадим Конощенок.

 Президент РФ Владимир Путин встречает в аэропорту Внуково граждан России, которые были освобождены в результате обмена

Среди отправленных в Россию — семейная пара Артем и Анна Дульцевы с детьми, Вадим Красиков, Павел Рубцов, Михаил Микушин, Роман Селезнев, Владислав Клюшин, Вадим Конощенок.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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5 из 10
© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ | Перейти в медиабанк

Всего в Анкаре обменяли 26 заключенных, 13 из них улетели в Германию, трое — в США.

Обмен 26 заключенными, содержавшимися в тюрьмах в семи разных странах (США, ФРГ, Польши, Словении, Норвегии, России и Белоруссии), в аэропорту Анкары

Всего в Анкаре обменяли 26 заключенных, 13 из них улетели в Германию, трое — в США.

© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
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6 из 10
© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ | Перейти в медиабанк

Корреспондент московского бюро Wall Street Journal Эван Гершкович, обвиненный в России в шпионаже в интересах правительства США, в аэропорту Москвы в сопровождении сотрудника спецслужб идет к самолету для вылета в Анкару.

Корреспондент московского бюро Wall Street Journal Эван Гершкович, обвиненный в России в шпионаже в интересах правительства США, в аэропорту Москвы идет к самолету для вылета в Анкару

Корреспондент московского бюро Wall Street Journal Эван Гершкович, обвиненный в России в шпионаже в интересах правительства США, в аэропорту Москвы в сопровождении сотрудника спецслужб идет к самолету для вылета в Анкару.

© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
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7 из 10
© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ | Перейти в медиабанк

Владимир Путин подписал указы о помиловании Пола Уилана, Кевина Лика, Эвана Гершковича, Демури Воронина, Владимира Кара-Мурзы*, Алсу Курмашевой, Лилии Чанышевой, Вадима Останина, Ксении Фадеевой, Александры Скочиленко, Ильи Яшина*, Андрея Пивоварова, Олега Орлова*.

Обмен 26 заключенными, содержавшимися в тюрьмах в семи разных странах (США, ФРГ, Польши, Словении, Норвегии, России и Белоруссии), в аэропорту Анкары

Владимир Путин подписал указы о помиловании Пола Уилана, Кевина Лика, Эвана Гершковича, Демури Воронина, Владимира Кара-Мурзы*, Алсу Курмашевой, Лилии Чанышевой, Вадима Останина, Ксении Фадеевой, Александры Скочиленко, Ильи Яшина*, Андрея Пивоварова, Олега Орлова*.

© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
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8 из 10
© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ | Перейти в медиабанк

Как сообщили в Кремле, переговоры по этому сложному обмену велись по линии ФСБ и ЦРУ, и вся их "внутренняя кухня" не может быть обнародована.

Обмен 26 заключенными, содержавшимися в тюрьмах в семи разных странах (США, ФРГ, Польши, Словении, Норвегии, России и Белоруссии), в аэропорту Анкары

Как сообщили в Кремле, переговоры по этому сложному обмену велись по линии ФСБ и ЦРУ, и вся их "внутренняя кухня" не может быть обнародована.

© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
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9 из 10
© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ | Перейти в медиабанк

На фото справа налево: Эван Гершкович и гражданин Германии Рико Кригер.

Свердловский областной суд приговорил Гершковича по делу о шпионаже к 16 годам колонии строгого режима.

Кригер был приговорен к смертной казни в Белоруссии за работу на СБУ.

Корреспондент московского бюро Wall Street Journal Эван Гершкович, обвиненный в России в шпионаже в интересах правительства США, и гражданин Германии Рико Кригер, помилованный после приговора к смертной казни в Белоруссии за работу на СБУ, в самолете в аэропорту Москвы перед вылетом в Анкару

На фото справа налево: Эван Гершкович и гражданин Германии Рико Кригер.

Свердловский областной суд приговорил Гершковича по делу о шпионаже к 16 годам колонии строгого режима.

Кригер был приговорен к смертной казни в Белоруссии за работу на СБУ.

© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
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10 из 10
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
 
ФотоВладимир ПутинМария ЗахароваЭван ГершковичАнкара (провинция)МоскваРоссияОбмен заключенными между Россией и Западом
 
 
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