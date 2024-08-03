https://ria.ru/20240803/savelev-1963916080.html

Первого фигуранта по делу сенатора Савельева арестовали в марте

Первого фигуранта по делу сенатора Савельева арестовали в марте - РИА Новости, 04.08.2024

Первого фигуранта по делу сенатора Савельева арестовали в марте

Замоскворецкий суд Москвы еще в марте арестовал первого фигуранта по делу сенатора Дмитрия Савельева, следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА... РИА Новости, 04.08.2024

2024-08-03T23:00

2024-08-03T23:00

2024-08-04T01:26

дмитрий савельев

тульская область

происшествия

совет федерации рф

госдума рф

игорь краснов

вячеслав тимченко

дело сенатора савельева

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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы еще в марте арестовал первого фигуранта по делу сенатора Дмитрия Савельева, следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Из документов следует, что речь идет об организации убийства бизнесмена Сергея Ионова. Уголовное дело возбудили 19 марта, а уже 21 марта суд арестовал первого фигуранта — Юрия Нефедова."Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 19 мая", — говорится в документах.Позднее это решение признали законным, а меру пресечения продлили.Нефедов — ветеран боевых действий в Афганистане, имеет множественные государственные награды за службу.В материалах также указывается, что у следствия есть как минимум десять свидетелей по этому делу. Таким образом, обвиняемыми по нему проходят сам Савельев, Нефедов и, как писал "Коммерсант", родственник последнего по фамилии Дюков.Дело сенатора СавельеваНакануне генпрокурор Игорь Краснов обратился к Совету Федерации с представлением о лишении неприкосновенности Савельева из-за установления его причастности к организации убийства. Верхняя палата парламента дала согласие. Как сообщил глава комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко, Савельева попросили покинуть зал заседаний, на выходе его задержали сотрудники правоохранительных органов.По данным следствия, в августе 2023 года подозреваемый поручил своему знакомому устранить предпринимателя, к которому испытывал неприязнь. Об этом стало известно силовым структурам, для изобличения преступников они организовали инсценировку убийства. После получения информации о "ликвидации" бизнесмена Савельев передал соучастнику вознаграждение. Басманный суд Москвы сенатора до 2 октября. Ему грозит до десяти лет тюрьмы по делу об организации приготовления убийства. Сенатору назначили проверку на вменяемость.Савельев стал членом Совета Федерации от Тульской области в 2016 году. До этого он был депутатом шестого созыва Госдумы. До ноября 2023-го входил в комитет Совфеда по бюджету и финансовым рынкам, а затем — в комитет по экономической политике.

https://ria.ru/20240802/savelev-1963738301.html

https://ria.ru/20240803/savelev-1963879267.html

https://ria.ru/20240803/savelev-1963809121.html

https://ria.ru/20240802/neprikosnovennost-1963718480.html

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Реакция Савельева на решение суда о его аресте Реакция Савельева на решение суда о его аресте. Кадры публикует столичная судебная пресс-служба. 2024-08-03T23:00 true PT0M29S

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дмитрий савельев, тульская область, происшествия, совет федерации рф, госдума рф, игорь краснов, вячеслав тимченко, дело сенатора савельева