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Первого фигуранта по делу сенатора Савельева арестовали в марте - РИА Новости, 04.08.2024
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23:00 03.08.2024 (обновлено: 01:26 04.08.2024)
https://ria.ru/20240803/savelev-1963916080.html
Первого фигуранта по делу сенатора Савельева арестовали в марте
Первого фигуранта по делу сенатора Савельева арестовали в марте - РИА Новости, 04.08.2024
Первого фигуранта по делу сенатора Савельева арестовали в марте
Замоскворецкий суд Москвы еще в марте арестовал первого фигуранта по делу сенатора Дмитрия Савельева, следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА... РИА Новости, 04.08.2024
2024-08-03T23:00
2024-08-04T01:26
дмитрий савельев
тульская область
происшествия
совет федерации рф
госдума рф
игорь краснов
вячеслав тимченко
дело сенатора савельева
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы еще в марте арестовал первого фигуранта по делу сенатора Дмитрия Савельева, следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Из документов следует, что речь идет об организации убийства бизнесмена Сергея Ионова. Уголовное дело возбудили 19 марта, а уже 21 марта суд арестовал первого фигуранта — Юрия Нефедова."Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 19 мая", — говорится в документах.Позднее это решение признали законным, а меру пресечения продлили.Нефедов — ветеран боевых действий в Афганистане, имеет множественные государственные награды за службу.В материалах также указывается, что у следствия есть как минимум десять свидетелей по этому делу. Таким образом, обвиняемыми по нему проходят сам Савельев, Нефедов и, как писал "Коммерсант", родственник последнего по фамилии Дюков.Дело сенатора СавельеваНакануне генпрокурор Игорь Краснов обратился к Совету Федерации с представлением о лишении неприкосновенности Савельева из-за установления его причастности к организации убийства. Верхняя палата парламента дала согласие. Как сообщил глава комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко, Савельева попросили покинуть зал заседаний, на выходе его задержали сотрудники правоохранительных органов.По данным следствия, в августе 2023 года подозреваемый поручил своему знакомому устранить предпринимателя, к которому испытывал неприязнь. Об этом стало известно силовым структурам, для изобличения преступников они организовали инсценировку убийства. После получения информации о "ликвидации" бизнесмена Савельев передал соучастнику вознаграждение. Басманный суд Москвы сенатора до 2 октября. Ему грозит до десяти лет тюрьмы по делу об организации приготовления убийства. Сенатору назначили проверку на вменяемость.Савельев стал членом Совета Федерации от Тульской области в 2016 году. До этого он был депутатом шестого созыва Госдумы. До ноября 2023-го входил в комитет Совфеда по бюджету и финансовым рынкам, а затем — в комитет по экономической политике.
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Реакция Савельева на решение суда о его аресте
Реакция Савельева на решение суда о его аресте. Кадры публикует столичная судебная пресс-служба.
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дмитрий савельев, тульская область, происшествия, совет федерации рф, госдума рф, игорь краснов, вячеслав тимченко, дело сенатора савельева
Дмитрий Савельев, Тульская область, Происшествия, Совет Федерации РФ, Госдума РФ, Игорь Краснов, Вячеслав Тимченко, Дело сенатора Савельева
Первого фигуранта по делу сенатора Савельева арестовали в марте

Первого фигуранта по делу сенатора Савельева арестовали в марте 2024 года

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкСенатор Совета федерации Дмитрий Савельев в Басманном суде Москвы
Сенатор Совета федерации Дмитрий Савельев в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Сенатор Совета федерации Дмитрий Савельев в Басманном суде Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы еще в марте арестовал первого фигуранта по делу сенатора Дмитрия Савельева, следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Из документов следует, что речь идет об организации убийства бизнесмена Сергея Ионова. Уголовное дело возбудили 19 марта, а уже 21 марта суд арестовал первого фигуранта — Юрия Нефедова.
Дмитрий Савельев - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
"Жил на две страны". Чем известен задержанный сенатор Савельев
2 августа, 17:57
"Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 19 мая", — говорится в документах.
Позднее это решение признали законным, а меру пресечения продлили.
Сенатор Совета Федерации РФ Дмитрий Савельев в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
Эксперт оценил перспективы дела Савельева
Вчера, 17:30
Нефедов — ветеран боевых действий в Афганистане, имеет множественные государственные награды за службу.

Савельев также служил в Афганистане, в 345-м гвардейском парашютно-десантном полку. Он имеет несколько госнаград, а также две медали "За отвагу" 1988 и 1989 годов.

В материалах также указывается, что у следствия есть как минимум десять свидетелей по этому делу. Таким образом, обвиняемыми по нему проходят сам Савельев, Нефедов и, как писал "Коммерсант", родственник последнего по фамилии Дюков.
Сенатор Совета Федерации РФ Дмитрий Савельев Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
Сенатор Савельев проходил свидетелем по делу о растрате
Вчера, 03:59

Дело сенатора Савельева

Накануне генпрокурор Игорь Краснов обратился к Совету Федерации с представлением о лишении неприкосновенности Савельева из-за установления его причастности к организации убийства. Верхняя палата парламента дала согласие. Как сообщил глава комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко, Савельева попросили покинуть зал заседаний, на выходе его задержали сотрудники правоохранительных органов.
По данным следствия, в августе 2023 года подозреваемый поручил своему знакомому устранить предпринимателя, к которому испытывал неприязнь. Об этом стало известно силовым структурам, для изобличения преступников они организовали инсценировку убийства. После получения информации о "ликвидации" бизнесмена Савельев передал соучастнику вознаграждение.
Басманный суд Москвы сенатора до 2 октября. Ему грозит до десяти лет тюрьмы по делу об организации приготовления убийства. Сенатору назначили проверку на вменяемость.
Савельев стал членом Совета Федерации от Тульской области в 2016 году. До этого он был депутатом шестого созыва Госдумы. До ноября 2023-го входил в комитет Совфеда по бюджету и финансовым рынкам, а затем — в комитет по экономической политике.
Член Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Дмитрий Савельев - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
Случаи лишения неприкосновенности сенаторов и депутатов Госдумы
2 августа, 16:10
 
Дмитрий СавельевТульская областьПроисшествияСовет Федерации РФГосдума РФИгорь КрасновВячеслав ТимченкоДело сенатора Савельева
 
 
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