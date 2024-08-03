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Сенатор Савельев проходил свидетелем по делу о растрате

Сенатор Савельев проходил свидетелем по делу о растрате - РИА Новости, 03.08.2024

Сенатор Савельев проходил свидетелем по делу о растрате

Сенатор Дмитрий Савельев давал показания в качестве свидетеля по делу Сергея Ионова о растрате 1,6 миллиона рублей, Ионов был в 2018 году советником... РИА Новости, 03.08.2024

2024-08-03T03:59

2024-08-03T03:59

2024-08-03T03:59

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Сенатор Дмитрий Савельев давал показания в качестве свидетеля по делу Сергея Ионова о растрате 1,6 миллиона рублей, Ионов был в 2018 году советником гендиректора "Оптомониторинг", где сенатор являлся соучредителем, следует из материалов дела, которые имеются в распоряжении РИА Новости. Как говорится в материалах, в 2018 году Сергей Ионов занимал должность советника генерального директора ООО "Оптомониторинг", где Савельев был соучредителем. Преступление было совершено в 2018 году. По материалам, Ионов дал признательные показания, согласно которым "он получил в подотчёт денежные средства в общей сумме 1,6 млн рублей для командировок, однако данные денежные средства он потратил на свои нужды". "Показания свидетеля Савельева Дмитрия Владимировича. (соучредителя ООО" Оптомониторинг"), полностью подтверждают показания осужденного Ионова С.В. об обстоятельствах хищения денежных средств", - говорится в документах. Летом 2022 года суд признал Ионова виновным в растрате по части 4 статьи 160 УК РФ. Изначально Пресненский суд Москвы назначил Ионову наказание в виде 3 лет с отбыванием в колонии общего режима, позднее Мосгорсуд смягчил его до 2,5 лет. Ранее стало известно, что генпрокурор России Игорь Краснов обратился к Совету Федерации с представлением о лишении неприкосновенности сенатора Дмитрия Савельева в связи с установлением его причастности к организации убийства. Совет Федерации дал согласие на снятие неприкосновенности с Савельева. Как сообщил глава комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко, Савельева попросили покинуть зал заседаний, на выходе он был задержан. Страница на сайте партии "Единая Россия", посвященная Дмитрию Савельеву, отображается в поисковике, но не открывается. По данным СК, Савельев в августе 2023 года поручил своему знакомому убить предпринимателя, к которому испытывал неприязнь. Об этом стало известно правоохранительным органам, ради изобличения преступников была организована инсценировка убийства. После получения информации о якобы состоявшемся убийстве Савельев передал соучастнику вознаграждение. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация приготовления к убийству). В его доме прошел обыск, семья сенатора во время его задержания готовились к его дню рождения, 3 августа сенатору исполняется 56 лет.

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