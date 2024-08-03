https://ria.ru/20240803/rossija-1963827973.html
Россия вошла в тройку крупнейших экономик с наименьшим госдолгом на жителя
Россия вошла в тройку крупнейших экономик с наименьшим госдолгом на жителя - РИА Новости, 03.08.2024
Россия вошла в тройку крупнейших экономик с наименьшим госдолгом на жителя
В этом году Россия вошла в тройку крупнейших экономик мира с наименьшим уровнем государственного долга на душу населения, следует из анализа РИА Новости... РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T09:14
2024-08-03T09:14
2024-08-03T11:55
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. В этом году Россия вошла в тройку крупнейших экономик мира с наименьшим уровнем государственного долга на душу населения, следует из анализа РИА Новости последних данных стран "Большой двадцатки". В среднем уровень долга центрального правительства на душу населения среди этих государств составляет 23,6 тысячи долларов, но только у шести он выше этой отметки. Самая скромная суверенная задолженность, по последним доступным данным, у Индии — 1316 долларов на человека. Затем идет Индонезия с 1747 долларами, а Россия замыкает тройку с показателем в 2076 долларов по итогам первого полугодия. Уровень государственных обязательств менее пяти тысяч долларов на человека наблюдается также у Турции (2,8 тысячи), Китая (три тысячи) и ЮАР (4,5 тысячи), а от пяти до десяти тысяч — у Бразилии, Мексики, Саудовской Аравии и Аргентины. В Южной Корее госдолг уже почти вдвое выше аргентинского и составляет 16 тысяч долларов на душу населения, в Германии он достиг 20,9 тысячи, а в Австралии — 21,2 тысячи долларов.Шесть стран, где госдолг выше среднего, относятся к "Большой семерке". Меньше всего он у Канады — довольно умеренные для этой группы 25,3 тысячи долларов. У Франции задолженность составляет 40,3 тысячи долларов, а Великобритания и Италия накопили долгов вдвое больше, чем канадское правительство, — 51,6 и 51,9 тысячи долларов на человека соответственно. Вторыми по размерам госдолга стали японцы — 70,4 тысячи долларов. Самая большая суверенная задолженность, как и прежде, фиксируется в США — 104,5 тысячи долларов на человека. Это больше индийского показателя в 80 раз, а российского — в 50. Из всех стран мира только у Сингапура показатель выше — 149,3 тысячи долларов на человека.
https://ria.ru/20231215/dolgi-1915949459.html
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Россия, Индия, Индонезия, Экономика