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Историческая операция: Россия и Запад провели обмен заключенными

Историческая операция: Россия и Запад провели обмен заключенными - РИА Новости, 02.08.2024

Историческая операция: Россия и Запад провели обмен заключенными

Крупнейший за последние годы обмен заключенными между Россией и рядом стран Запада прошел в Анкаре. Всего обменяли 26 человек. Подробности операции — в... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T15:01

2024-08-02T15:01

2024-08-02T15:01

фото

владимир путин

мария захарова

эван гершкович

анкара (провинция)

москва

россия

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Крупнейший за последние годы обмен заключенными между Россией и рядом стран Запада прошел в Анкаре. Всего обменяли 26 человек. Подробности операции — в фотоленте Ria.ru.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

анкара (провинция)

москва

россия

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2024

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